Argentina Week París: quiénes son los 13 gobernadores aliados que viajarán con Milei a Francia

Macron y Milei volverán a verse en París, en el marco del Argentina Week

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Javier Milei viajará este martes por la noche a Francia con una comitiva política que hasta ahora no se conocía en detalle: trece gobernadores aliados y dialoguistas lo acompañarán durante la Argentina Week, el foro de perfil económico e inversor que el Gobierno buscará usar también como una señal de respaldo federal.

La visita tendrá una agenda concentrada en inversiones, energía, minería, agroindustria, inteligencia artificial, comercio internacional y seguridad jurídica, pero también una lectura política interna: la Casa Rosada necesita sostener consensos con las provincias para avanzar con su agenda parlamentaria, que tiene la eliminación de las PASO entre sus prioridades.

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La lista de mandatarios que viajarán a la que accedió Infobae está integrada por Jorge Macri (CABA), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz) e Ignacio Torres (Chubut).

La edición de París, que sucede a la que entre el 6 y 12 de marzo pasado se realizó en Nueva York, tendrá una fuerte impronta productiva. A diferencia de la organizada en Estados Unidos, en Francia habrá diálogos con empresas de energía, minería y otros sectores industriales. En la convocatoria, sobre la que trabajó desde principios de año el embajador en París, Ian Sielecki, se destacan petroleras, agroalimentarias, mineras y bancos de primera línea de Europa.

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Milei estuvo en Nueva York en la primea edición de Argentina Week

La foto tendrá ausencias relevantes. No viajarán los seis mandatarios identificados con la oposición peronista: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Elías Suárez (Santiago del Estero). Tampoco estarán otros gobernadores que suelen ser importantes para el Gobierno en votaciones clave: Osvaldo Jaldo (Tucumán), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Hugo Passalacqua (Misiones) y Claudio Poggi (San Luis).

Ese dato también forma parte de la lectura política del viaje. La comitiva no será una foto completa del mapa federal, sino una imagen más recortada del vínculo que la Casa Rosada quiere mostrar en esta etapa: mandatarios con agenda productiva, diálogo abierto con la Nación y peso político para las discusiones que vienen. En el Gobierno creen que la Argentina Week puede funcionar como vidriera internacional, pero también como plataforma para reforzar la relación con un grupo de gobernadores que será decisivo en el Congreso.

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La eliminación de las PASO concentra la próxima negociación con las provincias

Según pudo saber Infobae, la Casa Rosada buscará ordenar en los próximos meses una agenda parlamentaria ambiciosa. Uno de los objetivos centrales es avanzar con la eliminación de las PASO, una reforma que Milei considera prioritaria y que necesitará del acompañamiento de bloques provinciales, legisladores aliados y sectores dialoguistas. El oficialismo sabe que La Libertad Avanza no tiene volumen propio para aprobar esas iniciativas sin una negociación previa con los gobernadores.

La discusión por las primarias será uno de los capítulos más sensibles de la nueva etapa legislativa. El Gobierno ya dejó en claro que quiere modificar el esquema electoral antes de que el calendario empiece a correr con condicionamientos administrativos y políticos. Para eso necesitará votos que hoy no tiene garantizados. En ese tablero, los gobernadores aparecen como interlocutores inevitables: tienen influencia sobre bancadas provinciales, senadores, diputados y dirigentes que pueden inclinar la balanza en una votación ajustada.

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La presencia de los mandatarios en París tendrá, entonces, una doble función. Hacia afuera, mostrar respaldo político ante empresarios europeos, organismos internacionales y el gobierno francés. Hacia adentro, enviar una señal de gobernabilidad en medio de las conversaciones por leyes, recursos, Presupuesto, obras y reformas. La Casa Rosada intenta pasar de una relación marcada por tensiones puntuales a una dinámica de acuerdos más estable.

