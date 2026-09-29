Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declaran los imputados por última vez

Diego Armando Maradona (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

El juicio por la muerte de Maradona tendrá su última audiencia testimonial este martes.

Para esta jornada está previsto que declaren los acusados que deseen dar su versión una vez más a los jueces antes de los alegatos finales.

No todos lo harán: algunos ya adelantaron que prefieren que el tribunal decida sobre la prueba que ya se expuso sin ampliar nuevamente su indagatoria.

Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Nancy Forlini, sin embargo, adelantaron que harán uso de su derecho y declararán.