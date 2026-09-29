Se entregaron voluntariamente 116 personas requeridas por la Justicia en República Dominicana entre agosto y septiembre

La Policía Nacional de República Dominicana registró 116 entregas voluntarias de personas requeridas por la Justicia en los últimos dos meses. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Policía Nacional de República Dominicana informó 116 entregas voluntarias de personas requeridas por la Justicia entre el 17 de agosto y el 25 de septiembre de 2026.

Según Acento, la mayor cantidad de presentaciones se concentró en septiembre. La Dirección Central de Investigación (DICRIM) contabilizó 31 entregas entre el 17 y el 31 de agosto, mientras que sumó 85 en septiembre.

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De las entregas de agosto, 15 correspondieron a personas investigadas por homicidio y nueve a delitos contra la propiedad. El resto se vinculó con heridas por armas, agresiones físicas, intento de homicidio, violencia intrafamiliar, una infracción a la Ley 631-16 sobre armas de fuego y una estafa.

Los expedientes también han estado relacionados con homicidios, delitos contra la propiedad, heridas provocadas por armas de fuego o armas blancas, agresiones físicas, y estafas. Las autoridades afirmaron que las entregas ocurrieron en medio de las tareas de búsqueda de personas con órdenes de arresto o requerimientos judiciales pendientes.

La Dirección Central de Investigación contabilizó 85 entregas durante septiembre, el mes con mayor volumen de presentaciones./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tanto, los primeros 25 días de septiembre, los delitos contra la propiedad encabezaron las entregas voluntarias, con 21 casos. Le siguieron 19 investigaciones por heridas con armas de fuego o armas blancas y 17 por homicidios.

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La DICRIM también registró 12 presentaciones por agresiones físicas, cuatro por intentos de homicidio y cuatro por estafas. El informe incluyó tres casos vinculados a investigaciones, tres relacionados con armas de fuego ilegales, uno por abuso sexual y otro por violencia intrafamiliar.

El desglose de agosto publicado por Acento enumera 32 referencias por tipo de caso, una cifra superior al total de 31 entregas informado para ese período. La nota no precisa si una de las personas quedó incluida en más de una categoría o si existe una diferencia en la contabilización.

“Cachón” se presentó ante la DICRIM por un intento de asalto en Azua

Uno de los casos divulgados en los últimos días fue el de Michael Manuel Urbaez, alias “Cachón”, quien acudió a la sede de la DICRIM acompañado por sus abogados y un comunicador el 25 de septiembre.

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Un hombre identificado como Michael Manuel Urbaez, buscado por su presunta participación en el intento de atraco a una sucursal de Caribe Express en Sabana Yegua, Azua, se entregó voluntariamente a la Dirección Central de Investigación (DICRIM). El momento fue captado en video, mostrando a sus abogados presentando el caso ante las autoridades.

Urbaez era requerido para fines de investigación por su presunta vinculación con el intento de atraco a una sucursal de Caribe Express ocurrido el 11 de septiembre en Sabana Yegua. La defensa sostuvo que el hombre decidió ponerse a disposición de las autoridades para que se determinara su eventual participación en el hecho.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, recibió al sospechoso junto al subdirector de la DICRIM, coronel Julio Emilio Gullón. De acuerdo con la institución, Urbaez fue esposado y trasladado al área médica, donde debía ser evaluado antes de continuar con los procedimientos de investigación.

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La Policía informó que, durante los operativos vinculados al caso de la remesadora, murieron tres presuntos integrantes del grupo tras un enfrentamiento con agentes de la DICRIM. Las autoridades identificaron a los fallecidos como Danny Brayan Contreras, Starling Leonel Peñaló, alias “El Santiaguero”, y Pedro Luis Paredes.

También fue detenido Sandy Alberto Samboy Garó. En las intervenciones, los investigadores ocuparon un fusil, tres pistolas, municiones, chalecos antibalas, pasamontañas, teléfonos celulares, 20 dispositivos tipo GPS y dos vehículos, según informó la Policía. La investigación deberá establecer las circunstancias del asalto frustrado y el grado de responsabilidad de cada una de las personas vinculadas al expediente.

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El director de la Policía Nacional, Ernesto Rodríguez García, afirmó que mantendrán la búsqueda de personas con órdenes pendientes. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía mantendrá la búsqueda de personas con órdenes pendientes

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, afirmó que la institución mantiene bajo seguimiento a personas relacionadas con homicidios, robos, violaciones y otros delitos. Algunas de ellas, indicó, llevaban años fuera del alcance de las autoridades.

La institución reiteró su llamado a quienes tengan asuntos judiciales pendientes para que se presenten de forma voluntaria. Tras la entrega y la investigación correspondiente, los detenidos deben quedar a disposición del Ministerio Público y de los tribunales competentes.