Tecno

Lanzaron una herramienta web gratuita para detectar estafas por SMS y WhatsApp

El sistema de Truecaller no exige descargar la aplicación y llegará después a América Latina, Medio Oriente, África y el sudeste asiático

Los delincuentes suelen advertir sobre transacciones irregulares, bloqueos de cuentas o actualizaciones pendientes antes de solicitar credenciales, pagos, instalaciones de aplicaciones o acceso remoto a dispositivos - Truecaller
Los delincuentes suelen advertir sobre transacciones irregulares, bloqueos de cuentas o actualizaciones pendientes antes de solicitar credenciales, pagos, instalaciones de aplicaciones o acceso remoto a dispositivos - Truecaller
Guardar

Truecaller lanzó Scam Checker, un servicio web y para Android que permite pegar un número de teléfono, un enlace o un mensaje sospechoso para saber si se trata de una estafa, sin necesidad de descargar la aplicación ni crear una cuenta.

La empresa sueca, con sede en Estocolmo desde 2009 y que cotiza en la bolsa Nasdaq Stockholm desde octubre de 2021, construyó durante más de una década un negocio de identificación de llamadas con más de 500 millones de usuarios mensuales.

PUBLICIDAD

El nuevo servicio está disponible por ahora solo en India y se apoya en los reportes de la comunidad de usuarios de la compañía. La información más detallada sobre un número, como el nombre asociado, sigue reservada a la aplicación tradicional, que sí exige iniciar sesión.

El aumento de las llamadas spam obliga a mantener mayor precaución a la hora de contestar números desconocidos para no ser la próxima víctima de los ciberdelincuentes - Crédito Truecaller
El aumento de las llamadas spam obliga a mantener mayor precaución a la hora de contestar números desconocidos para no ser la próxima víctima de los ciberdelincuentes - Crédito Truecaller

El sistema consulta ScamFeed, el canal donde los usuarios de Truecaller reportan y comentan estafas, y cruza los números o enlaces enviados con una base de datos propia de riesgo. Si el usuario pega un mensaje completo, la herramienta detecta sola el número o el enlace sospechoso.

La compañía informó que hoy existen 20.000 reportes activos de estafas en la versión india de ScamFeed, con un promedio de 1.300 casos nuevos por semana. Entre el 14 y el 20 de septiembre de este año, evaluó 12.900 millones de mensajes en todo el mundo y marcó 20,3 millones como fraudulentos.

PUBLICIDAD

Cómo funciona el nuevo buscador de llamadas spam

Cuando alguien pega un enlace, Scam Checker expande las direcciones acortadas y sigue las redirecciones hasta el destino final antes de compararlo con su base de señales de fraude. El objetivo es capturar los casos que ya no llegan por una llamada telefónica sino por mensajes de texto o aplicaciones de chat.

Registro de llamadas aleatorias a una persona promedio en Bogotá por medio de la aplicación para identificar llamadas en dispositivos Android y iOS, Truecaller - crédito captura de pantalla Truecaller
Registro de llamadas aleatorias a una persona promedio en Bogotá por medio de la aplicación para identificar llamadas en dispositivos Android y iOS, Truecaller - crédito captura de pantalla Truecaller

El rediseño responde a un cambio de comportamiento que la propia empresa detectó: estima que los usuarios hacen unas 14 millones de búsquedas mensuales en internet para chequear números o enlaces sospechosos, a partir del análisis de tráfico hacia servicios de verificación existentes.

“Cuando lo necesitás, generalmente estás en otro lado. El enlace aparece en WhatsApp. A tu mamá le llega un mensaje sobre una multa de tránsito. Un amigo te reenvía una captura y te pregunta si es real”, dijo el consejero delegado de Truecaller, Rishit Jhunjhunwala. “Lo que la gente hace en ese momento es buscar”, agregó.

Una encuesta de 2025 de la GSMA, la asociación que agrupa a los operadores de telefonía móvil en todo el mundo, entre adultos indios que dijeron haber sido víctimas de una estafa mostró que el 46% fue contactado por aplicaciones de mensajería, el 37% por SMS y el 32% por llamadas de voz.

En Perú, las llamadas spam están reguladas por el Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley N.° 29571), que reforzó las restricciones frente a comunicaciones comerciales no solicitadas
En Perú, las llamadas spam están reguladas por el Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley N.° 29571), que reforzó las restricciones frente a comunicaciones comerciales no solicitadas. Foto: Indecopi

La presión sobre el negocio original de identificación de llamadas

El giro hacia el buscador web llega mientras el negocio tradicional de identificación de llamadas de Truecaller enfrenta nuevas presiones en India, su mercado más grande con más de 350 millones de usuarios.

Los operadores de telecomunicaciones locales están desplegando un servicio de presentación de nombre de llamador respaldado por el gobierno, mientras Apple y Google sumaron sus propias funciones de identificación y bloqueo de spam a sus sistemas operativos.

La semana pasada, además, la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones de India (TRAI) ordenó a las aplicaciones de identificación de llamadas compartir con los operadores los reportes de spam que envían sus propios usuarios, una medida que Truecaller calificó como un “intercambio de una sola vía” y “anticompetitivo”.

