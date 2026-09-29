Costa Rica

Corte Plena avala la reforma que penaliza el amaño de partidos de fútbol en Costa Rica

La iniciativa, en trámite ante la Asamblea Legislativa bajo el expediente 25,638, podrá avanzar sin el respaldo de 38 diputados, pese a que demandaría contrataciones y recursos administrativos adicionales para el Poder Judicial

Dos manos intercambian fajos de billetes de cien dólares en primer plano, con un silbato colgando y un estadio de fútbol borroso de fondo.
La Corte Plena de Costa Rica avaló la reforma para tipificar el amaño de partidos en el Código Penal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El delito “Manipulaciones de competiciones deportivas” podría incorporarse al Código Penal de Costa Rica si avanza el expediente 25,638, que continúa en discusión en la Asamblea Legislativa. La Corte Plena avaló la reforma que busca castigar penalmente el amaño de partidos de fútbol.

La eventual aplicación de la norma requeriría más personal y recursos administrativos para el Poder Judicial, aunque esos gastos no están contemplados en el proyecto.

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Pese a esa advertencia, la decisión de los magistrados permitió que la propuesta siga su trámite sin necesidad de una votación reforzada de al menos 38 legisladores.

La votación terminó con 13 votos contra la recomendación de acoger un informe que consideraba que la reforma afectaba el funcionamiento judicial. Dos magistrados apoyaron ese criterio y cinco se abstuvieron, entre ellos integrantes de la Sala Constitucional, según informó El Observador.

El informe cuestionado fue elaborado por la magistrada suplente Marianela Corrales y sostenía que la creación del nuevo delito sí tendría efectos para el Poder Judicial.

El magistrado de la Sala Tercera Gerardo Alfaro leyó la conclusión de la Dirección Jurídica, que recomendó no oponerse a la iniciativa, aunque señaló la necesidad de contrataciones y gastos administrativos adicionales, de acuerdo con el medio.

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El proyecto prevé prisión por alterar resultados y otras incidencias deportivas

La reforma establece penas de dos a cinco años de prisión para quien prometa, ofrezca, entregue, solicite, acepte o reciba dinero, dádivas, beneficios u otra ventaja con el propósito de alterar o predeterminar un resultado, una fase, una incidencia o el desarrollo de una competición deportiva.

La iniciativa contempla penas de dos a cinco años de cárcel para quienes alteren resultados de competiciones. (Foto cortesía sbcnoticias).
La iniciativa contempla penas de dos a cinco años de cárcel para quienes alteren resultados de competiciones. (Foto cortesía sbcnoticias).

La figura también alcanzaría a quienes busquen influir de forma fraudulenta en la conducta de deportistas, equipos, árbitros, jueces, entrenadores, dirigentes u otros oficiales vinculados con los torneos. El proyecto contempla competencias profesionales y amateur, oficiales o no oficiales, nacionales e internacionales, siempre que se celebren en territorio costarricense.

Las sanciones penales se aplicarían sin perjuicio de las medidas administrativas o disciplinarias que correspondan en el ámbito deportivo. La propuesta establece que ambos mecanismos podrían coexistir ante una misma conducta.

La condena podría aumentar hasta un tercio si la manipulación persigue ganancias derivadas de apuestas deportivas, legales o ilegales. El mismo incremento se prevé cuando el hecho se cometa mediante amenazas o coacción.

La agravante también alcanzaría a dirigentes deportivos que participen en estas prácticas. El texto define esa condición como la de representante legal, gerente, administrador o integrante de una junta directiva de una organización deportiva.

El nuevo delito abarcará torneos profesionales y amateur celebrados en el territorio costarricense. (Cortesía: ESPN)
El nuevo delito abarcará torneos profesionales y amateur celebrados en el territorio costarricense. (Cortesía: ESPN)

La Federación Costarricense de Fútbol impulsó la propuesta tras sanciones locales

La Federación Costarricense de Fútbol presentó el proyecto ante la Asamblea Legislativa a inicios de agosto con el objetivo de tipificar penalmente el amaño de partidos. La iniciativa fue elaborada por el equipo de la Oficialía de Integridad de la Federación, bajo el liderazgo de Carlos Ricardo.

La propuesta tiene el respaldo de los jefes de las cinco bancadas legislativas y de los diputados Rafael Vargas y Royner Mora, de acuerdo con El Observador. El impulso legislativo surgió después de sanciones por manipulación de resultados que afectaron al fútbol nacional.

Entre los antecedentes figura la inhabilitación por 10 años del club San Carlos FC, que competía en la Liga de Ascenso. La Federación también anunció sanciones contra tres futbolistas por su participación en este tipo de prácticas.

Uno de los jugadores sancionados fue Hanzell Arauz, exintegrante del Deportivo Saprissa. Arauz formó parte del plantel que obtuvo el título 30 en 2014.

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