La Premier le declaró la guerra al Manchester City tras declararlo culpable por distintas infracciones y anticipó “una decisión histórica”

La Premier League declaró culpable al Manchester City por incumplimientos financieros durante nueve temporadas (Foto AP/Jon Super, Archivo)

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En un duro comunicado, la Premier League confirmó este martes que una comisión independiente declaró al Manchester City culpable de incumplir sus normas financieras durante nueve temporadas, entre 2009/10 y 2017/18. El órgano también validó tres de las cuatro acusaciones relativas a la falta de cooperación del club durante la investigación. La definición de las sanciones quedará para una audiencia posterior y el equipo inglés aún puede apelar el fallo, pero la entidad calificó el fallo como “el más importante de la historia”.

La resolución señala que el club utilizó contratos comerciales que no reflejaban los acuerdos reales con patrocinadores y terceros. Según la liga, esos mecanismos permitieron elevar de forma artificial los ingresos declarados y reducir los gastos operativos que figuraban en sus balances.

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El caso representa un punto de inflexión para el fútbol inglés. Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League, sostuvo que el dictamen establece los hechos de lo sucedido en el club durante el período investigado y respaldó la decisión de avanzar con el expediente disciplinario.

La investigación comenzó en diciembre de 2018. La Premier League presentó formalmente su denuncia en febrero de 2023 y la audiencia ante la comisión independiente se extendió durante 42 días, hasta diciembre de 2024. La decisión llegó después de un proceso que incluyó miles de páginas de transcripciones y presentaciones de las partes.

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El City tiene tiempo para apelar hasta el viernes 2 de octubre. Posteriormente, una nueva audiencia de la Comisión Independiente definirá la pena, que asoma contundente. El conjunto ciudadano se expone a penas que van desde multas económicas, descuento de puntos, el descenso y hasta la expulsión de la liga.

El club emitió un comunicado como respuesta: “El Manchester City FC se muestra decepcionado y sorprendido por la opinión de la Comisión de la Premier League”. “El club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y cuenta con un amplio conjunto de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones”, añadió el escrito, que advirtió que el “proceso sigue en curso”.

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La Premier League emite una declaración oficial referida al club de fútbol inglés Manchester City

El comunicado de la Premier League

Una Comisión independiente ha declarado al Manchester City FC culpable de todos los cargos relacionados con graves incumplimientos de las normas financieras de la Premier League a lo largo de un período de nueve temporadas, así como de la mayoría de los cargos relativos a su falta de cooperación con la investigación de la Liga.

La Comisión independiente determinó que, entre las temporadas 2009/10 y 2017/18:

El Manchester City acordó contratos “ficticios” (que tergiversaban el verdadero acuerdo entre las partes) con varios de sus socios comerciales, además de basarse en acuerdos “ficticios” con otros, con el fin de inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costos. El club presentó cuentas falseadas y ocultó el verdadero estado de sus finanzas a sus auditores y a los organismos reguladores del fútbol. El Manchester City incumplió de forma significativa tanto los límites de gasto de la Premier League como los de la UEFA. Durante la investigación de la Premier League, el Manchester City incurrió en múltiples incumplimientos de sus deberes de cooperación y buena fe hacia la Liga (se confirmaron tres de los cuatro presuntos incumplimientos).

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La Comisión independiente determinó que el Manchester City acordó acuerdos comerciales “ficticios” con varios de sus patrocinadores durante ese período, los cuales formaban parte de un esquema de financiamiento encubierto, mediante el cual esas empresas solo debían pagar una parte de las cuotas de patrocinio correspondientes. El resto era financiado por Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), propietario del club. Como parte de este esquema, se establecieron otros acuerdos “ficticios”, financiados por ADUG, que permitían al club registrar gastos operativos inferiores a los realmente incurridos, así como un acuerdo circular “ficticio” con Fordham, una entidad que adquiría los derechos de imagen de los jugadores del club, también financiado por ADUG.

Se determinó que el propósito de estos esquemas era inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costos en más de 900 millones de libras esterlinas durante el período afectado, para aparentar el cumplimiento de las normas financieras. La consecuencia de esto, según concluyó la Comisión, fue que el club presentó cuentas falseadas y ocultó el verdadero estado de sus finanzas a sus auditores y a los reguladores del fútbol. La Comisión concluyó que “con su conducta, el club claramente pretendió eludir las Normas de la PL”.

