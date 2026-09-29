El dólar volvió a ceder y se encamina a quedar por debajo de la inflación en septiembre

Septiembre exhibe montos récord negociados en el "spot".

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Con un excepcional monto operado por USD 846,3 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista volvió a ser negociado con leve baja de 2,50 pesos o 0,2%, a 1.522 pesos.

A falta de solo una rueda operativa en septiembre, el tipo de cambio oficial anota un incremento de 13,50 pesos o 0,9 por ciento. A la vez, en 2026 la divisa comercial sube 67 pesos o 4,6 por ciento.

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Este mes la devaluación volvería a perder contra la inflación proyectada, un “ancla cambiaria” posible por una extensión del período de liquidaciones del agro y derivados, un importante remanente de liquidaciones de Obligaciones Negociables, lo que se refleja en volúmenes récord en el spot. A la vez, las presiones alcistas para el dólar se disipan por el muy bajo ritmo de compras a manos del BCRA y la renovación de vencimientos de deuda en pesos que mantiene escasa liquidez en en la plaza.

La autoridad monetaria fijó el techo de su régimen de bandas cambiarias en los 1.918,07 pesos. El dólar mayorista quedó a 396,07 pesos o 26% de ese límite de flotación, una brecha cercana a máximos en 17 meses (el 22 de septiembre fue de 26,1%).

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“Con operadores identificando importantes ofertas en niveles de $1.530, el dólar mayorista vuelve a presentarse más estable mientras se monitorea dicha indicación, toda vez que se especula que podrían ser las autoridades buscando marcar el ritmo del deslizamiento”, comentó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“La expansión de los volúmenes no se viene traduciendo en las compras del BCRA, que sigue acotadas en torno a los $10 millones diarios. Frente a dicho panorama, los operadores no abandonan el posicionamiento en pesos a corto plazo - tal como se evidenció ayer en la licitación - dado que de prolongarse la búsqueda de cobertura podría finalmente llevar a mayores tasas”, continuó Ber.

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Este mes de septiembre se distinguió como uno de los de mayor volumen operado, con un aporte excepcional de liquidaciones del agro. No obstante, el economista Amílcar Collante, de Profit Consultores, estima que todavía quedan unos USD 19.000 millones pendientes de potencial liquidación del agro, que habilitarían mayores compras del BCRA sin excesivas presiones cambiarias. “Justamente en 2026 el segundo semestre tendrá más liquidación que el primero”, indicó.

“Con lo ingresado hasta ayer, el sector agroexportador totaliza ventas en septiembre por USD 2.946,2 millones, el segundo monto mensual más alto del año en curso, solo superado por el de junio pasado”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

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Sobre el magro saldo de compras oficiales de divisas de septiembre, en torno a USD 250 millones, Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, explicó que “la intervención oficial apenas representó el 2% del volumen operado diario. El ritmo de acumulación mensual muestra un freno marcado frente a mayo y junio. La desaceleración respondió a la caída del superávit comercial”.

“Además, la demanda de dólares para atesoramiento se mantuvo en niveles elevados cerca de USD 1.800 millones. El mercado prevé menor oferta financiera para las próximas semanas”, añadió Morales.

El dólar al público permaneció sin variantes, a $1.545 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financiaras el dólar minorista promedió $1.543,93 para la venta y $1.492,37 para la compra. El dólar blue cedió cinco pesos o 0,3%, a 1.560 pesos.

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Max Capital destacó que “el Tesoro obtuvo un rollover de 100% sobre los vencimientos en la licitación de ayer. En ausencia de otras operaciones, este resultado dejaría sin cambios la liquidez del sistema y los depósitos del Tesoro en el BCRA”.

“Todos los instrumentos se colocaron ligeramente por encima de las tasas del mercado secundario, mientras que la vida promedio ponderada de la licitación fue de 4,3 meses, teniendo en cuenta el canje de Dollar Linked. Esto era esperable dada la composición de la oferta”, acotó Max Capital.