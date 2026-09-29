Cómo expulsar a extraños de la cuenta de WhatsApp y mantener los chats y fotos privados

WhatsApp es una plataforma que almacena datos sensibles como números de teléfono y archivos laborales. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Guardar

Un acceso desconocido a la cuenta de WhatsApp puede exponer chats, archivos y fotos privadas. Por eso, la revisión diaria de los dispositivos vinculados permite detectar y expulsar accesos no autorizados antes de que otra persona lea las conversaciones desde una computadora, una tableta u otro celular.

La aplicación de Meta conserva una lista de los aparatos que tienen una sesión abierta. Controlarla requiere pocos pasos desde el celular y conviene hacerlo todos los días, en especial después de usar WhatsApp Web en una computadora ajena, compartida o de uso público.

PUBLICIDAD

Cómo revisar los dispositivos conectados a WhatsApp

En los teléfonos Android y iPhone, hay que abrir WhatsApp, tocar el ícono de más opciones, representado por tres puntos verticales, y elegir “Dispositivos vinculados”. Allí aparece el listado de computadoras, navegadores, tabletas o teléfonos secundarios que mantienen acceso a la cuenta.

El apartado de dispositivos vinculados está en los ajustes de la aplicación. (Foto: WhatsApp)

Cada sesión suele mostrar el tipo de dispositivo y la última actividad registrada. Esa información permite identificar si el acceso corresponde a un dispositivo propio.

Si figura un navegador, una ubicación o un horario que no coincide con los hábitos de uso, conviene tratarlo como una señal de alerta y revisar el resto de las medidas de seguridad.

PUBLICIDAD

De qué forma expulsar un dispositivo desconocido conectado a WhatsApp

Para quitar el acceso a un dispositivo que no se reconoce, se debe tocar su nombre dentro de la lista y seleccionar “Cerrar sesión”. Esa acción desconecta el dispositivo elegido y corta su acceso a los chats, fotos, audios y documentos de la cuenta.

El proceso para expulsar intrusos de la cuenta de WhatsApp es sencillo. (Foto: EFE)

El cierre debe realizarse desde el teléfono principal, sin necesidad de tener la computadora o tableta sospechosa al alcance. Tras eliminarla, es clave volver a revisar la lista para confirmar que no haya otras sesiones activas que tampoco correspondan al usuario.

Además, al iniciar una nueva sesión en un navegador, conviene desmarcar la opción “No cerrar sesión en este navegador” antes de escanear el código QR. De esa forma, la sesión se cerrará cuando se cierre la pestaña o el navegador, una precaución útil en computadoras de trabajo, cibercafés, hoteles o casas de terceros.

PUBLICIDAD

Por qué se debe activar la verificación en dos pasos en WhatsApp

La verificación en dos pasos suma una barrera de seguridad cuando alguien intenta registrar el número de teléfono en otro dispositivo. WhatsApp solicita un PIN creado por el titular de la cuenta, aparte del código que llega por mensaje durante el proceso de registro.

WhatsApp integra funciones para proteger la cuenta. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La función se activa desde la configuración de la aplicación, en el apartado “Cuenta”. Conviene asociar una dirección de correo para recuperar el acceso si se olvida el PIN. Ese correo debe tener una contraseña propia y distinta de la utilizada en otros servicios.

Qué datos de WhatsApp nunca se deben compartir

El código de registro de seis dígitos y el PIN de verificación en dos pasos son datos personales. Nunca deben enviarse por chat, correo, llamada telefónica o captura de pantalla, incluso si la solicitud aparenta provenir de un contacto conocido o de un supuesto representante de la plataforma.

PUBLICIDAD

Hay que desconfiar de comunicaciones que digan que son representantes de WhatsApp. (Foto: Europa Press)

Asimismo, los correos no solicitados que incluyen un código de registro deben generar precaución. Si el usuario no pidió registrar su número en un nuevo teléfono, no debe abrir enlaces, responder mensajes ni reenviar el código. Esa situación puede indicar que alguien intenta tomar el control de la cuenta.

Cuáles controles ayudan a mantener privados los chats y las fotos

Sumado a revisar a diario los dispositivos conectados, es conveniente bloquear el teléfono con huella, reconocimiento facial o clave. Esa protección evita que una persona con acceso físico al dispositivo vincule una computadora a la cuenta sin autorización del titular.

La privacidad depende de limitar el uso de WhatsApp Web a dispositivos propios y de cerrar la sesión al terminar. La combinación de controles diarios, cierre de accesos desconocidos y protección del código de registro reduce el riesgo de que terceros revisen conversaciones y contenido multimedia privado.

PUBLICIDAD