En un informe de febrero, la compañía había dicho que sus usuarios en India enfrentaron alrededor de 42.000 millones de llamadas de spam durante 2025, entre bloqueadas, etiquetadas o ignoradas, y que bloqueó cerca de 12.000 millones de esas llamadas a lo largo del año.

“La identificación de llamadas fue el primer problema que resolvimos, y todavía es la forma en que la mayoría de la gente nos encuentra”, dijo Jhunjhunwala. “Pero las estafas pasaron a un enfoque multicanal, con enlaces y mensajes, y cada vez más con voz y video. Nuestra protección tiene que seguir al estafador”, explicó.

Próximo destino anti spam: América Latina

Truecaller confirmó que Scam Checker seguirá disponible de manera gratuita y que planea sumar nuevos tipos de estafas detectables, además de una función para subir capturas de pantalla y analizarlas.

Para la empresa, los reportes de la comunidad también funcionan como generador de nuevos usuarios para su aplicación y como insumo para los productos de gestión de riesgo y fraude que vende a empresas a través de Truecaller for Business, aunque el ejecutivo aclaró que Scam Checker está pensado para consumidores finales.

El servicio, que por ahora funciona solo en India, se expandirá después a América Latina, Medio Oriente, África y el sudeste asiático.

Temas Relacionados

EstafasLlamadas spamTruecallerLo último en tecnologíaWhatsApp

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El impacto de la inteligencia artificial en el empleo: qué trabajos cambiarán

Juan Corvalán, director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la UBA, destacó el potencial de la IA para mejorar la salud, agilizar tareas rutinarias y elevar la productividad, aunque planteó la necesidad de preservar el control humano sobre la tecnología

El impacto de la inteligencia artificial en el empleo: qué trabajos cambiarán

Mantén oprimido el botón 9 del control remoto del TV y descubre un menú secreto para solucionar problemas

El menú permite liberar memoria RAM y cerrar procesos activos para resolver fallas en las aplicaciones del televisor

Mantén oprimido el botón 9 del control remoto del TV y descubre un menú secreto para solucionar problemas

Televisores sin Netflix desde el 29 de septiembre de 2026: lista completa

Dispositivos de fabricantes como Samsung, LG, Sony, Panasonic no podrán acceder a la plataforma streaming

Televisores sin Netflix desde el 29 de septiembre de 2026: lista completa

Nvidia lanzó una plataforma para frenar a los agentes de IA que salen de control humano

El sistema llega después de que agentes de OpenAI vulneraran Hugging Face y un gobierno extranjero durante meses

Nvidia lanzó una plataforma para frenar a los agentes de IA que salen de control humano

La nueva brecha digital en Centroamérica: Costa Rica duplica el uso de IA generativa mientras Nicaragua se rezaga

El 29.7% de las personas de 15 a 64 años empleó estas herramientas entre abril y junio, una proporción superior al promedio del Norte Global, situado en 28.8% durante el mismo período

La nueva brecha digital en Centroamérica: Costa Rica duplica el uso de IA generativa mientras Nicaragua se rezaga

DEPORTES

La particular celebración de un entrenador tras ganar un partido que recorre el mundo: se pasó la sangre de un jugador por la cara

La particular celebración de un entrenador tras ganar un partido que recorre el mundo: se pasó la sangre de un jugador por la cara

Tiene 16 años, ganó cinco medallas en los Juegos Suramericanos y hace rifas para poder competir en el Mundial de gimnasia

El ataque de furia de una figura del tenis: golpeó su mano contra una caja y terminó con los dedos cubiertos de sangre

La historia de sacrificio y sufrimiento de Enner Valencia, el héroe de Boca ante Racing

Lando Norris reveló la charla que tuvo con Franco Colapinto tras pedir una sanción para el argentino por el incidente en la F1: "Me equivoqué"

TELESHOW

El homenaje cotidiano de Cande Tinelli a su perra Linda, a pocos días de su dolorosa despedida

El homenaje cotidiano de Cande Tinelli a su perra Linda, a pocos días de su dolorosa despedida

El mensaje de Brian Sarmiento que llamó la atención en medio de su separación de Danelik

Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui: la foto en un avión privado a dos meses de la ruptura de Luck Ra con la artista

Daniela Celis rompió en llanto después de una función de Sex y contó el motivo: “Soy muy emocional”

La pesadilla de Marcela Tauro con una acosadora: “Fue horrible porque sabía todos los horarios de mi hijo”

INFOBAE AMÉRICA

Menonitas ganaron batalla judicial en Uruguay: podrán educar fuera del sistema a menores de su comunidad

Menonitas ganaron batalla judicial en Uruguay: podrán educar fuera del sistema a menores de su comunidad

Louisa May Alcott, escritora estadounidense: “Amo demasiado mi libertad como para renunciar a ella por cualquier hombre mortal”

Estudio propone reforzar los puntos de apoyo y la reintegración para mujeres migrantes en El Salvador

Investigan si la detención de cinco hombres cerca de una base de EEUU en Reino Unido frustró un ataque vinculado con Irán

La Secretaria de Obras Sociales de Guatemala benefició a más de 36 mil personas hasta agosto de 2026