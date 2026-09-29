Cultura

Una campaña publicitaria fallida dio vida a Mafalda y la convirtió en el mayor ícono de la historieta latinoamericana

Hace 62 años, un personaje creado por encargo para vender electrodomésticos apareció por primera vez con una pregunta a su papá y una ironía sobre el país: así nació la obra cumbre de Quino

La historia de 'Mafalda' y su creador, el humorista gráfico Quino

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El 29 de septiembre de 1964 la Argentina conoció a Mafalda por primera vez, una niña de pelo negro con moño y vestido rojo que en pocas viñetas puso al descubierto las contradicciones del mundo adulto. La tira apareció en el semanario Primera Plana de la mano de Joaquín Salvador Lavado Tejón, el dibujante mendocino que el mundo entero conoció como Quino, y que convirtió a ese personaje en uno de los íconos culturales más reconocidos de América Latina.

En aquella edición inicial se publicaron dos historietas. En la primera, Mafalda le pregunta a su padre si es “el papá más bueno de todos, todos, todos los papás del mundo”. Ante la respuesta dubitativa del hombre —“Bueno... no sé, a lo mejor hay otro papá mejor que yo”—, la niña se retira ofendida con un contundente “¡Lo suponía!”. La segunda tira mostraba a Mafalda dibujando una casa hasta que la punta del lápiz se rompe, momento en que exclama: “¡¡Esto ocurre solamente en este país!!”. En apenas dos viñetas, el personaje ya exhibía las dos dimensiones que lo harían inmortal: el humor familiar y la crítica social.

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Mafalda, de una publicidad de electrodomésticos a Netflix

El origen de Mafalda estuvo ligado a la publicidad, no al periodismo. Fue el escritor y humorista Miguel Brascó quien presentó a Quino en la Agens Publicidad, agencia que buscaba un dibujante para el lanzamiento de Mansfield, una línea de electrodomésticos. Los personajes debían tener nombres que comenzaran con la letra “M”, en referencia a la marca. De esa consigna nació Mafalda. La campaña nunca se realizó, pero Quino conservó a sus personajes, y el 29 de septiembre de 1964 los llevó al semanario Primera Plana.

La niña protagonista —curiosa, irónica, preocupada por la justicia y la paz mundial, y enemiga declarada de la sopa— no estuvo sola en sus tiras. La rodearon Felipe, Susanita, Manolito, Libertad, Miguelito y su hermano menor Guille, cada uno con una personalidad definida que enriquecía el universo de crítica cotidiana que construyó Quino. En 1993, la empresa española D.G. Producciones SA, en coproducción con TVE, produjo 104 episodios animados de un minuto cada uno, con dirección de Juan Padrón en el ICAIC. Las caricaturas se emitieron en Italia por la RAI2 y en Argentina por el canal 11 y luego por el canal Encuentro.

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Seis décadas después de aquella primera tira, el personaje vuelve al formato audiovisual de la mano del director Juan José Campanella, ganador del Oscar por El secreto de sus ojos. La producción, anunciada por Netflix como parte de su grilla argentina para 2026 y 2027, tendrá al menos diez episodios y está prevista para estrenar en 2027. “Mafalda es sin dudas el personaje más icónico de la Argentina”, afirmó el director. Además reveló que las voces serán todas argentinas, grabadas en conjunto —con boom de audio— para preservar la interacción real entre los personajes y el espíritu cotidiano de las historietas de Quino.

La tira cómica Mafalda se publicó por primera vez el 29 de septiembre de 1964 en el semanario Primera Plana (Foto: Reuters archivo/Eloy Alonso)
La tira cómica Mafalda se publicó por primera vez el 29 de septiembre de 1964 en el semanario Primera Plana (Foto: Reuters archivo/Eloy Alonso)

Quino, el papá de Mafalda

Quino nació el 17 de julio de 1932 en Mendoza. Durante su infancia ya mostraba un vínculo lúdico con el dibujo, y al terminar la escuela primaria se inscribió en la Escuela de Bellas Artes de su provincia, que luego abandonó para dedicarse exclusivamente a las historietas. A los 18 años viajó a Buenos Aires en busca de editores, aunque sus primeros años en la ciudad no fueron sencillos. “El día que publiqué mi primera página pasé el momento más feliz de mi vida”, recordó años después, en referencia a su primera publicación en la revista Esto Es, en 1954. Desde entonces colaboró con publicaciones como Leoplán, TV Guía, Vea y Lea, Panorama y el diario Democracia, entre otras. En 1963 publicó Mundo Quino, su primer libro, una recopilación de piezas gráficas humorísticas con prólogo de Brascó.

La historieta tuvo una primera etapa en Primera Plana y luego se trasladó al diario El Mundo a partir del 9 de marzo de 1965, donde Quino publicó seis tiras por semana. Ese salto fue el que disparó el éxito masivo del personaje. El primer libro recopilatorio, editado por Jorge Álvarez Editor, salió en Argentina para las fiestas de fin de año de ese mismo año y agotó su tirada de 5.000 ejemplares en dos días. En 1969 llegó a Italia con el título Mafalda la Contestataria y con presentación del semiólogo Umberto Eco.

Mafalda se tradujo a 26 idiomas, entre ellos el guaraní, y acompañó campañas de organismos como la Unicef y la Cruz Roja Española. El 25 de junio de 1973, Quino tomó la decisión de no dibujar más tiras del personaje. “Me costaba mucho esfuerzo no repetirme, sufría con cada entrega. Cuando uno tapa el último cuadrito de una historieta y ya sabe cuál va a ser el final es porque la cosa no va”, explicó.

A lo largo de su trayectoria, Quino recibió distinciones en distintos países. Entre los más destacados figuran el Palma de Oro en el Salón Internacional del Humorismo de Bordighera (1978), el Konex de Platino en artes visuales y humor gráfico (1982 y 1992), el título de Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires (2004), la distinción de Caballero de la Orden de Isabel la Católica (2005) y el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades (2014).

Daniel Divinsky, editor y fundador de Ediciones de la Flor, que publicó las tiras de Mafalda a fines de los sesenta y setenta, lo describió así: “Quino, tanto como persona como humorista, lo mejor que tuvo fue su calidad humana y su gran preocupación por los demás”. Quino murió el 30 de septiembre de 2020 en su Mendoza natal, a los 88 años.

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