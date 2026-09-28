Louisa May Alcott, escritora estadounidense: “Amo demasiado mi libertad como para renunciar a ella por cualquier hombre mortal” (Shutterstock)

Guardar

En el siglo XIX, el destino de una mujer estaba prácticamente escrito antes de su nacimiento: el matrimonio o el rincón del olvido social. Sin embargo, en 1868, un terremoto literario disfrazado de novela juvenil llegó para hackear el sistema desde adentro. Cuando Jo March, la indómita protagonista de Mujercitas, pronuncia la frase que encabeza este artículo, no solo está rechazando la propuesta de matrimonio de su adinerado y devoto amigo Laurie. Está firmando una declaración de independencia.

“Amo demasiado mi libertad como para renunciar a ella por cualquier hombre mortal”. Detrás de esa línea no solo habita la ficción. Quien sostiene la pluma es Louisa May Alcott, una mujer cuya vida fue tanto o más revolucionaria que la de sus propios personajes. Pero para entender el contexto de la frase, es imperioso viajar a la Concord de mediados del milenio antepasado. Louisa May Alcott creció en un hogar profundamente intelectual pero económicamente devastado.

PUBLICIDAD

Su padre, Amos Bronson Alcott, fue un filósofo trascendentalista amigo íntimo de mentes como Ralph Waldo Emerson y Henry David Thoreau. El idealismo de su padre —que llegó a fundar una comuna utópica que fracasó rotundamente— obligó a la familia a vivir en una pobreza crónica. Desde muy joven, Louisa entendió que la supervivencia de su madre y sus tres hermanas dependía del trabajo. Fue costurera, maestra, empleada doméstica y enfermera durante la Guerra de Secesión.

Pero, por sobre todas las cosas, fue una trabajadora de la palabra. Mucho antes de alcanzar el éxito masivo, bajo el seudónimo de A. M. Barnard, escribía thrillers góticos y relatos sensacionalistas llenos de pasión y misterio para pagar las deudas familiares. Cuando el editor Thomas Niles le pidió que escribiera “un libro para chicas”, Louisa May Alcott dudó. El universo femenino edulcorado de la época le aburría. Decidió, entonces, volcar su propia biografía. Así nació Mujercitas (Little Women).

PUBLICIDAD

Portada de "Mujercitas" de Louisa May Alcott en la edición de Leamos

Publicada en dos partes entre 1868 y 1869, la obra se convirtió en un fenómeno de ventas inmediato y revolucionó la literatura occidental. ¿Por qué sigue siendo importante hoy? Porque desmanteló el arquetipo de la “musa” o la “esposa perfecta”. Alcott le otorgó a las mujeres jóvenes una subjetividad compleja: ambición profesional, rabia, frustración estética y, fundamentalmente, agencia económica. El impacto cultural de Mujercitas es incalculable. Ha sido traducida a decenas de idiomas.

Y trascendió el formato: fue adaptada al cine en múltiples ocasiones, desde la clásica versión de George Cukor de 1933 hasta la aclamada relectura cinematográfica de Greta Gerwig en 2019, donde el foco se desplaza con inteligencia hacia los contratos comerciales de las escritoras y su derecho a la propiedad intelectual. Pero volvamos a la frase. La célebre línea del rechazo a Laurie en el Capítulo 35 es, sin dudas, el núcleo ideológico donde la ficción y la realidad de Louisa May Alcott se vuelven indistinguibles.

PUBLICIDAD

Jo March es el alter ego directo de Louisa. Ambas compartían el rechazo a los corsés sociales, la pasión por la escritura y una profunda sospecha hacia la institución matrimonial de su época, que despojaba a las mujeres de sus bienes legales y su autonomía. La idea que transmite la frase resume a la perfección el pensamiento de la autora. En sus diarios personales, Alcott dejó asentada una de sus máximas más radicales: “Decidí que el trabajo sería mi mejor marido”.

Louisa May Alcott practicó lo que predicó. Nunca se casó, mantuvo con orgullo su independencia financiera gracias a las regalías de sus libros, se convirtió en una activa militante sufragista y fue la primera mujer en registrarse para votar en las elecciones escolares de Concord. Cuando volvemos a leer aquella frase mil veces citada en redes sociales o panfletos, descubrimos que no ha perdido su filo. Nos recuerda que la prisa por encajar en las expectativas ajenas jamás debería costar nuestra propia libertad.

PUBLICIDAD

Louisa May Alcott nació el 29 de noviembre de 1832 en Germantown, Pensilvania, y creció en Concord, Massachusetts, en el seno de una familia humilde pero con una inmensa riqueza intelectual (Shutterstock)

¿Quién es Louisa May Alcott?

Louisa May Alcott nació el 29 de noviembre de 1832 en Germantown, Pensilvania, y creció en Concord, Massachusetts, en el seno de una familia humilde pero con una inmensa riqueza intelectual. Fue hija del filósofo Amos Bronson Alcott y de la activista Abigail May. Desde muy joven asumió la responsabilidad de mantener económicamente a su madre y a sus tres hermanas trabajando como maestra, costurera, empleada doméstica y enfermera durante la Guerra de Secesión.

Su necesidad de generar ingresos y su pasión por las letras —se crio bajo la influencia directa de amigos de la familia como Ralph Waldo Emerson y Henry David Thoreau— la impulsaron a escribir relatos góticos y thrillers psicológicos bajo el seudónimo de A. M. Barnard, antes de alcanzar el éxito masivo y la inmortalidad literaria con la publicación de su obra cumbre, la novela Mujercitas (1868).Su producción posterior incluyó continuaciones exitosas como Hombrecitos (1871) y Los muchachos de Jo (1886).

PUBLICIDAD

Escribió textos críticos como Trabajo: un relato de vivencias y crónicas de guerra como Bosquejos de hospital. Ferviente abolicionista y defensora de los derechos de las mujeres, fue la primera mujer en registrarse para votar en Concord y defendió su independencia decidiendo no casarse nunca. Falleció en Boston a los 55 años, el 6 de marzo de 1888, tras el deterioro de su salud por una intoxicación por mercurio debido a los tratamientos médicos recibidos durante su servicio en la guerra