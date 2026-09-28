Lanzaron una herramienta web gratuita para detectar estafas por SMS y WhatsApp

Los delincuentes suelen advertir sobre transacciones irregulares, bloqueos de cuentas o actualizaciones pendientes antes de solicitar credenciales, pagos, instalaciones de aplicaciones o acceso remoto a dispositivos - Truecaller

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Truecaller lanzó Scam Checker, un servicio web y para Android que permite pegar un número de teléfono, un enlace o un mensaje sospechoso para saber si se trata de una estafa, sin necesidad de descargar la aplicación ni crear una cuenta.

La empresa sueca, con sede en Estocolmo desde 2009 y que cotiza en la bolsa Nasdaq Stockholm desde octubre de 2021, construyó durante más de una década un negocio de identificación de llamadas con más de 500 millones de usuarios mensuales.

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El nuevo servicio está disponible por ahora solo en India y se apoya en los reportes de la comunidad de usuarios de la compañía. La información más detallada sobre un número, como el nombre asociado, sigue reservada a la aplicación tradicional, que sí exige iniciar sesión.

El aumento de las llamadas spam obliga a mantener mayor precaución a la hora de contestar números desconocidos para no ser la próxima víctima de los ciberdelincuentes - Crédito Truecaller

El sistema consulta ScamFeed, el canal donde los usuarios de Truecaller reportan y comentan estafas, y cruza los números o enlaces enviados con una base de datos propia de riesgo. Si el usuario pega un mensaje completo, la herramienta detecta sola el número o el enlace sospechoso.

La compañía informó que hoy existen 20.000 reportes activos de estafas en la versión india de ScamFeed, con un promedio de 1.300 casos nuevos por semana. Entre el 14 y el 20 de septiembre de este año, evaluó 12.900 millones de mensajes en todo el mundo y marcó 20,3 millones como fraudulentos.

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Cómo funciona el nuevo buscador de llamadas spam

Cuando alguien pega un enlace, Scam Checker expande las direcciones acortadas y sigue las redirecciones hasta el destino final antes de compararlo con su base de señales de fraude. El objetivo es capturar los casos que ya no llegan por una llamada telefónica sino por mensajes de texto o aplicaciones de chat.

Registro de llamadas aleatorias a una persona promedio en Bogotá por medio de la aplicación para identificar llamadas en dispositivos Android y iOS, Truecaller - crédito captura de pantalla Truecaller

El rediseño responde a un cambio de comportamiento que la propia empresa detectó: estima que los usuarios hacen unas 14 millones de búsquedas mensuales en internet para chequear números o enlaces sospechosos, a partir del análisis de tráfico hacia servicios de verificación existentes.

“Cuando lo necesitás, generalmente estás en otro lado. El enlace aparece en WhatsApp. A tu mamá le llega un mensaje sobre una multa de tránsito. Un amigo te reenvía una captura y te pregunta si es real”, dijo el consejero delegado de Truecaller, Rishit Jhunjhunwala. “Lo que la gente hace en ese momento es buscar”, agregó.

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Una encuesta de 2025 de la GSMA, la asociación que agrupa a los operadores de telefonía móvil en todo el mundo, entre adultos indios que dijeron haber sido víctimas de una estafa mostró que el 46% fue contactado por aplicaciones de mensajería, el 37% por SMS y el 32% por llamadas de voz.

En Perú, las llamadas spam están reguladas por el Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley N.° 29571), que reforzó las restricciones frente a comunicaciones comerciales no solicitadas. Foto: Indecopi

La presión sobre el negocio original de identificación de llamadas

El giro hacia el buscador web llega mientras el negocio tradicional de identificación de llamadas de Truecaller enfrenta nuevas presiones en India, su mercado más grande con más de 350 millones de usuarios.

Los operadores de telecomunicaciones locales están desplegando un servicio de presentación de nombre de llamador respaldado por el gobierno, mientras Apple y Google sumaron sus propias funciones de identificación y bloqueo de spam a sus sistemas operativos.

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La semana pasada, además, la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones de India (TRAI) ordenó a las aplicaciones de identificación de llamadas compartir con los operadores los reportes de spam que envían sus propios usuarios, una medida que Truecaller calificó como un “intercambio de una sola vía” y “anticompetitivo”.

En un informe de febrero, la compañía había dicho que sus usuarios en India enfrentaron alrededor de 42.000 millones de llamadas de spam durante 2025, entre bloqueadas, etiquetadas o ignoradas, y que bloqueó cerca de 12.000 millones de esas llamadas a lo largo del año.

“La identificación de llamadas fue el primer problema que resolvimos, y todavía es la forma en que la mayoría de la gente nos encuentra”, dijo Jhunjhunwala. “Pero las estafas pasaron a un enfoque multicanal, con enlaces y mensajes, y cada vez más con voz y video. Nuestra protección tiene que seguir al estafador”, explicó.

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Próximo destino anti spam: América Latina

Truecaller confirmó que Scam Checker seguirá disponible de manera gratuita y que planea sumar nuevos tipos de estafas detectables, además de una función para subir capturas de pantalla y analizarlas.

Para la empresa, los reportes de la comunidad también funcionan como generador de nuevos usuarios para su aplicación y como insumo para los productos de gestión de riesgo y fraude que vende a empresas a través de Truecaller for Business, aunque el ejecutivo aclaró que Scam Checker está pensado para consumidores finales.

El servicio, que por ahora funciona solo en India, se expandirá después a América Latina, Medio Oriente, África y el sudeste asiático.