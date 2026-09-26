El hackeo a Bitget eleva a más de USD 1.000 millones el botín de criptomonedas robadas por hackers de Corea del Norte

Piratas informáticos vinculados a Corea del Norte sustrajeron 387,5 millones de dólares de la plataforma de criptomonedas Bitget. (REUTERS/Athit Perawongmetha/File Photo)

Guardar

El robo de más de USD 350 millones a la casa de cambio de criptomonedas Bitget el jueves habría sido ejecutado por piratas informáticos vinculados a Corea del Norte, según la firma de análisis blockchain Elliptic Enterprises Ltd., lo que eleva a más de USD 1.000 millones el botín acumulado por el régimen a través de robos de activos digitales durante este año.

El ataque a Bitget se convirtió así en el mayor robo de criptomonedas registrado en lo que va de 2026, según datos de la firma de análisis TRM Labs. Antes de este incidente, ya se habían sustraído USD 1.730 millones en 333 hechos distintos contra empresas de criptomonedas a lo largo del año, de acuerdo con la misma compañía.

PUBLICIDAD

Bitget detectó el robo a las 18.31 GMT del jueves, cuando se registraron transferencias no autorizadas desde las billeteras de sus clientes. La cifra inicial estimada fue de USD 351,6 millones, aunque Gracy Chen, directora ejecutiva de la empresa con sede en Seychelles, precisó luego que el monto ascendió a USD 387,5 millones tras “una contabilidad más completa de las transferencias”.

Chen explicó el mecanismo utilizado por los atacantes: “Comprometieron un sistema crítico de back-end dentro de nuestra infraestructura de billeteras, lo usaron para falsificar datos de transacciones y activaron nuestro proceso de autorización para sacar los fondos”, señaló según Financial Times.

PUBLICIDAD

Tras drenar las billeteras, los responsables del ataque convirtieron rápidamente muchos de los tokens sustraídos y los movieron entre distintas redes, entre ellas Ethereum, XRP Ledger y Base. Las monedas afectadas incluyeron ether, XRP y las stablecoins USDC y USDT.

Los atacantes manipularon un sistema interno de billeteras para transferir fondos a través de las redes Ethereum, XRP Ledger y Base. (IA)

La compañía suspendió de manera temporal los retiros de sus clientes como medida de seguridad. Chen aclaró que la decisión no obedecía a un faltante de fondos: “Los retiros permanecen suspendidos temporalmente como precaución de seguridad, no por ningún faltante en los fondos”, dijo la directiva a Reuters en un comunicado enviado por correo electrónico.

El monto sustraído está cubierto por el “fondo de protección de usuarios” de Bitget, que actualmente supera los USD 464 millones, según precisó la propia Chen. La ejecutiva aseguró que los retiros se reanudarán “una vez que confirmemos que es seguro hacerlo”.

PUBLICIDAD

Bitget, fundada en 2018, es la quinta exchange más grande del mundo por volumen de operaciones spot según CoinMarketCap, y afirma contar con más de 120 millones de usuarios. La empresa informó que trabaja junto con las firmas de seguridad Mandiant y SlowMist, además de fuerzas de seguridad y los equipos que administran las blockchains afectadas, algunos de los cuales ya identificaron y congelaron billeteras pertenecientes a los atacantes.

Similitudes con ataques previos atribuidos a Corea del Norte

El fondo de protección de Bitget cubre la totalidad del dinero sustraído y garantiza el saldo de los usuarios de la plataforma. (Fernando Gutierrez-Juarez/dpa)

Según Elliptic, el hackeo mostró similitudes con ataques previos atribuidos a la República Popular Democrática de Corea (RPDC), tanto en la forma en que se movieron los fondos robados como en el método de lavado utilizado. Parte de los fondos también estarían conectados con direcciones vinculadas a hackeos anteriores, incluido el robo récord de USD 1.500 millones sufrido por la exchange Bybit el año pasado.

PUBLICIDAD

“Los indicios iniciales en los patrones de lavado y las superposiciones detectadas en cadena sugieren que el grupo conocido comúnmente como ‘TraderTraitor’ sería el responsable del hackeo a Bitget”, indicó Elliptic en una publicación en su blog el viernes.

Chen coincidió con ese diagnóstico: “Con base en los patrones de comportamiento de IP y el análisis en cadena, el método de ataque en este incidente es altamente consistente con patrones conocidos de organizaciones de piratas informáticos norcoreanas”, afirmó la directiva según Financial Times.

Corea del Norte se ha convertido en una de las mayores fuentes de robo de criptomonedas de la última década. Según Elliptic, piratas informáticos vinculados a la RPDC han sustraído miles de millones de dólares en activos digitales desde 2017, utilizados para generar ingresos para el régimen sancionado internacionalmente. La firma rastreó más de 50 incidentes de seguridad vinculados a Corea del Norte solo este año, por un monto aproximado de USD 1.200 millones en fondos robados. TRM Labs, por su parte, describió operaciones financieras “dirigidas por el Estado que involucran compromisos sofisticados de infraestructura”. Corea del Norte niega habitualmente cualquier participación en hackeos informáticos o robos de criptomonedas.

PUBLICIDAD

Una seguidilla de ataques en la industria cripto

El hackeo a Bitget se suma a una serie de brechas importantes registradas en los últimos meses en la industria. A comienzos de septiembre se sustrajeron USD 319 millones en bitcoin de la blockchain Liquid Network, mientras que en abril se robaron USD 292 millones de la infraestructura utilizada por el protocolo KelpDAO.

En febrero de 2025, piratas informáticos norcoreanos habían drenado USD 1.500 millones de Bybit, otra casa de cambio de criptomonedas, en el mayor hackeo individual registrado hasta entonces en el sector. El FBI había señalado en su momento que “se espera que estos activos sean lavados aún más y eventualmente convertidos en moneda fiduciaria”.

PUBLICIDAD

Las autoridades han advertido que los delincuentes pueden mover rápidamente criptomonedas robadas a través de fronteras sin recurrir al sistema financiero tradicional. La inteligencia artificial, además, les está dando a los atacantes nuevas herramientas que facilitan la ejecución de este tipo de exploits, mientras las empresas cripto siguen siendo blancos atractivos por la posibilidad de sustraer y mover grandes cantidades de activos digitales en poco tiempo.

El robo de datos personales de tenedores de criptomonedas también se ha convertido en un negocio paralelo para los ciberdelincuentes, que buscan venderlos o cobrar por no hacerlo. La semana pasada, un grupo que aseguraba estar detrás de una filtración de datos en el banco digital Revolut amenazó con vender los registros confidenciales de cientos de clientes a otros grupos criminales, a menos que la compañía británica pagara un rescate de USD 3 millones.

PUBLICIDAD