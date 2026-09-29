Política

La CGT descartó un paro general, pero hará una movilización el 8 de octubre en defensa de la industria

Se aprobó en la reunión ampliada de la mesa chica cegetista, que delibera en la UOCRA. Se diferenció así de las dos CTA, que esperaban que los líderes de la CGT se sumaran a la huelga general que anunciaron para fines de octubre

Reunión de la mesa chica de la CGT en la UOCRA
La mesa chica de la CGT delibera en la sede de la UOCRA
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Finalmente, ganaron los sindicalistas moderados: la CGT decidió esta tarde que su próxima medida de fuerza será una movilización callejera en defensa de la industria nacional, el 8 de octubre, y desechó por ahora realizar el quinto paro general contra Javier Milei.

Así se decidió en la reunión ampliada de la mesa chica cegetista, que delibera en la sede de la UOCRA, en avenida Belgrano al 1800, y de esa forma se diferenció de las dos CTA, que ya anunciaron una serie de marchas que terminarán a fines de octubre con un paro general.

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La movilización de la CGT se hará ante la Secretaría de Industria de la Nación, en la avenida Julio Roca 651, en esta capital, y la propuesta fue aprobada por la treintena de dirigentes que se reunieron en la UOCRA, y también se decidió un “acompañamiento” a la Marcha Federal Universitaria que tendrá lugar el 15 de octubre.

Del encuentro participan Gerardo Martínez, el anfitrión; Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano (Camioneros), Octavio Argüello (Camioneros), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Cristian Jerónimo (Vidrio), Jorge Sola (Seguros), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Juan Pablo Brey (aeronavegantes), Rodolfo Daer (Alimentación), Amadeo Genta (municipales), Julio Piumato (judiciales), Daniel Vila (Carga y Descarga) y Argentino Geneiro (gastronómicos) entre otros, además de Alejandro Gramajo (UTEP) como invitado.

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Hasta ahora, las 3 centrales obreras llevaron adelante un plan de lucha conjunto desde el 22 de julio y que consistió en movilizaciones y que por el momento no incluye otro paro general contra el Gobierno porque la CGT considera que no están dadas las condiciones para que la paralización de actividades sea importante.

Sin embargo, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma decidieron no esperar y ya anunciaron la continuidad de las protestas con otra serie de movilizaciones hasta llegar al paro general, que está previsto para fines de octubre.

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