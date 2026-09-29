El Salvador registrará fuertes lluvias vespertinas y nocturnas por la influencia de múltiples sistemas atmosféricos

La presencia de la tormenta Rachel sobre el océano Pacífico impulsará abundante aire húmedo hacia la nación, provocando precipitaciones intensas en el área metropolitana de San Salvador y áreas montañosas (Cortesía: Secretaría de Prensa)

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El territorio de El Salvador registrará un incremento en las precipitaciones y temperaturas de hasta 35℃ debido a la influencia combinada de la zona de convergencia intertropical, una vaguada y el paso de una onda tropical.

La presencia indirecta de la tormenta tropical Rachel, ubicada al sur-suroeste de la costa de México, mantendrá un flujo continuo de humedad desde el océano Pacífico hacia la región centroamericana durante las próximas horas.

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Según las proyecciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), las condiciones meteorológicas generarán un ambiente caluroso en el transcurso de la mañana y primeras horas de la tarde, antes de dar paso a tormentas de variada intensidad en diversos puntos del país.

El experto meteorólogo David Pichinte, especialista de la institución gubernamental, precisó que la interacción de estos fenómenos atmosféricos influirá directamente en el comportamiento de las lluvias desde el mediodía hasta la madrugada de mañana miércoles.

Los núcleos iniciales de lluvia se formarán en la zona occidental, la Cordillera del Bálsamo y el norte de los departamentos de Chalatenango y Morazán. Durante el transcurso de la tarde, las tormentas ganarán intensidad en la franja norte y en los municipios del occidente.

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Al caer la noche, la actividad lluviosa se desplazará y abarcará nuevos sectores. El MARN prevé que las precipitaciones se mantengan activas durante el período nocturno en la zona norte, el oriente y en los municipios que integran el Área Metropolitana de San Salvador.

Para las primeras horas de la madrugada del miércoles, el comportamiento de las lluvias mostrará una paulatina concentración hacia la zona oriental del país, con remanentes menores en el norte. Las autoridades enfatizaron que estos sistemas pueden modificar su ubicación, intensidad y momento de ocurrencia con rapidez.

El meteorólogo David Pichinte presenta el pronóstico del tiempo para El Salvador, detallando la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical y la Tormenta Tropical Rachel. Se esperan lluvias y tormentas en varias zonas del país a partir del mediodía.

A pesar del incremento de la nubosidad y las precipitaciones vespertinas, la radiación solar matutina elevará las temperaturas en la mayor parte del territorio. El termómetro registrará valores máximos entre los 28℃ (82,4℉) y los 35℃ (95℉) a nivel nacional. Las condiciones más cálidas se concentrarán en los departamentos de la zona oriental y en la franja costera.

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Las autoridades recomiendan precaución en la costa

Ante el escenario de lluvias intensas y fluctuaciones térmicas, el MARN emitió una serie de recomendaciones para prevenir emergencias en comunidades vulnerables y áreas turísticas. En la zona costera, aunque los parámetros marítimos se mantienen dentro de los rangos normales, las corrientes de retorno representan un riesgo latente para bañistas y embarcaciones pequeñas.

Las autoridades sugieren a la población acatar las siguientes medidas de seguridad durante las próximas horas:

Mantener vigilancia constante en zonas propensas a deslaves o desbordamientos de ríos, especialmente en las áreas cordilleranas y la zona norte de Chalatenango y Morazán .

Evitar el cruce de ríos, quebradas o corrientes de agua de rápido crecimiento durante o después de las tormentas.

Identificar y evitar las corrientes de retorno en las playas de la costa pacífica para prevenir ahogamientos o accidentes marítimos .

Asegurar techos, ramas de árboles propensas a caer y objetos sueltos ante la posibilidad de ráfagas de viento asociadas a las tormentas vespertinas.

Limpiar drenajes y tragantes en áreas urbanas como el Área Metropolitana de San Salvador para reducir el riesgo de inundaciones repentinas en vías públicas.

Consultar de manera permanente los reportes meteorológicos actualizados cada seis horas a través de las cuentas oficiales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.