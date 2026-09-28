América Latina

Menonitas ganaron batalla judicial en Uruguay: podrán educar fuera del sistema a menores de su comunidad

La Suprema Corte avaló que los niños de la reciban clases mediante una institución de Estados Unidos. El Ejecutivo prepara una reforma para modificar las reglas

Los menonitas de Florida llegan al juzgado para presentar sus argumentos por el juicio iniciado por el organismo rector de la educación pública (@daloxhechouy)
Los menonitas de Florida llegan al juzgado para presentar sus argumentos por el juicio iniciado por el organismo rector de la educación pública (@daloxhechouy)
Guardar

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay le dio la razón a la comunidad menonita de Florida, una ciudad ubicada a 100 kilómetros de Montevideo, y habilitó que tengan cursos dictados desde Estados Unidos y que no concurran a la educación uruguaya. La modalidad elegida por esta congregación había motivado un enfrentamiento judicial con el Estado uruguayo. Ahora sus autoridades promueven una reforma legal para inhabilitar esa forma de educación.

La comunidad menonita en Uruguay está integrada por unas 2 mil personas y, parte de ellos, se instalaron en Florida. Los niños que viven allí concurren a clases de manera particular: tienen cursos en español e inglés que son dictados por maestros de la colonia, que viajan desde Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) consideró que se estaba vulnerando el derecho a la educación de estos jóvenes y por eso decidió recurrir a la Justicia. Pero en las tres instancias en las que fue analizado el caso se le dio la razón a la comunidad menonita, informó el diario uruguayo El Observador.

Los menonitas le ganaron un juicio al organismo rector de educación pública por no enviar a sus hijos al sistema formal uruguayo (@daloxhechouy)
Los menonitas le ganaron un juicio al organismo rector de educación pública por no enviar a sus hijos al sistema formal uruguayo (@daloxhechouy)

De esta forma, la SCJ puso fin a la disputa legal sobre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. La sentencia fue votada por mayoría (por tres de los cinco ministros del máximo tribunal judicial uruguayo) y validó que las niñas reciban formación mediante modalidades alternativas como el homeschooling y otras plataformas extranjeras.

PUBLICIDAD

Las niñas asisten a un centro de la comunidad menonita y cursan clases a distancia en una institución que no está autorizada por la ANEP, que es el órgano rector de las políticas educativas en Uruguay.

La semana pasada, el ministro de Educación del país, José Carlos Mahía, se mostró preocupado por este fallo. Su cartera está redactando un proyecto de ley para modificar un artículo de la Ley de Urgente Consideración (LUC), una de las principales normas aprobadas durante la gestión de Luis Lacalle Pou.

Suprema-Corte-de-Justicia-(Uruguay)
Suprema Corte de Justicia falló a favor de comunidad menonita en Uruguay

Hay que ir por un camino legal. El artículo que está en la LUC de bajar o eliminar la obligatoriedad de enviar a nuestros hijos a la educación pública o privada es un error. Desde ese lugar creo que hay que trabajar, en principio desde la derogación o de la sustitución por otra norma”, dijo Mahía en una rueda de prensa.

El ministro dijo que respeta la decisión de la Suprema Corte de Justicia pero aseguró que “pega fuerte” en la tradición de la educación uruguaya.

“Se juegan cosas muy delicadas. La mejor tradición uruguaya hace que cualquier persona envíe a un hijo a estudiar en el sector público o privado. Es parte del crecimiento, de los valores, de la identidad, el poder aprender en una espacio común con otros”, declaró el funcionario.

La jueza consideró que el derecho a la educación de los menonitas no estaba vulnerado (@daloxhechouy)
La jueza consideró que el derecho a la educación de los menonitas no estaba vulnerado (@daloxhechouy)

El sistema utilizado por la comunidad es proporcionado por HomeLife Academy, que es un instituto estadounidense que habilita a los niños a continuar su educación y obtener certificados que son reconocidos en Uruguay.

Antes de que la Justicia fallara por primera vez, el abogado de la comunidad, Daniel Torres, expresó que la comunidad “se encuentra instalada en una zona de fácil acceso”. A la iglesia “pueden asistir y asisten las personas que así lo deseen con base en el respeto a su religión, también pueden asistir a su escuela y no impiden el contacto o relacionamiento con la sociedad teniendo sus controles pediátricos y vacunas al día siendo atendidos en su salud”, expresa el escrito. La defensa también había argumentado que la actitud adoptada por los padres es “conforme a derecho”.

