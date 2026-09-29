Estados Unidos mantiene esta popular ciudad europea bajo alerta de viaje por riesgo de terrorismo y robos

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene a Italia en el Nivel 2 de su sistema de alertas de viaje por el riesgo de terrorismo. (REUTERS/Yara Nardi/File Photo)

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El Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo a Italia en el Nivel 2 de su sistema de alertas de viaje, que recomienda “ejercer mayor precaución” por el riesgo de terrorismo. La actualización del 10 de septiembre no modificó la categoría asignada al país, aunque añadió información sobre posibles hechos de violencia terrorista y recordó los riesgos de delitos menores en zonas turísticas y medios de transporte. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la recomendación se aplica a ciudadanos estadounidenses que viajan o residen en territorio italiano.

La advertencia oficial pide a los viajeros prestar atención a su entorno, en especial en lugares concurridos, estaciones, trenes y áreas visitadas por turistas. El documento también señala que los delitos contra extranjeros suelen ser de oportunidad e incluye entre los riesgos el carterismo, el robo de bolsos y las sustracciones dentro de vehículos. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, la alerta no pide cancelar viajes ni abandonar el país.

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Italia ya se encontraba en Nivel 2 antes de la revisión de septiembre. El historial de la recomendación consular indica que el país mantiene esa clasificación desde el 23 de mayo de 2025 y que la modificación del 10 de septiembre se concentró en el contenido de la advertencia. Por separado, el Gobierno de Canadá aconseja mantener un alto grado de precaución por la amenaza terrorista y por riesgos naturales, entre ellos la actividad de los nueve volcanes activos del país. Según el Gobierno de Canadá, el Etna puede afectar las operaciones aéreas en Sicilia.

¿Qué significa que Italia esté en Nivel 2 para los viajeros de Estados Unidos?

El Nivel 2 es la segunda categoría de una escala de cuatro niveles que utiliza el Departamento de Estado para informar sobre las condiciones de seguridad en otros países. La fórmula oficial, “Exercise Increased Caution”, se traduce como “ejercer mayor precaución” y supone que los viajeros deben adoptar medidas adicionales de seguridad durante su estadía. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, Italia permanece en esa categoría por el riesgo de violencia terrorista.

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La escala estadounidense contempla cuatro niveles. El Nivel 1 recomienda adoptar precauciones normales; el Nivel 2 solicita mayor atención; el Nivel 3 aconseja reconsiderar el viaje; y el Nivel 4 pide no viajar. Italia no figura en los dos niveles más altos, por lo que la alerta vigente no equivale a una instrucción de suspender itinerarios ni a una orden de salida para ciudadanos estadounidenses. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, la recomendación debe interpretarse junto con la información consular específica para el país.

El texto actualizado menciona el riesgo de “violencia terrorista, incluidos ataques terroristas y otras actividades”. La autoridad estadounidense no identifica una amenaza concreta, una ciudad determinada ni un período específico de peligro. La advertencia se presenta como una evaluación general de seguridad y solicita seguir las indicaciones de las autoridades locales. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, los viajeros deben revisar las alertas antes de partir y durante su permanencia en Italia.

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La precisión sobre la fecha resulta relevante porque la revisión del 10 de septiembre no representó una elevación de la categoría. Italia no pasó de Nivel 1 a Nivel 2 en septiembre de 2026. El registro oficial señala que el país conservó el mismo nivel y el mismo indicador de riesgo, mientras se actualizó la descripción de los motivos de precaución. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, la clasificación de Italia se mantiene desde mayo de 2025.

La clasificación de Nivel 2 pide a los viajeros ejercer mayor precaución sin sugerir la cancelación de los itinerarios en territorio italiano. (REUTERS/Remo Casilli)

¿Cuáles son los delitos más frecuentes contra turistas en Italia?

La recomendación estadounidense señala que los delitos menores son comunes, sobre todo en destinos turísticos y en el transporte público, incluidos los trenes. El documento enumera como ejemplos el carterismo, el robo de bolsos y los robos en automóviles. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la mayor parte de los delitos contra extranjeros responde a situaciones de oportunidad.

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El aviso oficial aconseja vigilar el equipaje, las billeteras, los teléfonos y otros objetos personales en espacios de alta circulación. Estas recomendaciones abarcan aeropuertos, estaciones ferroviarias, vagones de tren, terminales de transporte, zonas comerciales y puntos de interés turístico. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, mantener atención sobre las pertenencias puede reducir la exposición a este tipo de delitos.

