Las acciones contra el contrabando y la evasión elevan los ingresos estatales de Costa Rica en agosto

El Gobierno Central acumuló un superávit primario de ₡425.351 millones (USD 944.45 millones) al cierre del tercer trimestre, equivalente al 0.8% del PIB. /(Foto cortesía expresidente Carlos Alvarado)

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Las acciones contra el contrabando y la evasión fiscal contribuyeron a mejorar los ingresos del Gobierno Central de Costa Rica durante agosto de 2026, según un informe divulgado por el Ministerio de Hacienda. El resultado se produjo en un contexto en el que el país mantiene un superávit primario al cierre del tercer trimestre del año.

Los ingresos totales del Gobierno Central alcanzaron ₡519.843 millones (USD $1.141,79 millones) en agosto, un aumento del 2.7% frente al mismo mes de 2025. El Ministerio de Hacienda atribuyó este comportamiento a la recuperación de la recaudación y a las medidas aplicadas dentro de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Contrabando y la Evasión Fiscal.

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“Se evidencia ante la ciudadanía que tan efectivas están resultando las medidas administrativas y las acciones de control que venimos ejecutando desde mayo. Las cifras de este mes revelan que los operativos en negocios y carretera, el decomiso de mercancías, las denuncias presentadas ante el Ministerio Público y la promulgación de decretos para cerrar portillos a la evasión fiscal empiezan a rendir sus frutos”, afirmó el viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal Porras.

Los ingresos tributarios, que representan el 87.4% del total mensual, crecieron ₡11,989 millones (USD 26.33 millones), equivalentes a un 2.7%. El aumento estuvo impulsado por la recaudación de los impuestos sobre los ingresos y las utilidades, que subió un 5.5%; el impuesto único a los combustibles, que creció un 16.9%, y el impuesto a la propiedad, cuya recaudación aumentó un 20.2%.

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El pago de intereses de la deuda interna registró un alza interanual del 8.2% e influyó en el gasto total del Gobierno. /(Universidad de Costa Rica)

El informe también señala que, al finalizar el tercer trimestre, los principales indicadores fiscales presentaron resultados positivos. El Gobierno Central registró un superávit primario de ₡425.351 millones (USD $934,25 millones), equivalente al 0.8% del producto interno bruto (PIB). Los ingresos totales llegaron a ₡4.873.590 millones (USD 10.704,45 millones), un 9.2% del PIB, mientras que el gasto primario fue de ₡4.438.339 millones (USD $9.746,59 millones), equivalente al 8.4% del PIB.

El Ministerio de Hacienda destacó además el comportamiento del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI), utilizado para medir la percepción de riesgo de los inversionistas internacionales. En agosto, el indicador de Costa Rica se ubicó en 127 puntos básicos, con una diferencia de 143 puntos frente al EMBI de América Latina y de 90 puntos respecto del índice global.

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De acuerdo con el viceministro de Egresos, Luis Antonio Molina Chacón, estos resultados reflejan los efectos de las medidas adoptadas para ordenar las finanzas públicas.

“El superávit primario y el resultado del EMBI siguen evidenciando que el trabajo que venimos haciendo para un mejor manejo de las finanzas públicas rinde buenos frutos, pero nuestro déficit financiero también nos dice que la tarea no ha terminado”, afirmó.

El viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal Porras, atribuyó el alza de la recaudación a los operativos en carretera y denuncias fiscales. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Molina añadió que el déficit financiero alcanzó ₡1.020.666 millones (USD 2.241,81 millones), equivalente al 2.3% del PIB, por lo que el Gobierno deberá mantener las acciones dirigidas al saneamiento de las finanzas públicas.

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En comparación con agosto de 2025, los gastos totales representaron el 11.4% del PIB y superaron los ingresos totales, equivalentes al 9.2%. El Ministerio explicó que esta diferencia obedeció principalmente a un mayor gasto de capital, al aumento de las remuneraciones y al pago de intereses, que alcanzaron el 3.1% del PIB.

El gasto en intereses estuvo influido por un incremento interanual del 8.2% en los pagos asociados a la deuda interna. El Gobierno Central deberá combinar el fortalecimiento de la recaudación con el control del gasto para sostener la reducción de los desequilibrios fiscales.