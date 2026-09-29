Para Luis Caputo “el kirchnerismo es el infierno y Kicillof es el anticristo, la gente lo ve así porque lo es”

El ministro de Economía, Luis Caputo

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El ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó al kirchnerismo y al gobernador bonaerense Axel Kicillof y sostuvo que el temor a un eventual regreso de ese espacio político puede generar incertidumbre entre los inversores de cara a las elecciones de 2027.

“El kirchnerismo es el infierno y Kicillof es el anticristo, así está visto realmente, y yo entiendo que la gente lo ve así, porque efectivamente lo es”, afirmó durante el CFO Summit 2026.

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Caputo realizó estas declaraciones al presentar un repaso comparativo de las principales variables económicas y sociales durante los últimos cuatro mandatos. Según los datos expuestos por el ministro, la gestión de Javier Milei presenta saldos favorables en distintos indicadores.

En materia fiscal, el resultado financiero del sector público no financiero (SPNF) pasó a terreno positivo y registra un superávit de 0,2% del PBI. Al mismo tiempo, la deuda consolidada se redujo en USD 11.000 millones, mientras que los pasivos remunerados cayeron 98%, explicó Caputo.

El ministro de Economía, Luis Caputo

En cuanto a los precios y el mercado cambiario, agregó que la inflación se redujo 84%, mientras que el dólar CCL acumula una suba de 38% durante el período. En el frente externo, las exportaciones crecieron 55% y las reservas netas mejoraron en USD 23.000 millones.

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El ministro también destacó la evolución de la actividad y el financiamiento. De acuerdo con la información presentada, el crecimiento económico medido por el EMAE muestra una expansión de 16,4%. A su vez, el crédito bancario al sector privado registra un aumento de 147% en relación con el PIB.

En el caso de los ingresos y los indicadores sociales dijo que la jubilación mínima, expresada en pesos constantes de agosto de 2026, aumentó 14%, mientras que la cantidad de personas en situación de pobreza descendió en 12 millones. En tanto, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella, calculado sobre los primeros 33 meses de gestión, se ubica en 1,94 puntos.

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A partir de esos datos, Caputo rechazó la posibilidad de que la mayoría de los argentinos quiera “volver al pasado” en las elecciones de 2027. “La gente que cree que, con todos estos datos, la mayoría de la gente en este país va a votar volver al pasado el año que viene, honestamente, creo que es casi una tomada de pelo, por no decir una subestimación muy alta hacia todos los argentinos”, sostuvo.

El ministro Luis Caputo presenta una tabla comparativa de indicadores económicos de distintas gestiones presidenciales durante el CFO Summit

“Los argentinos no son tontos. Hay gente que los quiere tomar por tontos”, agregó el funcionario.

Caputo y el escenario electoral de 2027

El ministro aclaró que, pese a que el Gobierno no espera un escenario de fuerte volatilidad para 2027, se prepara ante la posibilidad de que ocurra. “Nosotros no esperamos un 2027 como el periodismo dice o como algunos colegas dicen, pero nos preparamos como si pudiera ser”, explicó.

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Según Caputo, esa estrategia responde a una cuestión de responsabilidad frente a un escenario que el Gobierno considera no deseado. “Lo que pensamos nosotros no es lo que importa, sino lo que piensa la gente. Entonces, nosotros nos preparamos como si fuéramos a estar equivocados”, señaló.

En ese sentido, mencionó la posibilidad de que, por factores de demanda, exista un adelantamiento o aumento de la dolarización previo a las elecciones por unos USD 7.000 millones, sin considerar los stocks disponibles. Frente a ese escenario, destacó el impacto que espera de las inversiones vinculadas al RIGI y de la mejora en la balanza comercial de bienes y servicios, lo que generaría una oferta de divisas de USD 9.317 millones.

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“Solamente con eso queda en evidencia que estamos en una posición confortable”, sostuvo. Además, remarcó la existencia de distintos mecanismos de respaldo, entre ellos las compras de reservas, el swap con China, el swap con Estados Unidos y la “munición del dólar futuro”.

Caputo insistió en que el Gobierno no considera probable un año electoral marcado por una fuerte volatilidad cambiaria.

La reducción de impuestos y el “costo argentino”

El ministro también planteó que el objetivo de la política económica estará puesto en continuar reduciendo el costo argentino. En esa línea, destacó la reducción de impuestos implementada durante la gestión. Según explicó, la presión tributaria ya se redujo en 3 puntos del producto y los cálculos oficiales contemplan una baja adicional de un punto el próximo año.

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“Como dice nuestro presidente, vamos a haber devuelto al sector privado más de 100.000 millones de dólares”, afirmó Caputo. Para el ministro, el proceso también debería extenderse a las provincias y, en particular, a la reducción de Ingresos Brutos.

“Cuando también los gobernadores entiendan esto, ahí es donde vamos a ver realmente la Argentina productiva que todos queremos ver”, sostuvo. En ese sentido, mencionó que algunas provincias ya comenzaron a eliminar Ingresos Brutos y planteó: “La gente va a entender que la productividad argentina no depende de tener un tipo de cambio alto, o sea, salarios miserables, sino de generar verdadera productividad”, afirmó.

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Caputo volvió entonces a cuestionar a Kicillof y vinculó su crítica con el nivel de los salarios y el costo de la construcción. “La verdadera productividad se genera de esta manera, no pagando salarios de 300 dólares a los obreros para que los que tenemos plata podamos construir una casa a 800 dólares el metro”, sostuvo.

Finalmente, el ministro volvió a referirse al gobernador bonaerense y cuestionó sus posiciones sobre los viajes de los argentinos al exterior. “Esa es la Argentina que por ahí quiere Kicillof, le molesta que la gente viaje al exterior”, afirmó.

En ese punto, también hizo referencia a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sostuvo que Kicillof debería “ponerse de acuerdo” con ella. “Recuerdo que la expresidenta decía que ella veraneaba en Disney o en Nueva York, como toda la gente de clase media”, señaló. Y concluyó: “Parece que Kicillof eso no quiere que la gente tenga la opción de viajar afuera, sino que esté obligada a elegir Argentina”.

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