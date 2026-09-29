Elena Rose lleva “cosita linda” a Le Défilé en París junto a Eva Longoria, Anitta y otras figuras latinas

Elena Rose desfiló frente a la Torre Eiffel junto a Kendall Jenner, Eva Longoria y Viola Davis. Foto: Difusión

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La cantautora venezolana Elena Rose interpretó “cosita linda” durante Le Défilé de L’Oréal Paris, realizado el 28 de septiembre en la Place Joffre, frente a la Torre Eiffel, en el marco de la Semana de la Moda de París.

Durante su presentación, Rose compartió el escenario con Eva Longoria, Anitta, Renata Notni, Liniker y Tais Araujo, quienes formaron parte del espacio que estuvo dedicado a destacar la presencia y diversidad latina dentro del desfile.

La actuación de Rose tuvo lugar al inicio de Le Défilé. Tras su participación, la artista se refirió a la experiencia de presentarse en París junto a otras mujeres latinas.

“Este momento significó muchísimo para mí porque pude llegar a París siendo completamente yo: con mis raíces, mi música y todo lo que he construido hasta hoy. Compartir este escenario con otras mujeres latinas y poder representar de alguna manera nuestras historias me hizo sentir que no estaba ahí solamente por mí, sino también por todas esas mujeres que sueñan con llegar lejos y que merecen creer en todo lo que pueden hacer”, señaló Rose.

Elena Rose y Eva Longoria. Foto: Difusión

Le Défilé es presentado por L’Oréal Paris como un espacio para celebrar la belleza y expresar el valor individual, en línea con “Porque tú lo vales” (“I’m Worth It”), lema que ha acompañado a la marca durante décadas. La edición de 2026 se realizó durante la Semana de la Moda de París y reunió a figuras de la moda, la belleza, el entretenimiento y la música.

La presentación de la venezolana fue uno de los momentos musicales de la edición 2026. Céline Dion estuvo a cargo del cierre del evento con su propia actuación.

Además de las participantes del segmento latino, la pasarela reunió a figuras como Kendall Jenner, Viola Davis, Jane Fonda, Cara Delevingne, Simone Ashley, Andie MacDowell y Aishwarya Rai. Kristen Bell se incorporó este año como nueva embajadora de L’Oréal Paris.

Le Défilé de L’Oréal Paris. Foto: Difusión

La trayectoria musical de Elena Rose

Rose ha desarrollado su carrera entre la composición y la interpretación, después de iniciar parte de su recorrido profesional escribiendo canciones para otros artistas de la música latina.

Elena Rose en Le Défilé de L’Oréal Paris. Foto: Difusión

Acumula 15 nominaciones entre los GRAMMY y Latin GRAMMY. En 2025 recibió el Latin GRAMMY a Canción del Año por su trabajo como compositora y en 2026 obtuvo el BMI Impact Award, convirtiéndose en la primera mujer latina en recibir esta última distinción.

Le Défilé es el desfile anual abierto al público organizado por L’Oréal Paris, socio oficial de la Semana de la Moda de París. Para revivir la gala 2026, CLIC AQUÍ.