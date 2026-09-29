La decisión que tomó Scaloni con la camiseta N° 10 de la Selección y qué dijo sobre los rumores que lo vincularon a River

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Lionel Scaloni evitó despejar una de las incógnitas centrales de la selección argentina de cara al recambio generacional: quién heredará la camiseta número 10 que Lionel Messi utilizó durante casi dos décadas. En la conferencia de prensa que brindó en el predio de Ezeiza, en la previa del amistoso de este miércoles ante Bolivia, el entrenador confirmó que la decisión quedará en suspenso hasta después del partido de despedida del capitán, previsto para el 6 de octubre ante Burkina Faso. Además, habló sobre los rumores que lo vincularon a River Plate.

“En estos partidos no tenemos obligación de dar la 10 así que hasta que sea el partido de Leo no se la daremos a nadie y después veremos a quién se la daremos. Por Eliminatorias no queda fija, pero la idea es que se la quede uno con todo lo lindo que es llevarla. Por ahora no hemos definido”, explicó el director técnico, campeón del mundo en Qatar 2022.

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La definición llega en un contexto de especulación creciente entre hinchas y sectores de la prensa. Según trascendió en distintos medios, el cuerpo técnico de Scaloni maneja dos nombres como principales candidatos: Franco Mastantuono y Nicolás Paz. Ambos futbolistas fueron mencionados como las opciones que reúnen el perfil que busca el comando técnico para el dorsal, es decir, un jugador que se desempeñe como enganche y que funcione como principal generador del juego ofensivo del equipo.

Scaloni aún no definió al heredero de la camiseta número 10 (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Mastantuono ya utilizó la 10 de la selección por las eliminatorias camino al Mundial 2026, en un partido en el que Messi estuvo ausente. Paz, por su parte, disputó la Copa del Mundo con el número 18 en la camiseta, pero su nombre también circula como posible heredero del dorsal histórico. Los amistosos ante Bolivia y Burkina Faso funcionarán como una instancia clave para observar si alguno de los dos consolida su lugar como titular antes de que se resuelva el reparto del número.

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El otro tema que Scaloni debió abordar en la conferencia fue el de su propia continuidad al frente del combinado nacional, atravesada también por versiones que lo vincularon con un posible desembarco en River Plate. El entrenador negó de manera categórica haber mantenido contacto con dirigentes del club de Núñez, que atraviesa un interinato de Leonardo Ponzio tras la salida de Eduardo Coudet y que evalúa distintos nombres para el banco a partir de 2027.

“Los rumores son rumores, a mí nadie me ha hablado”, respondió el entrenador ante la consulta directa sobre un eventual acercamiento del Millonario. Y agregó: “Conmigo nadie habló y hasta el 31, si es que no se llega a un acuerdo, tampoco voy a escuchar. Es lo que siempre he hecho. Lo de River no es cierto, nadie me contactó, hasta el 31 estoy acá”.

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Scaloni remarcó que su prioridad pasa por resolver su futuro en la selección, cuyo vínculo contractual con la AFA vence a fines de este año. “La predisposición está de las dos partes y eso es lo importante”, sostuvo, en referencia a las conversaciones que mantiene con la dirigencia para definir una renovación. El entrenador también valoró el recambio generacional del plantel y remarcó que la citación de jugadores jóvenes continuará en la medida en que demuestren nivel para ocupar un lugar en el equipo.

En tanto, lo que definió el entrenador fue la capitanía de Cristian Romero: “El Cuti además de ser un gran jugador tiene que aceptar esa responsabilidad y la hizo. Creemos que la puede llevar adelante, a partir de ahora tendrá que demostrar lo que es llevar la cinta de capitán. El comportamiento es único porque todos querrán imitarlo a él. Tendrá que mejorar muchísimas cosas. A veces es demasiado voluntarioso y eso lo tendrá que mejorar”.

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