Canadá describe una situación similar en su guía para viajeros. El documento informa que los ladrones suelen dirigirse a visitantes extranjeros y que pueden usar distracciones para apartar la atención de las víctimas antes de sustraerles sus pertenencias. Según el Gobierno de Canadá, estos hechos se registran con frecuencia en áreas públicas concurridas.

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La información canadiense también menciona robos en viviendas de alquiler, vehículos estacionados y automóviles detenidos en el tránsito. La guía advierte que personas a pie o en motocicletas pueden arrebatar bolsos u objetos de valor a peatones y ocupantes de vehículos. De acuerdo con el Gobierno de Canadá, los viajeros que conduzcan vehículos de alquiler deben evitar dejar equipaje u otros artículos a la vista.

Las autoridades canadienses recomiendan utilizar taxis autorizados, identificables por el cartel oficial en el techo, y validar los boletos antes de iniciar los trayectos en transporte público. El documento también recuerda que algunas ciudades italianas aplican restricciones de circulación en zonas históricas, conocidas como ZTL, y que ingresar sin autorización puede derivar en multas. Según el Gobierno de Canadá, las sanciones pueden llegar por correo meses después del regreso del viajero.

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¿Hay riesgo por volcanes y terremotos durante un viaje a Italia?

Italia se encuentra en una zona sísmica activa y posee nueve volcanes activos, según la información actualizada por Canadá el 29 de septiembre. La guía cita al Etna, en Sicilia, como el volcán más activo de Europa y advierte que los períodos de actividad elevada pueden provocar caída de ceniza, terremotos y emisiones de gases dañinos. De acuerdo con el Gobierno de Canadá, esos fenómenos pueden afectar a comunidades, rutas y servicios de transporte.

El Etna representa una consideración especial para los pasajeros que utilicen el aeropuerto de Catania-Fontanarossa. La autoridad canadiense advierte que las erupciones y otros episodios volcánicos pueden provocar cancelaciones, demoras o desvíos con poco margen de aviso. Según el Gobierno de Canadá, los viajeros deben comprobar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto.

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La guía incluye otros volcanes activos, como Stromboli y Vulcano, en las islas Eolias, además del Vesubio y los Campos Flégreos, situados en la zona de Nápoles. Las autoridades canadienses señalan que las erupciones, la ceniza y los flujos de lava ocurren de forma regular en algunas de estas áreas. De acuerdo con el Gobierno de Canadá, quienes visiten regiones volcánicas deben respetar los perímetros establecidos y las instrucciones de protección civil.

El documento oficial también menciona incendios forestales durante el verano, especialmente en Sicilia, Calabria y Cerdeña; lluvias intensas que pueden causar inundaciones y deslizamientos; y el fenómeno de marea alta que afecta a Venecia en determinadas épocas del año. Según el Gobierno de Canadá, estos eventos pueden interrumpir carreteras, limitar el acceso a localidades y alterar planes de viaje.

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Los delitos menores como el carterismo y el hurto en automóviles concentran los mayores riesgos para turistas en zonas concurridas. (REUTERS/Vincenzo Livieri)

¿Qué recomienda Estados Unidos antes de viajar a Italia?

El Departamento de Estado solicita a los ciudadanos estadounidenses que se inscriban en el Smart Traveler Enrollment Program, conocido por sus siglas STEP. El programa permite recibir notificaciones de seguridad y facilita que una embajada o consulado contacte al viajero o a su contacto de emergencia en caso de ser necesario. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la inscripción no tiene costo.

La autoridad consular recomienda además consultar sus páginas de información internacional antes de viajar. Esos recursos incluyen indicaciones sobre documentación, salud, asistencia consular, seguridad y normas locales. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, las condiciones de seguridad pueden cambiar y los viajeros deben revisar la información oficial con frecuencia.

Para ciudadanos de Canadá, la guía recuerda que Italia forma parte del espacio Schengen. Los canadienses pueden permanecer hasta 90 días dentro de un período de 180 días sin visado, siempre que cumplan las condiciones de ingreso aplicables. Según el Gobierno de Canadá, las autoridades italianas pueden exigir documentación sobre alojamiento, fondos suficientes y pasaje de salida o continuación del viaje.

La alerta estadounidense sigue en Nivel 2 y la recomendación canadiense mantiene el pedido de alto grado de precaución. Los viajeros con itinerarios en Italia deberán revisar las actualizaciones oficiales, seguir las indicaciones locales y confirmar la situación de vuelos y transportes, sobre todo si planean utilizar trenes, circular por zonas turísticas concurridas o visitar Sicilia y otras áreas próximas a volcanes activos. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Gobierno de Canadá, esas medidas forman parte de las recomendaciones vigentes para el país.