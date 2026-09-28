La particular celebración de un entrenador tras ganar un partido que recorre el mundo: se pasó la sangre de un jugador por la cara

El entrenador principal de Minnesota, P.J. Fleck, tomó la sangre de un jugador y se la puso en la cara

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El entrenador P.J. Fleck tocó la sangre del rostro de uno de los jugadores de su equipo y se lo pasó por la mejilla tras la victoria de Minnesota por 27-24 sobre Washington, en lo que fue el primer partido de ambos equipos en la Big Ten del torneo de fútbol americano de la NCAA. La escena quedó registrada en un video que se volvió viral después del encuentro.

Fleck tomó la sangre de la boca de Maverick Baranowski, quien había recibido un golpe en la última jugada del encuentro y se la llevó a su propia cara. “Hermano de sangre”, dijo el entrenador en diálogo con The Associated Press. Luego explicó que los pioneros del oeste probablemente hacían algo parecido: “Un poco de sangre ahí, supongo”.

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“Es un hombre loco”, declaró Baranowski sobre su entrenador. El linebacker tuvo siete tackles, una intercepción, dos tackles para pérdida y una captura durante el partido. Fleck abrazó al jugador, se llevó la mano a la boca y después se extendió la sangre por el rostro mientras el jugador se reía.

El comentarista de Fox Jack Kizer reaccionó durante la transmisión frente a la imagen que recorre el mundo del deporte: “¡Oh, Dios mío! No hay palabras para esto. ¡Dios mío! La definición de sangre, sudor y lágrimas. Son las 1:30 de la madrugada en Minnesota. PJ Fleck se ha vuelto loco”, expresó.

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Tras el partido, el entrenador defendió el gesto: “En aquellos tiempos, estoy seguro de que así eran los pioneros del Oeste. Supongo que no había mucha sangre entre ellos”, dijo. Por su parte, Baranowski también celebró el momento: “Ganar es difícil en la Big Ten, y cuando logras ganar en un lugar como este, es simplemente emocionante. Quiero a ese chico más que a nadie, y es una oportunidad increíble poder compartir ese momento con él”.

Un entrenador de fútbol americano sostiene el rostro de un jugador con sangre en la boca tras finalizar el encuentro entre Minnesota y Washington.

El receptor Javon Tracy anotó un touchdown en el segundo cuarto, cuando Minnesota amplió la ventaja a 21-7. Washington redujo la diferencia a tres puntos durante los últimos dos minutos, pero el equipo visitante sostuvo el resultado.

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Fleck acumula un registro de 96 victorias y 66 derrotas a lo largo de 13 temporadas en la División I de la NCAA, tras dirigir los programas de la Universidad de Western Michigan y la Universidad de Minnesota. El estratega, originario de Estados Unidos,, reconocido por reestructurar programas deportivos con balances perdedores, mantiene una efectividad destacada en partidos de postemporada con ocho triunfos en diez presentaciones.

Antes de asumir como entrenador principal, el entrenador de 45 años compitió como receptor en Northern Illinois entre 1999 y 2003, etapa previa a un breve paso por la National Football League (NFL). Su transición al rol técnico comenzó en 2006 como asistente de posgrado en Ohio State. En los años posteriores se desempeñó como entrenador de receptores en Rutgers y en la franquicia profesional Tampa Bay Buccaneers durante la campaña de 2012.

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En diciembre de 2012, la dirección deportiva de Western Michigan anunció la contratación de P.J. Fleck, lo que lo convirtió en ese momento en el entrenador principal más joven de la máxima categoría universitaria a sus 32 años. Su temporada inaugural al frente de los Broncos en 2013 cerró con una marca de un triunfo y 11 derrotas. En la temporada subsiguiente, el equipo modificó la tendencia con un récord de 8-5, logro que significó el mayor incremento de victorias en un solo año en la historia del programa.

El entrenador P. J. Fleck y un jugador de Minnesota reaccionan en la cancha tras vencer por 27 a 24 a Washington en un partido de fútbol americano universitario.

El punto cumbre de su gestión en la ciudad de Kalamazoo ocurrió en la temporada 2016, cuando Western Michigan completó la fase regular sin derrotas con un registro de 12-0 y conquistó el título de la Mid-American Conference (MAC). Tras finalizar esa campaña con un balance general de 13-1 y disputar el Cotton Bowl, el técnico cerró su ciclo en la institución con un total de 30 triunfos y 22 reveses durante cuatro torneos.

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El 6 de enero de 2017, la Universidad de Minnesota oficializó la incorporación de Fleck para dirigir a los Golden Gophers. Durante su tercer año al mando en 2019, la escuadra concluyó con un récord de 11 victorias y dos derrotas, la cifra más alta de triunfos alcanzada por esa institución desde 1904. Aquella actuación incluyó una victoria frente a Auburn en el Outback Bowl y el reconocimiento individual al técnico como Entrenador del Año de la conferencia Big Ten.

P.J. Fleck sostiene una marca imbatida de siete triunfos sin derrotas en partidos de bowl al frente de los Golden Gophers, y ha posicionado a la universidad en cinco campañas con al menos ocho victorias durante su gestión.

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