La historia de sacrificio y sufrimiento de Enner Valencia, el héroe de Boca ante Racing

Boca remontó un resultado adverso de dos goles ante Racing con tres anotaciones de Enner Valencia y clasificó en la Copa Argentina

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Boca remontó ante Racing en la Copa Argentina después de quedar 2-0 abajo, con un gol olímpico incluido, y avanzó a la próxima instancia. Enner Valencia marcó tres goles de cabeza, cambió el desarrollo del partido y dejó a Banfield como próximo rival.

El encuentro presentó dificultades para Boca desde el inicio. Racing tomó una ventaja que parecía encaminar el resultado, pero el equipo xeneize encontró respuestas ofensivas y cambió el marcador con su centrodelantero ecuatoriano.

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La actuación de Valencia tomó fuerza por su recorrido reciente en el club. El delantero llegó con cuestionamientos, atravesó problemas de adaptación y ahora quedó en el centro de una clasificación de Boca.

La llegada a Boca después de un cambio de planes

Enner Valencia llegó a Boca durante el último mercado de pases. Su incorporación se definió en un tramo final de las negociaciones. El delantero tenía encaminada una posibilidad para sumarse a Talleres. Un llamado de Juan Román Riquelme modificó ese escenario.

Riquelme contactó al atacante y Valencia cambió su destino. Boca incorporó así a un jugador con recorrido en el fútbol internacional.

Juan Román Riquelme contactó a Enner Valencia para concretar su llegada a Boca cuando el delantero negociaba con Talleres Foto: FOTOBAIRES Cuartos de Final. Copa Argentina.

El delantero no aparecía como la primera alternativa para ocupar el puesto de número nueve. Tampoco figuraba como la segunda o tercera opción.

La dificultad en otras contrataciones abrió la puerta para el ecuatoriano. Boca encontró en Valencia una opción para reforzar el ataque.

Su inicio no despejó todas las dudas. Valencia falló un penal y reconoció que le costó adaptarse a las exigencias del fútbol argentino.

El delantero también atravesó cuestionamientos por su condición física. Esas miradas acompañaron sus primeros pasos en el club.

El partido contra Racing modificó ese panorama. Valencia asumió el protagonismo ofensivo en un encuentro que exigía una respuesta inmediata.

El atacante ecuatoriano erró un penal en su inicio con el club y reconoció que le costó adaptarse al fútbol argentino Foto: FOTOBAIRES Cuartos de Final. Copa Argentina.

Una infancia de trabajo y esfuerzo en Ecuador

La historia de Valencia comenzó lejos de los estadios. Durante su infancia trabajó junto a su familia en el campo, en Ecuador. El delantero ordenaba vacas y vendía leche. Esas tareas formaban parte de la vida de una familia con recursos limitados.

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Valencia reunió dinero a partir de ese trabajo para comprar sus primeros botines. El fútbol apareció como un objetivo desde sus primeros años.

Si bien si su niñez atravesó dificultades, el delantero sostuvo el deseo de convertirse en futbolista. Ese camino incluyó rechazos antes de su llegada al profesionalismo.

Barcelona le dijo que no en una de sus primeras oportunidades. Después, Valencia encontró un lugar en Emelec, que le permitió continuar su formación y comenzar una carrera profesional. Desde allí construyó un recorrido que lo llevó a competir en grandes ligas.

Valencia trabajó en el campo junto a su familia durante la infancia y vendió leche para comprar sus primeros botines Foto: FOTOBAIRES Cuartos de Final. Copa Argentina.

El ecuatoriano también alcanzó un lugar propio en su seleccionado. Valencia se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección de Ecuador.

Su trayectoria internacional no eliminó las dudas sobre su presente. En el último Mundial, el delantero no pudo convertir. El equipo ecuatoriano atravesó una primera fase complicada en ese torneo. Más adelante, la situación deportiva cambió.

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Valencia también enfrentó un período de incertidumbre sobre su futuro. Luego apareció la posibilidad de Boca y cambió el rumbo de su carrera.

El apodo Superman y su lugar como centrodelantero

A Valencia le dicen “Superman”. El apodo se vincula con su capacidad de salto, pese a que no cuenta con una gran altura. Ante Racing, esa condición quedó expuesta en cada gol. El delantero voló por encima de los centrales y encontró tres definiciones de cabeza.

Los tantos lo ubicaron entre los nombres centrales de Boca en la Copa Argentina. También reforzaron su lugar como centrodelantero del equipo.

El apodo Superman se vincula a la capacidad de salto del futbolista para ganar duelos aéreos en el área rival

La actuación llegó después de una etapa en la que parte del entorno lo miraba con dudas. Boca encontró en Valencia una respuesta para un partido complejo.

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El futbolista dejó la selección ecuatoriana como máximo goleador histórico y ahora, Boca, espera ahora que sostenga ese rendimiento en los próximos partidos. El delantero tendrá una nueva oportunidad ante Banfield, rival de Boca en la siguiente instancia de la Copa Argentina.

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