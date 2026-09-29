La polémica actitud de Cristiano Ronaldo que encendió las alarmas en la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo se ausentó del entrenamiento colectivo de Portugal en Suecia y se fue al gimnasio del hotel (Johan Nilsson/TT News Agency via REUTERS)

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Cristiano Ronaldo se ausentó del entrenamiento de Portugal este martes en Malmö, Suecia, y regresó al hotel donde se aloja la selección lusa para trabajar a solas en el gimnasio, en una jornada que generó inquietud alrededor del histórico jugador de 41 años a pocas horas del próximo partido ante Dinamarca por la tercera jornada de la UEFA Nations League.

El delantero del Al Nassr y goleador histórico de Portugal se presentó en el césped del Eleda Stadion de Malmö cerca de media hora antes del inicio de la práctica, pero no formó parte de ella. Tras un breve intercambio de palabras con el entrenador Jorge Jesus, se retiró de las instalaciones y retornó al hotel, donde realizó trabajos específicos en el gimnasio, indicó el medio A Bola. Según la explicación difundida por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), el estadio carecía de un equipamiento puntual que Ronaldo consideraba necesario para su sesión de ese día. La federación no informó de ningún problema físico del jugador.

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Desde la FPF no trascendió ningún parte médico ni se habló de molestias que pudieran comprometer la presencia de Cristiano Ronaldo ante los daneses. No obstante, la ausencia del capitán en el campo junto al resto de sus compañeros no pasó inadvertida, en especial porque se produjo en la misma jornada en que Francisco Conceição fue sometido a pruebas médicas para determinar si podía continuar en la concentración. Por su parte, João Félix, también ausente del entrenamiento, pudo realizar sus trabajos en el gimnasio del club sueco, a diferencia de CR7.

El delantero portugués no sumó minutos ante Noruega y ocupó el banco de suplentes por primera vez en 6.678 días (Cornelius Poppe/NTB via REUTERS)

El episodio llega en un contexto de cierta tensión interna. En el partido que Portugal venció 2-1 a Noruega, Ronaldo —titular en el estreno ante Gales— integró el banco de suplentes y no disputó ningún minuto, algo que no ocurría desde 2008, es decir, en 6678 días. Jorge Jesus explicó que había acordado con el jugador su ingreso en la última media hora, pero que el desarrollo del encuentro no lo justificó. “Gonçalo Ramos estaba jugando bien, había marcado un gol, le habían anulado otro, sentí que no era el momento adecuado para sustituirlo”, declaró el técnico tras el partido.

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Pasadas las horas de mayor revuelo, el propio Ronaldo publicó una fotografía en sus redes sociales vistiendo la campera de la selección, acompañada únicamente de dos emojis: un corazón rojo y la bandera de Portugal. El gesto fue interpretado como una señal de tranquilidad y pertenencia al grupo, aunque sin aclaración explícita sobre su situación particular.

El posteo de Cristiano Ronaldo tras haber abandonado el entrenamiento de la selección de Portugal (Instagram)

Portugal, líder del Grupo 4 de la Liga A de la Nations League de Europa, disputará ante Dinamarca la tercera fecha de la fase de grupos, tras haber ganado previamente los duelos ante Gales (1-0) y Noruega (2-1). Los daneses, en tanto, acumulan tres puntos, gracias a su última victoria ante los galeses por 2-0.

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Con 234 partidos disputados y 146 goles anotados con la camiseta de Portugal, Cristiano Ronaldo es el jugador con más presencias internacionales y el máximo goleador de la historia del fútbol de su país. El nacido en la isla de Madeira debutó con la selección mayor el 20 de agosto de 2003, a los 18 años, ante Kazajistán, y asumió la capitanía en julio de 2008. Con su equipo nacional conquistó tres títulos: la Eurocopa 2016, la UEFA Nations League 2019 y la UEFA Nations League 2025. En competencias continentales, es el máximo anotador histórico de la Eurocopa, con 14 goles en 30 apariciones a lo largo de seis torneos.