Un avatar de IA de Zuckerberg: Meta lo está desarrollando para que los trabajadores hablen con él en tiempo real

Meta evalúa expandir el uso del avatar de inteligencia artificial a creadores de contenido y comunidades digitales en su próxima fase de desarrollo. (Foto: Europa Press)

Un avatar tridimensional de inteligencia artificial (IA) que reproduce la voz, gestos y razonamientos de Mark Zuckerberg se convertirá en el próximo recurso de interacción dentro de Meta para sus empleados, como parte de una estrategia orientada a acelerar la transformación digital e identificar nuevos modelos de organización interna basados en IA.

El desarrollo de este avatar se encuentra en fase avanzada, con la intervención directa de Zuckerberg tanto en la creación como en las pruebas, una iniciativa que busca aumentar la conexión de los trabajadores con el fundador y director ejecutivo de la compañía, según reportó Financial Times.

Qué es todo lo que sabe del avatar de IA de Mark Zuckerberg

El avatar de inteligencia artificial de Mark Zuckerberg no solo replica su voz. Está entrenado para reflejar sus expresiones y para aportar respuestas a inquietudes sobre el futuro y la estrategia de la empresa.

El avatar de Zuckerberg se entrena con imágenes, expresiones y declaraciones recientes, generando una experiencia digital única basada en IA. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

Según el medio citado, las imágenes y declaraciones públicas de Zuckerberg de los últimos meses constituyen la base de entrenamiento del avatar, lo que permite dotarlo de una personalidad digital que emula la presencia del CEO en tiempo real.

La compañía evalúa la posibilidad de, en una etapa posterior, extender este recurso a creadores de contenido para facilitar nuevas formas de interacción con las comunidades digitales.

Uno de los elementos que distingue la apuesta de Meta en inteligencia artificial es la acumulación simultánea de sistemas autónomos de apoyo y optimización laboral. De acuerdo con The Wall Street Journal, la empresa ha introducido herramientas basadas en IA que han modificado de manera profunda los flujos de trabajo.

Mark Zuckerberg cuenta con un agente de IA para ayudarle en su rol de CEO. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

Entre ellas, destaca el agente personal utilizado por Zuckerberg, diseñado para agilizar el acceso a información y reducir la dependencia de intermediarios humanos.

Esta transformación se produce en un contexto de competencia directa con gigantes tecnológicos, así como con startups que mantienen estructuras más ágiles y equipos reducidos.

Los avances recientes de Meta han favorecido la inclusión de agentes inteligentes que funcionan como auxiliares de los trabajadores, con nombres como My Claw y Second Brain.

Meta integra asistentes virtuales como My Claw y Second Brain, impulsando la automatización y colaboración interna mediante IA. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Esta última, desarrollada internamente sobre el modelo Claude, cumple el rol de un jefe de gabinete virtual, combinando la indexación de documentos con la gestión y soporte permanente a proyectos.

El foro interno de la empresa, al que tuvo acceso el Journal, señala que en algunos grupos de trabajo los agentes personales de los empleados interactúan entre sí, lo que constituye una integración inédita de asistentes autónomos en la dinámica operativa.

La integración de agentes autónomos y avatares inteligentes en Meta ya opera a gran escala no solo para el uso personal del CEO, sino en grupos internos, donde la interacción entre herramientas digitales demuestra la apuesta de la compañía por actualizar su arquitectura de trabajo al estándar emergente de la inteligencia artificial generativa.

Cuáles adquisiciones ha hecho Meta para potenciar el desarrollo de IA

La empresa incorpora startups especializadas en inteligencia artificial, como Moltbook y Manus, para fortalecer su infraestructura de asistentes autónomos. (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas)

En el ecosistema de Meta, la innovación en IA incluye adquisiciones estratégicas de startups como Moltbook, una red social dedicada a agentes de inteligencia artificial, y Manus, experta en asistentes personales capaces de ejecutar tareas específicas.

Estas incorporaciones buscan fortalecer la infraestructura propietaria de IA y consolidar un espacio digital donde la automatización se convierte en el catalizador de la productividad y la eficiencia organizacional.

De esta forma, Meta persigue con esta línea de desarrollo posicionarse frente a competidores como ChatGPT y Claude, buscando una inteligencia artificial general de mayor potencia y aplicabilidad concreta.

Asimismo, a esta tendencia se suma la directriz y rumbo que ha tomado Meta de poner un solo jefe para 50 empleados, con el objetivo de reducir la burocracia y aumentar la innovación.