El CEO de Uber afirma que la tarifa de sus viajes se reducirán tras los despidos en la compañía

El CEO de Uber aseguró que tras el despido del 10% de su plantilla corporativa, se reducirá el precio de los viajes. (Uber)

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El director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, dio a conocer que parte del dinero que Uber ahorrará con la reducción de su plantilla será utilizado para ofrecer tarifas más bajas a los usuarios y mejorar otros aspectos del servicio.

La compañía anunció a principios de septiembre el despido de aproximadamente el 10% de su plantilla corporativa, lo que representa unas 3300 personas. Khosrowshahi señaló que estos ahorros permitirán a Uber reinvertir en el negocio, con una parte destinada directamente a reducir los precios de los viajes.

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“Vamos a utilizar esos ahorros para reinvertirlos en el negocio, bajando los precios, mejorando la selección y continuando la inversión en nuestro programa de crecimiento”, afirmó el ejecutivo durante una presentación en la conferencia Goldman Sachs Communacopia + Technology.

Uber despidió al 10% de su planilla y ahora espera invertir el dinero ahorrado. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Uber también busca reducir el costo de los seguros

Los despidos no son la única fuente de ahorro que Uber contempla utilizar para reducir sus tarifas. Khosrowshahi también explicó que la compañía espera beneficiarse de una reducción en sus costos de seguros, y que parte de ese dinero podría trasladarse a los precios que pagan los usuarios.

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Los seguros representan uno de los principales gastos asociados al funcionamiento de las plataformas de transporte. Uber debe afrontar costos relacionados con la cobertura de los viajes y los conductores, por lo que cualquier reducción en este apartado puede tener un impacto significativo en las cuentas de la compañía.

Según el director ejecutivo, utilizar estos ahorros para ofrecer precios más bajos también puede ayudar a mantener el uso de la plataforma. La estrategia busca que los usuarios encuentren viajes más económicos y tengan mayores incentivos para continuar utilizando Uber.

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Uber busca reducir costos y beneficiar a los usuarios con tarifas más bajas. REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo

La compañía despidió al 10% de su plantilla corporativa

Los recortes anunciados por Uber afectan aproximadamente al 10% de sus empleados corporativos, unas 3300 personas. La medida forma parte de una estrategia para reducir costos y permitir que la compañía destine más recursos a otras áreas del negocio.

Khosrowshahi defendió la decisión y sostuvo que Uber decidió realizar los despidos mientras la empresa se encuentra en una situación financiera favorable.

El ejecutivo describió el momento elegido como una posición de “fortaleza frente a la debilidad” y aseguró que la compañía no considera conveniente esperar para realizar los cambios.

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“Algunas empresas esperan. Nosotros no creemos en esperar”, afirmó.

Unos 3.300 empleados fueron despedidos de Uber. (AP Foto/Richard Drew, Archivo)

La decisión resulta especialmente relevante porque los recortes se producen después de que Uber registrara resultados trimestrales que superaron ampliamente las expectativas de los analistas.

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Uber busca crecer mientras reduce costos

La estrategia planteada por Khosrowshahi combina dos objetivos: disminuir determinados gastos y utilizar parte de los recursos liberados para impulsar el crecimiento.

La reducción de precios sería uno de los mecanismos para lograrlo. Uber también pretende mejorar la disponibilidad de viajes y continuar invirtiendo en iniciativas destinadas a ampliar su negocio.

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Para los usuarios, una eventual reducción de las tarifas podría representar un cambio importante, aunque la compañía todavía no ha detallado cuánto podrían bajar los precios ni cuándo comenzaría a aplicarse la medida.

Además, las tarifas de Uber pueden variar según factores como la demanda, la cantidad de conductores disponibles, la ubicación y el momento en que se solicita el servicio. Por ello, cualquier ahorro destinado a los precios no necesariamente significaría una reducción fija para todos los viajes.

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Uber seguirá invirtiendo mientras reduce costos operativos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las acciones de Uber también subieron

La situación financiera de la compañía también tuvo repercusión en los mercados. Las acciones de Uber subieron cerca de un 2%, después de que la empresa informara a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) que Khosrowshahi había incorporado aproximadamente 10 millones de dólares en acciones de Uber a su cartera.

La operación se produjo mientras la compañía intenta mantener su crecimiento y mejorar su eficiencia.

El mensaje de la dirección es que los recortes no responden a una crisis inmediata del negocio, sino a una decisión para reducir costos mientras Uber considera que tiene margen para fortalecer su posición.

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Si el plan avanza, los usuarios podrían ser algunos de los beneficiados de esta estrategia mediante precios más competitivos. Sin embargo, la compañía todavía debe concretar cómo trasladará los ahorros obtenidos por los despidos y la reducción de los costos de seguros a sus tarifas.