El nuevo secretario de Discapacidad sufrió un accidente en moto y está internado con varias fracturas

Pablo Di Liscia

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Días después de su oficialización como nuevo secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia sufrió un accidente en moto y permanece internado con varias fracturas en el Hospital Pirovano. Los estudios médicos descartaron lesiones neurológicas y el funcionario se encuentra fuera de peligro, según informaron fuentes oficiales a Infobae.

Di Liscia sufrió fracturas en varias costillas, una clavícula y un omóplato. Al momento del choque llevaba casco, un elemento que evitó consecuencias de mayor gravedad. El equipo médico lo mantiene bajo observación y le brinda asistencia respiratoria, principalmente por la medicación analgésica indicada para controlar el dolor.

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El estado clínico es delicado debido a la cantidad de lesiones, aunque no presenta compromiso neurológico ni riesgo de vida. Por ahora, los profesionales no definieron cuánto tiempo deberá continuar internado ni si requerirá una licencia durante su recuperación.

La situación se produjo en el inicio de la gestión de Di Liscia al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad. El lunes 28 de septiembre, el Gobierno formalizó su nombramiento a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, tras la salida de Alejandro Vilches de la conducción del área.

El funcionario está fuera de peligro

La Secretaría pasó a depender del Ministerio de Salud luego de la reorganización de la estructura que hasta entonces estaba a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad. La llegada de Di Liscia coincidió con las conversaciones que el oficialismo mantiene en el Congreso sobre cambios en el sistema de prestaciones y financiamiento.

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El funcionario tiene antecedentes en la administración pública vinculados al sistema sanitario. Entre 2017 y 2019 presidió el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de María Eugenia Vidal. También ocupó funciones en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en áreas de control de gestión e higiene urbana.

Para su gestión se preveía la continuidad de la revisión de las pensiones por invalidez laboral, el refuerzo de las auditorías y el ordenamiento de las prestaciones para personas con discapacidad. El accidente alteró ese cronograma apenas un día después de la oficialización de su cargo.

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Hasta este martes por la tarde, el Gobierno no había resuelto quién quedará a cargo de la conducción cotidiana de la Secretaría durante la recuperación. La decisión dependerá de la evolución clínica de Di Liscia, que continúa bajo seguimiento médico en el Hospital Pirovano.