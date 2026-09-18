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Take-Two revela si GTA 6 tendrá micropagos y modo multijugador: “Continuaremos apoyando GTA Online”

La única vía para gastar dinero extra será la edición ultimate anunciada meses atrás, que tiene un precio de 100 euros

La preventa de GTA 6 comenzará el 25 de junio a las 00:00 en cada país para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.
Durante la charla con los accionistas, Zelnick también abordó las dudas sobre el futuro de GTA Online.
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Take-Two Interactive confirmó durante su reunión anual con accionistas que Grand Theft Auto VI no incluirá un sistema de micropagos ni gastos recurrentes para los jugadores. La única forma de desembolsar dinero adicional en el título será a través de una edición ultimate valorada en 100 euros, según explicó Strauss Zelnick, presidente de la compañía, en la sesión de preguntas y respuestas dedicada casi por completo al futuro de la franquicia.

Sin micropagos: así funcionará el modelo económico de GTA 6

La declaración más relevante de la jornada llegó cuando Zelnick recordó a los inversores que la compañía “no anticipa gastos recurrentes” de los jugadores en GTA 6. Esta afirmación descarta de plano la existencia de un sistema de microtransacciones dentro del modo historia del juego.

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La única vía para gastar dinero extra será la edición ultimate anunciada meses atrás, que tiene un precio de 100 euros. Esta versión da acceso a una serie de comercios exclusivos donde los jugadores pueden obtener vehículos y cosméticos únicos, no disponibles en la edición estándar.

El precio de GTA 6 será de 79,99 dólares en la edición estándar y de 99,99 dólares en la Ultimate Edition.
Grand Theft Auto VI se lanzará el 19 de noviembre de 2026 según el anuncio oficial de Rockstar Games.

Para quienes prefieran no adquirir directamente esta edición desde el lanzamiento, existirá una alternativa. Las tiendas de PlayStation y Xbox ofrecerán un pack de mejora con un costo de 20 euros, cifra que coincide exactamente con la diferencia de precio entre ambas versiones del juego.

GTA Online: continuidad confirmada pero sin nueva versión inminente

Durante la charla con los accionistas, Zelnick también abordó las dudas sobre el futuro de GTA Online. El presidente de Take-Two fue claro al establecer una distinción entre el nuevo título y su antecesor multijugador.

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“GTA 6 es un juego de un solo jugador”, afirmó Zelnick, quien añadió: “Continuaremos apoyando GTA Online después del lanzamiento de Grand Theft Auto VI y más allá”. Con estas palabras, la compañía descarta que GTA 6 incluya un modo multijugador al momento de su lanzamiento.

Grand Theft Auto 6 - GTA - videojuegos - tecnología - 6 de noviembre
(Rockstar Games)

Esta decisión guarda cierta lógica si se considera el estado actual del ecosistema de la saga. La versión para PC de GTA Online todavía no está disponible, lo que sugiere que el desarrollo de una secuela multijugador propia para GTA 6 podría demorarse considerablemente.

Los accionistas, por tanto, tendrán que esperar para conocer detalles sobre una auténtica evolución del modo online que ha generado ingresos sostenidos para la compañía durante los últimos años.

Las declaraciones de Twitch que apuntan a un modo multijugador en 2027

Un dato adicional surgió desde fuera de la propia reunión de accionistas. Dan Clancy, consejero delegado de Twitch, se refirió públicamente a la relación de la plataforma con Rockstar Games y a los planes de la desarrolladora para GTA 6.

El esperado Grand Theft Auto VI será publicado el 26 de mayo de 2026. (Rockstar Games)
El esperado Grand Theft Auto VI será publicado el 26 de mayo de 2026. (Rockstar Games)

Clancy explicó que “pasamos mucho tiempo hablando con Rockstar sobre sus planes y ayudándoles a atraer a nuestros creadores”, lo que evidencia una coordinación previa entre ambas empresas de cara al lanzamiento del videojuego.

La declaración más llamativa del directivo de Twitch llegó a continuación, cuando pareció adelantar información no confirmada oficialmente por Rockstar ni por Take-Two. “Veréis un gran repunte de espectadores con GTA 6, pero luego habrá uno aún mayor el año que viene con el modo multijugador”, aseguró Clancy.

Aunque no se trata de una confirmación oficial por parte de la desarrolladora, el comentario cobra relevancia al provenir de un profesional que ha mantenido conversaciones directas con altos cargos de Rockstar Games, la estudio responsable de la saga.

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