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Como resultado, el Manchester City no reportó con exactitud sus ingresos y gastos a los efectos de las Normas de Rentabilidad y Sostenibilidad de la Premier League y de las Normas de Licencias de Clubes y Fair Play Financiero de la UEFA. La Comisión determinó que, de haberse reportado con exactitud todos los acuerdos relevantes en las cuentas del club, este habría incumplido los límites de gasto tanto de la Liga como de la UEFA por un monto muy sustancial.

Además, durante el curso de la investigación de cuatro años realizada por la Premier League, el club incurrió en múltiples incumplimientos de sus deberes de cooperación y buena fe hacia la Liga. La Comisión concluyó que el club “realizó esfuerzos concertados para detener y obstaculizar la investigación de la PL”.

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Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League, declaró: “La decisión principal establece los hechos de lo ocurrido en el Manchester City durante este período. Detalla cómo el club incumplió sistemáticamente las Normas de la Premier League durante casi una década.

“También reivindica la decisión de la Premier League de continuar con este caso contra el Manchester City. Si bien el proceso ha sido largo y difícil hasta la fecha, la Liga ha mantenido su determinación de que los hechos se establecieran de manera independiente.

“Es una responsabilidad clave de la Premier League garantizar que las Normas, aprobadas por los propios clubes, se cumplan para proteger la integridad de la competición. Es fundamental que la Liga se mantenga competitiva y justa para todos los clubes y para los aficionados. Nos tomamos ese papel con extrema seriedad.

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“Este caso disciplinario, y esta decisión, son los más importantes en la historia de la Premier League. Aún quedan elementos del caso por resolver, incluida, de manera importante, la sanción que debe aplicarse por estos incumplimientos. Ahora que contamos con la decisión de la Comisión, estamos comprometidos a avanzar con rapidez en el resto del proceso, para brindar certeza a la Liga, a nuestros clubes y a los aficionados”.

Las conclusiones de la Comisión independiente se detallan en una Decisión Principal, de la cual se ha publicado una versión con partes redactadas (haga clic aquí). El fallo de la Comisión comprende tanto la Decisión Principal como una gran cantidad de anexos adicionales, que la Liga se ha comprometido a publicar tan pronto como sea posible.

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La Liga puede publicar la Decisión Principal porque la Comisión ha determinado (y una Junta de Apelación lo ha confirmado) que la decisión de la Comisión constituye un “fallo definitivo”.

Ahora que los cargos han sido probados, la cuestión de la sanción se abordará por separado en una nueva audiencia con la Comisión independiente. De acuerdo con las normas de la Premier League, esa audiencia se mantendrá privada y confidencial hasta que se autorice la publicación de su resultado.

El club tiene derecho a apelar las conclusiones de la Comisión independiente y cuenta con plazo hasta el viernes 2 de octubre para ejercer ese derecho.

La intención de la Junta Directiva de la Premier League es que todo el proceso (incluidas las posibles apelaciones y la publicación de las decisiones correspondientes) concluya lo antes posible.

El comunicado del Manchester City

El comunicado en respuesta del Manchester City

El Manchester City FC se muestra decepcionado y sorprendido por la opinión de la Comisión de la Premier League, publicada hoy.

El Club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y cuenta con un amplio conjunto de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso. Por lo tanto, el Club actuará con firmeza y, cuando sea necesario, de forma proactiva en todos los foros regulatorios y legales pertinentes.

El proceso de la Premier League sigue en curso, con aspectos importantes aún por completar. El Manchester City FC ahora recurrirá todas las vías legales a su alcance, dado que la opinión contiene errores materiales evidentes, tanto de derecho como de principio y de hecho, y resulta insegura.

El Club ha respetado diligentemente el debido proceso durante ocho años, partiendo de la base de que la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo de la Premier League se comportarían como un organismo regulador independiente, imparcial y justo, libre de influencias partidistas.

Obviamente, el Club tiene restricciones sobre lo que puede decir al respecto hasta que concluyan todos los procedimientos futuros.