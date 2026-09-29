Política

Quirno explicó cómo Argentina busca frenar la explotación de hidrocarburos en Malvinas: “Vamos a ir al Tribunal del Mar”

El canciller confirmó que el Gobierno inició un arbitraje internacional por el proyecto Sea Lion y advirtió que solicitará medidas provisionales si Londres no detiene las operaciones previstas en la isla

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El canciller Pablo Quirno explicó en una entrevista exclusiva en Infobae a las Nueve que la Argentina abrió un arbitraje para frenar el proyecto Sea Lion y evalúa pedir medidas urgentes si el Reino Unido no suspende sus operaciones

El anuncio se produjo después de que el Gobierno denunciara vuelos sin autorización entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, atribuidos a la empresa Thales UK Limited, y ordenara iniciar procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas por ese caso.

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Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Quirno vinculó las acciones con el plan anunciado por Javier Milei para cuestionar las licencias británicas en el archipiélago. “Significa un paso más en la estrategia que fue anunciada por el presidente Milei hace ya un par de semanas en cadena nacional”, afirmó.

La intimación enviada a Londres exige que detenga, en un plazo de 14 días, las acciones destinadas a poner en marcha Sea Lion, el proyecto hidrocarburífero ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Según la posición argentina, la iniciativa se desarrolla sobre recursos cuya explotación no puede avanzar de manera unilateral mientras continúe la controversia de soberanía.

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Quirno sostuvo que el Gobierno presentó un proyecto de Ley de Soberanía Nacional y busca ampliar el efecto disuasorio de las sanciones vigentes para las compañías que operen bajo permisos otorgados por el Reino Unido. “El entramado de presentarnos ante un tribunal internacional es para hacer valer nuestros derechos ante la decisión unilateral del Reino Unido”, dijo.

Dos hombres sonríen en un entorno nevado; uno viste ropa de camuflaje militar y el otro una chaqueta de abrigo color naranja
Pablo Quirno y Carlos Presti conversan durante un recorrido por la Base Naval Integrada de Ushuaia.

El canciller precisó que el plazo forma parte de los mecanismos previstos por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. “Si el Reino Unido no toma la decisión de suspender la explotación en las Islas Malvinas, nosotros vamos a ir al Tribunal Internacional de Derecho del Mar para tener medidas provisionales que frenen esta situación”, aseguró.

El funcionario diferenció el proceso de antecedentes argentinos ante instancias internacionales, como las actuaciones por la fragata Libertad, Laguna del Desierto y el canal de Beagle. “Es la primera vez que Argentina somete a un tribunal internacional la causa Malvinas en cuanto a lo que es la explotación de hidrocarburos”, afirmó.

La Casa Rosada sostiene que las tareas proyectadas en Sea Lion vulneran las resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La primera reconoció la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido; la segunda exhortó a las partes a evitar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras persista el diferendo.

El Gobierno también invoca la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, conocida como Convemar. De acuerdo con el comunicado presidencial, los yacimientos del proyecto se encuentran a 220 kilómetros al norte de las islas, dentro de la plataforma continental sobre la que la Argentina sostiene derechos soberanos.

Quirno ubicó la urgencia de las medidas en los planes de producción de la empresa operadora. “Hay un riesgo y una urgencia que tiene que ver con la intención de explotación de hidrocarburos en la cuenca Malvinas”, expresó.

Consultado sobre la posibilidad de que la extracción comience antes de una definición internacional, indicó que el primer barril está previsto para 2028. “Por eso nosotros estamos haciendo esto con suficiente antelación para impedir eso”, respondió.

El canciller afirmó que la estrategia oficial no se reduce a la acción diplomática o judicial. También busca condicionar a las compañías proveedoras, inversores y entidades financieras que evalúen participar de Sea Lion, un proyecto impulsado por el consorcio integrado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.

“Van a tener que decidir entre operar bajo licencias ilegítimas en Malvinas u operar en la Argentina con el potencial que eso tiene”, planteó Quirno al referirse a las oportunidades vinculadas con los activos energéticos argentinos.

Milei reivindicó la soberanía argentina de las Malvinas y afea la falta de autoridad la ONU
Milei reivindicó la soberanía argentina de las Malvinas y afea la falta de autoridad la ONU

Según el funcionario, varias compañías privadas comunicaron su decisión de no involucrarse en las actividades cuestionadas. “Las más importantes del mundo” expresaron que no participarán porque observan “la potencialidad de Argentina en la valorización de sus activos estratégicos”, relató.

Quirno fue consultado por los bancos o fondos que puedan reunir recursos para el desarrollo de Sea Lion. “Los financiadores también están contribuyendo justamente a que se pueda realizar esta explotación”, señaló, antes de anticipar que el Gobierno observará esa participación.

Ante la hipótesis de que una entidad que financie el proyecto aspire luego a prestar dinero al Estado o a empresas argentinas, el canciller respondió: “Mejor viceversa”. Y agregó que esos actores deberán definir “cuál es su mejor negocio y cuál es su interés con respecto a lo que está diciendo la Argentina”.

En el plano local, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto dispuso como medida cautelar que las petroleras involucradas se abstengan de iniciar o continuar las obras necesarias para poner en marcha Sea Lion. La Cancillería, a la vez, avanza con gestiones ante Estados Unidos para evaluar una eventual mediación, una alternativa que requeriría la aceptación británica.

Quirno negó que las decisiones oficiales estén dirigidas a construir un esquema de coexistencia con los británicos en las islas. “No se apunta a una armonía y a una nueva relación: se apunta a recuperar la soberanía argentina en las Malvinas”, sostuvo.

El canciller vinculó esa definición con el reclamo previsto en la Constitución Nacional. “Tenemos un mandato constitucional que es lo que tenemos que hacer”, afirmó al describir el objetivo de reunir instrumentos diplomáticos, legislativos, económicos y judiciales.

El funcionario insistió en que la Argentina busca resolver la disputa por medios pacíficos y diplomáticos. “Si no te querés sentar a negociar, si no querés hablar nada, el statu quo se mantiene y nosotros no aceptamos ese statu quo”, declaró.

Sobre Chile, Quirno recordó una reunión mantenida el 3 de septiembre con el presidente José Antonio Kast, su canciller y miembros de su equipo. Según indicó, de ese encuentro surgió un comunicado conjunto en el que Santiago reiteró su respaldo al reclamo argentino y afirmó que no dará apoyo logístico para la explotación de recursos naturales en Malvinas.

Frente a declaraciones del ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, que aludió a la administración británica de hecho sobre las islas, el jefe de la diplomacia argentina respondió: “Palabra de presidente mata palabra de ministro”.

La entrevista también abordó el proyecto de Ley de Soberanía Nacional y las críticas a un artículo que propone penas de cinco a 12 años para quienes, bajo órdenes o financiamiento extranjero, busquen alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.

“La ley no persigue ningún tipo de restricción a la libertad de expresión”, afirmó Quirno. Ante los cuestionamientos por el alcance de la figura penal, agregó: “Hay que probarlo y tenés que probar que afecte la opinión pública de manera masiva”.

El canciller afirmó que la iniciativa contempla modalidades de conflicto distintas de una confrontación militar convencional. “Hoy no es que viene un ejército y me viene a invadir. No se resuelve a los tiros, se resuelve de otra manera este tema”, planteó.

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