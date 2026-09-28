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Uber deberá pagar 40 millones de dólares tras la muerte de una pasajera abandonada en una autopista en California

El fallo judicial sostuvo que la empresa no actúa solo como intermediaria digital, porque define tarifas y organiza elementos clave de seguridad del traslado

El arbitraje en Los Ángeles concluyó que Uber tenía una obligación de seguridad que no podía trasladar al conductor de la plataforma. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El arbitraje en Los Ángeles concluyó que Uber tenía una obligación de seguridad que no podía trasladar al conductor de la plataforma. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
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Uber deberá pagar 40 millones de dólares a los padres de Emily Normandin-Parker, la joven de 23 años que murió atropellada en una autopista de California, Estados Unidos, después de que un conductor de la plataforma la obligara a bajar del vehículo junto a una amiga en agosto de 2023.

Según The New York Times, la sentencia concluyó que la empresa tenía una obligación de seguridad que no podía trasladar al chofer. La decisión surgió de un proceso de arbitraje realizado en marzo en Los Ángeles. El caso examinó hasta dónde llega la responsabilidad legal de Uber por las acciones de los conductores que operan mediante su aplicación.

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Qué incidente hizo que Uber tenga que pagar 40 millones de dólares

El 12 de agosto de 2023, Normandin-Parker y Luna Moore solicitaron un viaje para regresar a sus casas tras una noche de fiesta en el condado de Orange. Vu Tran, el conductor, sabía que ambas habían bebido, aunque sostuvo que desconocía el grado de intoxicación de las pasajeras.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El conductor de Uber Vu Tran obligó a dos jóvenes a bajar del vehículo en la Ruta Estatal 73 tras una discusión por una tarifa de limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando Moore se sintió mal y vomitó, Tran detuvo el auto en la Ruta Estatal 73, sobre una zona triangular donde la vía se divide hacia una intersección o una rampa. Allí discutió con ella por el cobro de una tarifa de limpieza y les ordenó descender.

La resolución consideró que el vehículo quedó detenido en un sitio “inseguro e ilegal” y que el conductor no mostró preocupación por el paradero de la joven, pese a saber que había salido del auto y se encontraba ebria. Poco después, Normandin-Parker ingresó al tránsito y un vehículo que circulaba a 112 km/h la atropelló.

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Por qué es responsabilidad de Uber las acciones de su conductor

Los padres de la víctima, Carol Normandin y Ken Parker, y Moore acusaron a Tran y a la compañía de negligencia. Sostuvieron que Uber debía responder como transportista público, una categoría que obliga a proteger a los pasajeros y advertirles sobre riesgos durante el traslado.

El caso analizó el alcance de la responsabilidad legal de Uber por las acciones de los conductores que operan mediante su aplicación. (Foto: REUTERS/Mike Blake/)
El caso analizó el alcance de la responsabilidad legal de Uber por las acciones de los conductores que operan mediante su aplicación. (Foto: REUTERS/Mike Blake/)

La empresa argumentó que la Proposición 22 de California clasifica a los conductores de Uber y Lyft como contratistas independientes. Agregó que su función consiste en ofrecer una plataforma de software que vincula a usuarios con conductores externos.

La justicia rechazó esa interpretación para este caso. Determinó que Uber controlaba elementos centrales de la experiencia, como la fijación de tarifas, y obtenía beneficios directos de cada viaje, así que era responsable indirectamente de la negligencia de Tran.

El árbitro sostuvo que la conducta del conductor revelaba una “obsesión exclusiva” por el estado de su auto y desinterés por la seguridad de las pasajeras. Tran declaró que, pocos minutos después de que las mujeres bajaran, contactó a la plataforma digital para pedir que Moore fuera cobrada por la limpieza.

El árbitro determinó que Uber controlaba aspectos centrales del viaje, como las tarifas, y por eso era responsable indirectamente de la negligencia del conductor. (Foto: Europa Press)
El árbitro determinó que Uber controlaba aspectos centrales del viaje, como las tarifas, y por eso era responsable indirectamente de la negligencia del conductor. (Foto: Europa Press)

Moore recibió una indemnización de 300.000 dólares. Los padres de Normandin-Parker obtuvieron 20 millones de dólares cada uno por la pérdida de su hija, mientras que Moore había presentado contra Tran una acusación por infligirle intencionalmente angustia emocional.

Cuál fue la respuesta de Uber ante la decisión del caso judicial

Los abogados de la familia afirmaron que la empresa intentó mantener reservado el resultado del arbitraje mediante una propuesta que imponía a los padres una multa de 10 millones de dólares por cada declaración pública sobre el caso. La familia rechazó ese acuerdo.

“No se puede afirmar que se da prioridad a la seguridad mientras se lucha por silenciar a las familias cuyas vidas han quedado devastadas cuando se incumple esa promesa”, señalaron los representantes legales en un comunicado citado por The New York Times.

Los abogados de la familia denunciaron que Uber intentó imponer confidencialidad sobre el arbitraje, aunque la empresa afirmó que no la solicitó y cuestionó el fallo. (Foto: Europa Press)
Los abogados de la familia denunciaron que Uber intentó imponer confidencialidad sobre el arbitraje, aunque la empresa afirmó que no la solicitó y cuestionó el fallo. (Foto: Europa Press)

Rahul Ravipudi, uno de los abogados de los padres, afirmó que la decisión establece que las empresas que presentan la seguridad como una promesa no pueden eludir la responsabilidad asociada a ella.

Uber aseguró que finalmente no solicitó confidencialidad en el caso. Indicó que Tran ya no puede acceder a la aplicación, aunque había completado casi 6.000 viajes con una calificación de 4,96 y sin antecedentes de descensos inseguros, paradas en autopistas o lesiones a pasajeros.

Asimismo, Uber manifestó que refuerza sus políticas de seguridad mediante nuevas tecnologías, medidas de protección y directrices para evitar que los conductores dejen a pasajeros en lugares peligrosos.

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