Cuba

Una avería en el gasoducto dejará sin gas a siete municipios de La Habana al menos este domingo y lunes

La Empresa de Gas Manufacturado suspendió el suministro desde la noche del domingo 27 de septiembre hasta este lunes 28, afectando a todos los usuarios conectados a las dos redes de distribución de la capital

Un gasoducto roto con fuego, un mapa con municipios en rojo, una señal de prohibición de llama, una cocina de gas y un calentador.
Una rotura en la tubería principal interrumpe el servicio de gas manufacturado en siete municipios de La Habana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Empresa de Gas Manufacturado suspenderá el servicio desde las 22:00 horas del domingo 27 de septiembre en siete municipios de La Habana por una avería imprevista en el gasoducto que transporta materia prima hacia las plantas productoras. La interrupción se extenderá hasta la mañana de este lunes 28, aunque no se informó una hora precisa para la normalización.

Plaza de la Revolución, Habana Vieja, Centro Habana, 10 de Octubre, Cerro, Playa y Marianao serán los territorios alcanzados por el corte, que afectará a todos los usuarios conectados a las dos redes de distribución de gas manufacturado de la capital. La reparación será necesaria para corregir la falla detectada en la infraestructura de transporte.

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La falta de gas agrava las dificultades de los hogares durante los apagones prolongados, cuando este suministro es la única alternativa para cocinar para numerosos residentes de La Habana. En agosto, una interrupción extendida derivó en un cacerolazo en Plaza de la Revolución, según CiberCuba.

La entidad estatal explicó que la intervención responderá a una falla en la tubería: “Debido a una avería imprevista en el gasoducto que transporta la materia prima hacia las plantas productoras, será necesario realizar una intervención para solucionarla”. Una vez concluidos los trabajos, el suministro volverá de forma gradual.

“Una vez concluidos los trabajos, se restablecerá paulatinamente el servicio”, añadió la empresa en su comunicado.

La Empresa de Gas Manufacturado suspenderá el servicio en siete municipios habaneros por una avería imprevista.
La Empresa de Gas Manufacturado suspenderá el servicio en siete municipios habaneros por una avería imprevista.

Un nuevo corte tras el incendio de la calle Tulipán

La nueva avería ocurrió horas después de que CUPET comunicara la recuperación del servicio para los clientes afectados por el incendio del sábado en la calle Tulipán, en Plaza de la Revolución. El siniestro se produjo cuando una brigada realizaba excavaciones con maquinaria pesada para reparar otra falla.

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El episodio dejó seis trabajadores lesionados. Cuatro recibieron el alta y permanecían en sus casas, mientras los otros dos continuaban hospitalizados bajo observación, sin peligro para la vida.

Los problemas en el servicio de gas se han repetido durante los últimos meses. El 10 de agosto, un fallo en el centro colector de Canasí afectó a los mismos municipios que volverán a quedar sin suministro este domingo.

El 30 de julio, las autoridades habían dispuesto un corte total para realizar tareas de mantenimiento y calibración. El 18 de septiembre se registraron nuevas afectaciones por falta de gas natural suficiente para alcanzar las presiones requeridas en la red.

Una tubería amarilla rota con humo negro junto a una señal redonda de llama tachada y un mapa al fondo con siete zonas resaltadas en rojo.
La avería en una tubería de gas y una señal de restricción representan la interrupción del servicio en siete municipios de La Habana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Empresa de Gas Manufacturado ofreció disculpas a los usuarios y sostuvo que la reparación busca solucionar la avería. Periódico Cubano indicó que la comunicación oficial no detalló la magnitud del daño ni una causa adicional al carácter imprevisto del incidente.

Las autoridades han atribuido en otras ocasiones las fallas de las redes de distribución a problemas técnicos, falta de recursos y deterioro acumulado de la infraestructura. No se anunciaron medidas concretas para prevenir nuevas averías.

Las familias cubanas se verán afectadas ya no solo entre los cortes de energía eléctrica constante, sino también ahora con la falla por gas. Mientras que las autoridades locales no han anunciado medidas de contingencia hasta el cierre de esta nota periodística.

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