Los menores tienen clases de Ciencia, Música, Historia, Matemática, Lenguaje, Emprendedurismo, Mecánica, Carpintería y Cocina, además de tener “salidas didácticas” y un espacio con “cancha de fútbol”. Los padres entienden que la formación que reciben los jóvenes es de “muy alto nivel”.

Temas Relacionados

menonitaseducaciónUruguayJusticia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En Panamá acribillan a una mujer y joven de 22 años asesina con una pala a un adulto mayor de 80 años

La mayoría de los disparos impactaron contra la ventana y la puerta del lado del copiloto, donde iba sentada la fémina

En Panamá acribillan a una mujer y joven de 22 años asesina con una pala a un adulto mayor de 80 años

Los siete acuerdos que firmó República Dominicana en la ONU y los países con los que abrió nuevas relaciones diplomáticas

En la Asamblea General de Naciones Unidas, Santo Domingo amplió su red de alianzas en cuatro continentes. Una de las firmas estableció vínculos con una nación con la que nunca antes había tenido relaciones formales

Los siete acuerdos que firmó República Dominicana en la ONU y los países con los que abrió nuevas relaciones diplomáticas

En fotos: Suchitoto vistió del “oro azul” de El Salvador

Cuscatlán Norte celebró el VIII Festival del Añil con un fin de semana lleno de música, talleres interactivos y una emotiva pasarela inclusiva que demostró que el arte del teñido ancestral no tiene edad ni fronteras.

En fotos: Suchitoto vistió del “oro azul” de El Salvador

El turismo salvadoreño busca crecer con las comunidades en el centro de los nuevos destinos

El Instituto Salvadoreño de Turismo plantea identificar nuevos polos de desarrollo con participación local, mientras el sector apuesta por tecnología, capacitación e infraestructura para diversificar la oferta.

El turismo salvadoreño busca crecer con las comunidades en el centro de los nuevos destinos

Honduras enfrenta mayor presión sobre el empleo ante el aumento de desempleados y nuevos trabajadores

FOSDEH dvirtió que el mercado laboral deberá absorber a más personas en busca de oportunidades, entre ellas nuevos graduados y hondureños deportados

Honduras enfrenta mayor presión sobre el empleo ante el aumento de desempleados y nuevos trabajadores
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hoy es el Día del Empleado de Comercio: para quiénes es feriado y cómo se paga a los trabajadores

Hoy es el Día del Empleado de Comercio: para quiénes es feriado y cómo se paga a los trabajadores

Exdirector de la Policía William Rincón pidió investigar al general Salamanca por presuntos vínculos con asesinato de su hijo: este sería el motivo

Ejecutan el desahucio de Zaira y su familia en medio de las protestas por la crisis de la vivienda: “No tienen alternativa habitacional”

Clima en Piura: esta es la predicción del estado del tiempo para hoy, 28 de septiembre

Temblor hoy 28 de septiembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Chiapas

DEPORTES

La particular celebración de un entrenador tras ganar un partido que recorre el mundo: se pasó la sangre de un jugador por la cara

La particular celebración de un entrenador tras ganar un partido que recorre el mundo: se pasó la sangre de un jugador por la cara

Tiene 16 años, ganó cinco medallas en los Juegos Suramericanos y hace rifas para poder competir en el Mundial de gimnasia

El ataque de furia de una figura del tenis: golpeó su mano contra una caja y terminó con los dedos cubiertos de sangre

La historia de sacrificio y sufrimiento de Enner Valencia, el héroe de Boca ante Racing

Lando Norris reveló la charla que tuvo con Franco Colapinto tras pedir una sanción para el argentino por el incidente en la F1: "Me equivoqué"

ENTRETENIMIENTO

Los divorcios más caros de la historia: qué se sabe de los acuerdos de Bezos, Gates, Madonna y Mel Gibson y cuánto de cada cifra es solo una estimación

Los divorcios más caros de la historia: qué se sabe de los acuerdos de Bezos, Gates, Madonna y Mel Gibson y cuánto de cada cifra es solo una estimación

Rod Stewart se despide de los escenarios: confirmó su última gira por Reino Unido y Europa en 2027

Scarlett Johansson, Adam Driver y Miles Teller hablaron sobre el desafío de grabar “Paper Tiger” en espacios reducidos

Cómo entrenaron y eligieron al perro que comparte protagonismo con Brad Pitt en “El corazón de la bestia”

Qué fue de la vida de Peter Ostrum, el Charlie Bucket del clásico Willy Wonka y la fábrica de chocolate de 1971