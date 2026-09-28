Investigan si la detención de cinco hombres cerca de una base de EEUU en Reino Unido frustró un ataque vinculado con Irán

Agentes de policía armados montan guardia en una carretera fuera del perímetro de la base aérea RAF Fairford, en Gloucestershire, Reino Unido, el 28 de septiembre de 2026. Cinco hombres fueron detenidos cerca de la base, y los investigadores analizan un posible vínculo con Irán (REUTERS/Toby Shepheard)

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La policía mantenía detenidos a cinco hombres el lunes y examinaba presuntos explosivos hallados cerca de una base de la fuerza aérea operada por Estados Unidos en Inglaterra, mientras detectives antiterroristas investigaban si los arrestos frustraron un intento de ataque vinculado con Irán.

Los cinco, cuyos nombres no se han dado a conocer, son ciudadanos británicos de entre 23 y 25 años, todos con base en Londres: uno de 25, tres de 24 y uno de 23, según informó la policía antiterrorista el lunes.

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Tres furgonetas

Los hombres fueron detenidos a primera hora del domingo después de que se avistaran tres furgonetas cerca de la RAF Fairford, una base propiedad del Reino Unido y operada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos que ha sido utilizada por bombarderos estadounidenses durante décadas de conflictos en Oriente Medio. Los cinco sospechosos fueron retenidos inicialmente por presuntos delitos relacionados con explosivos y, posteriormente, también fueron arrestados bajo sospecha de preparar un acto de terrorismo. La policía puede mantenerlos detenidos hasta 14 días antes de que deban ser acusados formalmente o puestos en libertad.

Las autoridades evacuaron el domingo a los residentes de 85 viviendas en la aldea de Whelford, cerca de la base, mientras expertos del ejército en desactivación de bombas utilizaban un robot para examinar las tres furgonetas blancas. Hasta la mañana del lunes, los vecinos no habían podido regresar a sus casas y los vehículos aún no habían sido retirados. La Fuerza Aérea de Estados Unidos indicó que su personal en RAF Fairford “permanece vigilante”, pero que “por razones de seguridad operativa no discutiremos medidas específicas de protección de la fuerza”. La embajada de Estados Unidos en Londres advirtió a los estadounidenses en el Reino Unido que sean cautos y estén atentos a su seguridad personal.

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Una granjera dio la alarma

Un vehículo pasa junto a un cartel de Whelford mientras la policía bloquea las rutas cercanas a la base aérea RAF Fairford, en Gloucestershire, Reino Unido, el 27 de septiembre de 2026. Las autoridades evacuaron a los residentes de 85 viviendas de la aldea (REUTERS/Toby Shepheard)

Una vecina de la zona, que pidió no ser identificada, dijo a la BBC que regresaba de una fiesta cuando encontró tres furgonetas blancas bloqueando el camino a metros de la base. Al retroceder vio a hombres encapuchados huir hacia los campos. Llamó primero a la línea de la policía del Ministerio de Defensa, que nadie atendió, y a la 1:36 marcó el 999. “Creo que mi llamada frustró lo que planeaban”, dijo, y cuestionó que la aldea no fuera evacuada hasta las 6.

El secretario británico de Defensa, Wes Streeting, elogió su reacción, pero dijo que tiene solo una “imagen parcial” de lo ocurrido.

Según el Daily Mail, una de las furgonetas tenía escrito “Fuel 2You” en rojo y un número de teléfono espaciado en un formato habitual en Irán, hoy fuera de servicio. La empresa real Fuel2U negó todo vínculo y dijo que su nombre fue usado sin permiso. La policía no confirmó que esos detalles indiquen un origen iraní.

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Trump: “Los teníamos bajo investigación”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los sospechosos fueron detenidos tras la cooperación entre Estados Unidos y el Reino Unido, y que habían estado “bajo vigilancia” durante algún tiempo. “Fue un trabajo increíble. Los teníamos bajo investigación. Buscaban causar un gran daño a nuestro fuerte. Y trabajar con los británicos salió muy bien”, dijo a reporteros en Chicago el domingo.

La policía, sin embargo, indicó que los arrestos se desencadenaron por una llamada nocturna sobre “vehículos sospechosos” cerca de la base.

Streeting declinó dar detalles de la operación, pero señaló que “fue un momento de orgullo” que Trump hubiera reconocido “el trabajo que nuestra policía y nuestros servicios de inteligencia realizan todos los días”. “Cuando podamos y en la medida en que podamos, informaremos al público sobre estos individuos y sobre la naturaleza de la amenaza”, dijo a Times Radio.

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Una posible pista iraní

Los investigadores no han concluido si el incidente es un ataque respaldado por un estado, pero están indagando un posible vínculo con Irán. Los arrestos se producen en un momento de tensiones elevadas en torno a la amenaza de estados hostiles: los servicios de inteligencia británicos han señalado que Rusia e Irán han utilizado a intermediarios para cometer delitos en suelo británico. En marzo, funcionarios dijeron que el número de casos de seguridad nacional que implican actividad de estados hostiles, incluido Irán, aumentó un 50% en los seis meses hasta diciembre de 2025.

Funcionarios de seguridad británicos han acusado a intermediarios vinculados con Irán de una serie de intentos de incendio provocado y sabotaje en el Reino Unido y otros países, muchos de ellos dirigidos contra la comunidad judía, y han advertido que Teherán podría ampliar sus objetivos en territorio británico si continúan los conflictos en Oriente Medio.

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Una base clave en la guerra con Irán

Policías custodian una ruta que conduce a la base aérea estadounidense RAF Fairford, en Fairford, Inglaterra, el 27 de septiembre de 2026. Los tres furgones hallados cerca del lugar fueron examinados por un robot antes de ser retirados (AP Foto/Alastair Grant)

El Reino Unido no se sumó a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán que comenzó el 28 de febrero y, al principio, rechazó la solicitud de Trump de usar bases en su territorio para atacar a Irán. Pero el entonces primer ministro Keir Starmer acordó en marzo permitir que Estados Unidos utilizara bases británicas para lo que calificó como operaciones “defensivas” contra los misiles iraníes y sus sitios de lanzamiento, tras ataques de Irán contra intereses británicos y de sus aliados en el golfo Pérsico.

Bombarderos estadounidenses B-1 y B-52 han despegado de Fairford, a 160 kilómetros al oeste de Londres, para operaciones durante el conflicto. Irán ha dicho que considera un objetivo legítimo cualquier base utilizada para atacar su territorio.

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(Con información de AP)