La reacción de Luck Ra y Tuli Acosta luego de que La Joaqui y Tiago PZK blanquearan su relación: “A quién le importa”

El cantante se mostró con Tuli Acosta luego de que su expareja confirmara su nueva relación (Video: TikTok)

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La Joaqui y Luck Ra protagonizaron una de las rupturas más comentadas del año en el mundo de la música urbana argentina. Tras casi dos años de relación, la pareja anunció su separación el 29 de julio a través de un comunicado en redes sociales, y lo que comenzó como un adiós aparentemente cordial derivó en un cruce público que involucró acusaciones de infidelidad, indirectas y, finalmente, la confirmación de un nuevo vínculo.

La Joaqui y Tiago PZK confirmaron su relación este domingo con una foto juntos al descender de un avión privado con destino a La Rioja, donde la cantante tenía programado un show. La imagen se viralizó rápidamente y reavivó la tensión con el cantante de cuarteto, quien había dejado entrever ese vínculo semanas antes en medio del cruce público con su expareja.

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El detonante del enfrentamiento había sido una declaración de La Joaqui en redes: la artista aseguró que ninguna de sus parejas le había sido fiel. Luck Ra respondió con un posteo que expuso su relación con Tiago PZK, y quedó en evidencia que la separación no había sido tan amistosa como el comunicado inicial sugería.

La respuesta del cantante de cuarteto a la confirmación de la nueva pareja llegó a través de un TikTok junto a Tuli Acosta, su mejor amiga y la joven señalada como tercera en discordia en la relación. En el pie del video escribió: “Ojalá el pan de ayer no esté tan duro el pan de ayer”. El clip se publicó al ritmo de “A quien le importa”, una canción de Thalía que Luck Ra y Tuli Acosta habían lanzado juntos tan solo días antes.

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La foto con la que Tiago PZK confirmó su relación amorosa con La Joaqui

Días atrás, el flamte participante de MasterChef Celebrity (Telefe) se refirió por primera vez a la ruptura en una entrevista con SQP, el ciclo de Yanina Latorre en América TV. El cantante afirmó que le dolió que Tiago PZK iniciara un romance con La Joaqui, a quien, según dijo, consideraba un amigo cercano. Aclaró que no cuestiona a su ex por la nueva relación y sostuvo que ella tiene “cien por ciento” libertad para decidir sobre su vida afectiva, aunque marcó una diferencia respecto del cantante por el vínculo que los unía antes de la separación.

“Ella siempre me trató con muchísimo amor, con muchísimo respeto”, aseguró Luck Ra. Al ser consultado de forma directa sobre si consideraba que Tiago PZK lo había traicionado, evitó una definición contundente, aunque reconoció el impacto personal. “Venía a casa, se quedaba a dormir, hacíamos asados juntos”, enumeró, y agregó que también viajaron y compartieron distintas salidas. Frente a las versiones que indicaban que no eran cercanos, fue categórico: “Sí te puedo asegurar que fuimos muy amigos”.

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Cuando Latorre le preguntó si consideraba a Tiago PZK un traidor, el artista volvió a esquivar la calificación, pero admitió el peso de la situación. “Obviamente que duele. Sí, soy una persona, ¿qué querés que te diga?”, respondió. También marcó distancia al comparar su vínculo actual con ambos: dijo que aún le guarda a La Joaqui “un aprecio increíble, más no con Tiago”. La conductora le preguntó si ambos le habían comunicado que estaban conociéndose antes de formalizar la relación; el artista respondió que no. De todos modos, intentó poner un límite al tema: “Espero de todo corazón que por lo menos sean felices”.

El cuartetero aseguró en el ciclo de Yanina Latorre que mantenía una amistad cercana con el artista. Qué dijo sobre el flamante noviazgo con la cantante (Video: SQP/ América TV)

Sobre el final del noviazgo, Luck Ra rechazó la versión de que La Joaqui hubiera viajado a Madrid con la expectativa de un casamiento. Explicó que se encontraba de gira por Europa y que el encuentro no había sido planificado como un viaje romántico, y sostuvo que los problemas entre ambos venían de antes. “Siento que no te estoy haciendo feliz, esto me está haciendo muy mal”, relató sobre la conversación que, según su versión, mantuvieron. También reconoció que la distancia influyó en la manera en que se produjo la ruptura y señaló que busca atravesar el duelo de “la forma más sana” que pueda.

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Durante la entrevista, el cantante volvió a negar que hubiera existido un romance con Tuli Acosta y sostuvo que la bailarina recibió cuestionamientos injustos a raíz de publicaciones en redes sociales. Al hablar de su relación con La Joaqui, asumió responsabilidades sin dar detalles sobre los conflictos. “He tenido mis cagadas, soy un boludo”, expresó, aunque remarcó que no quiere que las versiones posteriores a la separación borren los aspectos positivos de la historia que compartieron.

Luck Ra también negó los trascendidos sobre presuntos encuentros con prostitutas en un yate durante un viaje a Ibiza. “Me han inventado amoríos con Tuli, me han inventado novias”, afirmó. Desestimó además el testimonio de una empresaria de Ibiza que, según Latorre, habría relatado supuestos episodios durante ese viaje. “Esa empresaria no existe, no la vi en mi vida”, sostuvo, y agregó que nadie había pagado gastos porque, según su relato, se trataba de personas de su entorno.

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