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Tras seis años en Uber, fundó una fintech que ayuda a los trabajadores a jubilarse y ya cautivó a inversores

Ana Mahony fundó Addition Wealth, una plataforma que cobra una suscripción a las empresas para ofrecer a los empleados asesoría financiera gratuita con inteligencia artificial y expertos fiduciarios

Mujer con chaqueta estampada sonríe frente a un fondo azul con múltiples logos "World Economic Forum" y un logo "Uber" en un círculo negro
Ana Mahony fundó Addition Wealth en 2020, luego de más de cinco años trabajando en Uber para llevar asesoría financiera personalizada a trabajadores que quedan fuera del modelo tradicional. (Fotocomposición Infobae)
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Ana Mahony fundó Addition Wealth en 2020 después de comprobar, al intentar ayudar a su madre tras el divorcio de sus padres, que incluso con experiencia en capital privado, regulación financiera y banca no podía responder una pregunta básica: cuánto tiempo alcanzaría el dinero.

La fintech nació con una premisa concreta: llevar asesoría financiera personalizada a personas que suelen quedar fuera del modelo tradicional, en un mercado de beneficios de bienestar financiero en Estados Unidos que se prevé alcance 1.210 millones de dólares en 2029.

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Cómo surgió la idea de Ana Mahony de fundar Addition Wealth

Según Forbes, Mahony construyó esa visión después de recorrer varios segmentos del sistema. Empezó en capital privado con inversiones en compañías de financiación al consumo.

Después cursó un MBA en la Escuela de Negocios de Harvard y trabajó un año en la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, cuando el organismo definía la arquitectura regulatoria para proteger a los usuarios de productos abusivos.

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Mahony hizo un posgrado en la Universidad de Harvard antes de emprender. (Foto: REUTERS/Faith Ninivaggi//File Photo)
Mahony hizo un posgrado en la Universidad de Harvard antes de emprender. (Foto: REUTERS/Faith Ninivaggi//File Photo)

Más tarde pasó por Citibank y se incorporó a Uber, donde estuvo seis años y participó en la expansión de los negocios de viajes y entrega de comida. La idea de emprender tomó forma durante su primera licencia por maternidad en la empresa, cuando revisó cómo quería orientar su carrera.

Qué momento fue clave para la fundación de la empresa

El punto de inflexión no fue corporativo, sino familiar. Durante el divorcio de sus padres, Mahony intentó ordenar las finanzas de su madre y descubrió que la tarea era, según dijo, “mucho más difícil de lo que pensaba”.

Ese episodio definió el problema que luego intentó resolver con su empresa: responder cuándo una persona podrá jubilarse, cuánto durarán sus ahorros o cómo reorganizarse ante un cambio personal o laboral fuerte.

Para Mahony, las finanzas funcionan al revés que la medicina: “Cuanto más dinero tienes a tu disposición, se abre ante ti todo un mundo de apoyo”, dijo a Forbes.

Mujer de cabello castaño y hombre de cabello oscuro sentados ante un escritorio de madera clara; un documento con la palabra 'DIVORCIO' y dos anillos dorados sobre el papel.
La experiencia de Ana Mahony con el divorcio de sus padres impulsó el modelo de Addition Wealth para responder cuánto durarán los ahorros o cuándo llegará la jubilación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su diagnóstico es que quienes cambian de trabajo, atraviesan un divorcio, cuidan a padres mayores o reciben por primera vez compensación en acciones suelen quedar fuera del circuito de asesoría. Frente a eso, descartó una estrategia directa al consumidor y eligió trabajar con empleadores.

“Los empleadores ya son fundamentales en la vida financiera de las personas”, explicó al medio. “Te pagan, te brindan beneficios y, a menudo, te ofrecen planes de jubilación”.

Cómo opera la empresa de Ana Mahony

El esquema de Addition Wealth es B2B2C: las empresas pagan una cuota recurrente y sus empleados acceden sin costo a herramientas de inteligencia artificial y a sesiones personalizadas con asesores financieros certificados, que actúan como fiduciarios y no venden productos.

La decisión, según la fundadora, responde a una conclusión central de su carrera: muchos consejos financieros aparentemente gratuitos esconden un interés comercial y eso erosiona la confianza.

Addition Wealth recaudó 4,2 millones de dólares en una ronda inicial en 2022 liderada por Nyca Partners, con participación de Female Innovators Lab de Barclays, Anthemis, Core Innovation Capital y Financial Venture Studio.

Seis personas trabajan en computadoras con gráficos en una oficina. Se visualizan monitores, estanterías, una planta, cámara de seguridad y teclado de acceso.
Addition Wealth adoptó un esquema B2B2C en el que los empleadores pagan una suscripción y los empleados acceden sin costo a inteligencia artificial y asesores fiduciarios certificados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, a comienzos del año 2026 recibió una inversión de Edward Jones Ventures, que empezó a incorporar la plataforma en sus dispositivos.

Alyssa Harper, directora y jefa del segmento de espacios de trabajo de Edward Jones, explicó que “casi un tercio de los estadounidenses tienen su primera experiencia de inversión en el lugar de trabajo, lo que lo convierte en un punto de entrada clave para que los inversores individuales inicien su trayectoria financiera”.

La firma atiende a más de 9 millones de clientes y administra 2,5 billones de dólares en activos, una escala que para Addition Wealth, con un grupo de 30 personas, abre una vía de expansión relevante.

Quiénes están detrás de la empresa

Mahony creó la empresa junto con Amy Chou, excolega suya en Uber y responsable de producto y operaciones, Erica Matz, a cargo de Crecimiento y Éxito del Cliente, y Hally Peck, responsable de Marketing.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El grupo fundador de Addition Wealth está integrado solo por mujeres y la plataforma busca acompañar decisiones como divorcio, cambio de trabajo, matrimonio y jubilación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la compañía desarrolla programas pensados para necesidades financieras que atraviesan a muchas mujeres, aunque evita lanzar productos diferenciados por género.

Para identificar estos desafíos trabaja con grupos de recursos para empleados, comunidades internas que reúnen experiencias compartidas y permiten detectar problemas concretos de cada grupo.

Mahony definió la meta de la plataforma con una ambición más amplia que la de un beneficio laboral: “Ahora tenemos la oportunidad de ser la plataforma que respalda cada decisión importante en la vida financiera de una persona”.

Su objetivo es acompañar a los usuarios en momentos como un cambio de trabajo, un matrimonio, un divorcio o la jubilación, con herramientas de inteligencia artificial que ofrezcan orientación antes de que deban salir a buscar ayuda por su cuenta.

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