Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declaran los imputados por última vez

En principio serán Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Nancy Forlini. La semana que viene empezarán los alegatos

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Diego Maradona tatuaje hijas Dalma Gianinna
Diego Armando Maradona (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

El juicio por la muerte de Maradona tendrá su última audiencia testimonial este martes.

Para esta jornada está previsto que declaren los acusados que deseen dar su versión una vez más a los jueces antes de los alegatos finales.

No todos lo harán: algunos ya adelantaron que prefieren que el tribunal decida sobre la prueba que ya se expuso sin ampliar nuevamente su indagatoria.

Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Nancy Forlini, sin embargo, adelantaron que harán uso de su derecho y declararán.

13:53 hsHoy

Se demora la audiencia

La última jornada del juicio por la muerte de Maradona se demoró. Si bien estaba previsto que comience a las 10:30, para las 10:50 solo estaba la prensa y dos abogados adentro de la sala.

En el edificio judicial, sin embargo, ya están presentes todas las partes: abogados querellantes, defensores, fiscales, Dalma y Gianinna Maradona y seis de los siete imputados que tiene la causa. El único que se ausentó es el enfermero Ricardo Almirón.

13:30 hsHoy

Leopoldo Luque y Agustina Cosachov declararán por última vez en el juicio por la muerte de Maradona

Los imputados tendrán la oportunidad de ampliar su indagatoria una vez más ante los jueces antes de que comiencen los alegatos finales. La coordinadora de la prepaga Nancy Forlini también tiene previsto hacerlo

Agustina Cosachov y Leopoldo Luque, la psiquiatra y el neurocirujano imputados por la muerte de Maradona
Agustina Cosachov y Leopoldo Luque, la psiquiatra y el neurocirujano imputados por la muerte de Maradona

El juicio por la muerte de Diego Maradona tendrá este martes su última audiencia testimonial antes del comienzo de los alegatos finales, en los que los fiscales y abogados defenderán sus respectivas teorías del caso ante los jueces del TOC N°7 de San Isidro antes de que se retiren a deliberar.

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