El viaje también permitirá exhibir una foto distinta a la de las disputas parlamentarias de los últimos meses. En el Gobierno reconocen que la relación con las provincias tuvo momentos de tensión, pero sostienen que la agenda de desarrollo abre un terreno más favorable para construir consensos. La premisa es simple: muchos de los proyectos que el oficialismo quiere mostrar ante inversores europeos dependen de provincias gobernadas por dirigentes que no integran La Libertad Avanza, pero que comparten intereses concretos en energía, minería, infraestructura, agroindustria y exportaciones.

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La agenda productiva será uno de los ejes del viaje. Varias de las provincias representadas tienen intereses directos en sectores estratégicos. Neuquén y Río Negro estarán vinculadas al capítulo energético por Vaca Muerta y los proyectos de gas. Catamarca, Jujuy, San Juan, Mendoza y Salta forman parte del mapa minero y del litio. Chubut y Santa Cruz tienen peso en energía, hidrocarburos y pesca. Entre Ríos, Chaco, Corrientes y la Ciudad de Buenos Aires aportan perfiles productivos, institucionales y políticos diferentes dentro de la comitiva.

En el programa detallado de la Argentina Week, Figueroa y Weretilneck aparecen con nombre propio en el panel “Argentinean Gas in the World Market”, junto a ejecutivos del sector privado. Ese bloque será una de las ventanas para presentar ante inversores el potencial del gas argentino, las obras de infraestructura necesarias y el rol de Vaca Muerta como uno de los activos centrales del país.

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La energía ocupará un lugar clave en la narrativa oficial. El Gobierno quiere mostrar que la Argentina puede transformarse en un proveedor global de gas, petróleo, minerales críticos y alimentos, siempre que logre consolidar reglas estables y condiciones de inversión. En esa lógica, la presencia de gobernadores con provincias productoras le da sustento territorial al discurso económico que Milei llevará a París.

La agenda de París combina inversiones, energía y un encuentro con Macron

También habrá paneles sobre minería, agro, retail, salud, tecnología, inteligencia artificial, energía, minerales críticos, sector nuclear, comercio internacional y seguridad jurídica. El Gobierno quiere presentar a la Argentina como un destino de inversión en sectores exportadores y con capacidad de generar divisas. La presencia de los gobernadores busca darle volumen territorial a esa narrativa y mostrar que el programa de reformas puede tener impacto concreto fuera del área metropolitana.

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La agenda oficial difundida por el Gobierno prevé que Milei parta hacia París mañana, a las 22. El miércoles arribará a la capital francesa y participará de un cóctel-cena de bienvenida en la Embajada Argentina. El jueves será el día central: el Presidente hablará en la Argentina Week, en la sede de la OCDE; tendrá un encuentro con gobernadores; se reunirá con un grupo de empresarios; y luego mantendrá una audiencia privada con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo.

Ese mismo jueves, Macron recibirá a la delegación oficial argentina que participa del foro. En el Gobierno consideran que esa instancia tendrá impacto político y económico. Milei buscará reforzar ante Francia y ante el empresariado europeo el mensaje de apertura, desregulación y estabilidad macroeconómica. Los gobernadores, a su vez, intentarán posicionar sus provincias dentro de una agenda de inversiones que puede tener impacto territorial concreto.

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El viernes, el Presidente recibirá un premio del Paris Economic Forum en la sede del Automóvil Club de Francia y participará del cierre de la Argentina Week. Según la agenda oficial, el vuelo de regreso partirá hacia Buenos Aires ese mismo día por la tarde y llegará el sábado a la Aeroestación Militar Aeroparque.

La Casa Rosada quiere que el viaje deje una imagen de respaldo político y de oportunidades productivas. Pero también sabe que la foto tendrá lectura legislativa. En la previa de nuevas negociaciones con el Congreso, Milei viajará con un grupo de gobernadores que pueden ser claves para sostener su programa de reformas. No estarán los mandatarios del PJ opositor ni algunos aliados habituales. Esa selección, justamente, marca el alcance político de la comitiva y el tipo de acompañamiento que el Gobierno buscará mostrar en París.