Tenía 15 años cuando el terremoto de 1986 lo llevó a atender el epicentro de la tragedia en El Salvador

Luis Colato es miembro rescatista de Comandos de Salvamento desde 1985. Tenía 15 años cuando ocurrió el terremoto de 1986, uno de los más destructivos de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Guardar

Luis Colato, jefe de Seguridad Ocupacional de Comandos de Salvamento, tenía 15 años cuando el terremoto del 10 de octubre de 1986 sacudió San Salvador.

Llevaba apenas un año en la institución y formaba parte de un grupo de obras sociales. Ese mediodía, después de almorzar, todos se encontraban en la base cuando comenzó el temblor.

PUBLICIDAD

La reacción fue reunirse para determinar dónde hacía falta ayuda. El primer destino fue la comunidad La Merced, donde varias casas ya habían colapsado. Para algunos integrantes del grupo, aquella era la primera vez que participaban en una emergencia de esas dimensiones.

Poco después, les pidieron dirigirse al edificio Rubén Darío, en el centro de San Salvador. Desde la base central, Colato y sus compañeros recorrieron a pie unos cinco kilómetros hasta el lugar, mientras la ciudad comenzaba a mostrar los daños causados por el sismo.

Luis Colato participó en la respuesta al terremoto de 1986 en San Salvador cuando tenía 15 años y llevaba un año en Comandos de Salvamento. (Foto: cortesía)

Al llegar, encontraron estructuras derrumbadas, personas atrapadas y familias que buscaban a sus parientes. Los rescatistas revisaban el área ante la posibilidad de hallar sobrevivientes entre los escombros.

PUBLICIDAD

En 1986, Comandos de Salvamento todavía no contaba con equipos especializados para ingresar en edificios colapsados. No tenían herramientas para atravesar paredes ni para acceder con facilidad a las zonas donde podían estar las víctimas.

“Lo hicimos así, sin equipos, pero ayudamos a rescatar muchas personas”, recordó Colato en una entrevista con Infobae El Salvador.

El rescatista afirmó que el terremoto dejó más de 1,500 muertos en el Rubén Darío. Según su experiencia, el número de víctimas fue superior al que encontró 15 años después en Las Colinas, aunque las dos emergencias tuvieron características distintas.

Luis Colato, miembro de Comandos de Salvamento, narra en primera persona su experiencia durante el devastador terremoto del 10 de octubre de 1986 en San Salvador. Un recuento sobre los rescates sin equipo, el caos y la voluntad de ayudar en medio de la tragedia. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Las Colinas y el terremoto de enero de 2001

El terremoto del 13 de enero de 2001 llevó a Colato a Las Colinas, en Santa Tecla, en el epicentro de la tragedia. Las unidades de Comandos de Salvamento se desplegaron en el sector para iniciar las tareas de búsqueda y rescate entre las viviendas que habían quedado cubiertas por tierra.

PUBLICIDAD

El equipo trabajó durante 48 horas. Colato relató que las labores se concentraron en localizar a personas bajo las casas soterradas, en una zona donde el movimiento había alterado las bases de las construcciones.

Comandos de Salvamento llegó a la comunidad La Merced y luego al edificio Rubén Darío, donde el terremoto de 1986 dejó estructuras colapsadas y personas atrapadas. (Foto: cortesía)

Luis Colato afirmó que el terremoto de 1986 dejó más de 1.500 muertos en el edificio Rubén Darío de San Salvador. (Foto: cortesía)

“Estuvimos por 48 horas haciendo búsqueda y rescate, encontrando cadáveres”, relató sobre las jornadas en Las Colinas.

Según su testimonio, los rescatistas hallaron a dos personas con vida. Después de esos casos, las tareas permitieron recuperar cuerpos en los sectores donde las viviendas habían quedado enterradas.

“Nomás dos personas se encontraron vivos y de ahí para allá solo cadáveres”, dijo Colato.

El jefe de Seguridad Ocupacional estimó que la tragedia dejó más de 600 fallecidos en Las Colinas. Uno de los mayores obstáculos fue llegar hasta las casas cubiertas por el deslizamiento, ya que el terreno había desplazado las estructuras de su ubicación original.

PUBLICIDAD

Comandos de Salvamento no contaba con equipos especializados en 1986, pero Luis Colato afirmó que lograron rescatar a muchas personas en el Rubén Darío. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La “licuación” que atribuyó al sismo de 2001

Colato comparó los terremotos desde su experiencia en los operativos de rescate. Describió el de 1986 como un movimiento por vibración, con derrumbes que, según explicó, podían dejar espacios de aire entre los escombros.

Esas cavidades podían permitir que algunas personas atrapadas permanecieran con vida mientras llegaban los equipos. En el Rubén Darío, los rescatistas buscaban indicios de supervivientes dentro de las estructuras caídas.

Sobre el terremoto de enero de 2001, Colato lo atribuyó a una “licuación”. Explicó que fue un movimiento más sostenido y que provocó desprendimientos que sepultaron casas y habitantes.

El terremoto del 13 de enero de 2001 llevó a Luis Colato a Las Colinas, donde Comandos de Salvamento realizó 48 horas de búsqueda y rescate. (Foto: cortesía)

A diferencia de lo que ocurrió en 1986, en Las Colinas muchas víctimas quedaron enterradas sin espacios de aire dentro de las viviendas. Esa condición redujo las posibilidades de encontrar sobrevivientes.

PUBLICIDAD

Para 2001, Comandos de Salvamento ya contaba con equipos de búsqueda y rescate que no tenía 15 años antes. Esas herramientas permitían ingresar por las paredes de las casas y acceder a las zonas donde estaban las víctimas.

“Ya en el 2001 teníamos equipo para penetrar por las paredes de las casas, encontrar y llegar hasta los cadáveres”, afirmó.

El terremoto de febrero y la atención a los afectados

Colato también participó en la respuesta al terremoto de febrero de 2001. En esa emergencia, Comandos de Salvamento realizó labores de búsqueda y rescate, atendió a personas heridas y brindó apoyo en los albergues instalados para la población afectada.

Colato atribuyó el terremoto de enero de 2001 a una “licuación” y explicó que esa condición redujo las posibilidades de encontrar sobrevivientes en Las Colinas. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El rescatista señaló que la zona impactada por el segundo terremoto era más delimitada y pequeña que Las Colinas. Esa diferencia concentró la atención de los equipos en un área específica.

PUBLICIDAD

La preparación de Comandos de Salvamento

Las emergencias que atendió llevaron a Colato a insistir en la necesidad de que las instituciones sumen más personas con capacidades para responder ante desastres. También planteó la necesidad de aumentar los equipos disponibles y preparar a las comunidades.

“Terremotos en El Salvador han habido y siempre van a haber”, sostuvo al referirse a la continuidad de este tipo de riesgos en el país.

Para Colato, la preparación debe comenzar antes de una emergencia y mantenerse durante la respuesta. “Tenemos que estar más preparados, con más equipos, prepararnos antes para la hora del durante, poder nosotros dar la respuesta y preparar a las comunidades también”, expresó.

PUBLICIDAD

Luis Colato aseguró sentir satisfacción de haber ayudado y haber participado en rescates que permitieron salvar vidas. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

A nivel personal, afirmó que le da satisfacción haber ayudado y haber participado en rescates que permitieron salvar vidas. Colato ingresó a Comandos de Salvamento en 1985, lleva casi 40 años de servicio y aseguró que continuará en la institución mientras tenga fuerzas.