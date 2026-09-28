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El mensaje de Brian Sarmiento que llamó la atención en medio de su separación de Danelik

Poco antes del posteo de su expareja anunciando la ruptura del vínculo que formaron en Gran Hermano Generación Dorada, el exfutbolista se expresó en las redes

Brian Sarmiento - casino deluxe
La reacción de Brian Sarmiento por la separación de Danelik
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Brian Sarmiento publicó un mensaje sobre el cuidado y el respeto propio instantes antes de que Danelik confirmara que la relación entre ambos había terminado. La historia de Instagram, acompañada por una imagen personal, adquirió otra lectura después de que la influencer negara una infidelidad y atribuyera la ruptura a la pérdida de conexión.

La publicación apareció en medio de las versiones que ya circulaban alrededor de la pareja. Aunque el exfutbolista no se refirió de forma directa a la separación, sus palabras quedaron ligadas al desenlace que la joven comunicó minutos después desde sus propias redes sociales.

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Brian compartió una historia de Instagram en la que posó frente a un ventanal, con el teléfono en la mano y el torso descubierto. Detrás de él se veía el paisaje exterior y el agua, mientras una frase sobre priorizar el cuidado personal, el respeto y el amor propio ocupaba la parte superior de la imagen: “Cuidarme es mi prioridad ante todo, hacerme respetar y amarme”.

El contenido no contenía una referencia explícita a Danelik ni a la situación de la pareja. Sin embargo, la secuencia temporal hizo que el mensaje tomara otro sentido luego de que la influencer confirmara públicamente que ya no estaban juntos.

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Brian Sarmiento tras su separación

Danelik confirmó que el vínculo había terminado y precisó que ya llevaban una semana separados. Su descargo buscó responder a las especulaciones que se habían instalado durante las últimas horas alrededor de la pareja.

La influencer rechazó que una infidelidad hubiera sido el motivo de la ruptura. Según explicó, la relación se terminó porque dejaron de tener conexión, una definición con la que se apartó de las versiones que circulaban en redes sociales.

Su aclaración situó la publicación previa de Sarmiento dentro de un momento de distancia entre ambos. El mensaje del exjugador de fútbol no explicó el estado de la pareja, pero apareció antes de que ella expusiera que el vínculo ya había llegado a su final.

La confirmación también puso fin a las dudas surgidas a partir de los movimientos digitales de la pareja. Ella reconoció que había dejado de seguirlo, una acción que llamó la atención de quienes se mantienen al tanto de sus cuentas.

La pareja se conoció dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada y ya estaba conviviendo (Video: Instagram)

La decisión de dejar de seguirlo fue uno de los hechos que impulsó las versiones sobre la separación. La influencer indicó que, cuando necesita continuar con su vida, elimina rastros de la persona con la que tuvo una relación y puede bloquearla en las plataformas.

Cabe recordar que el romance entre Danelik y Sarmiento comenzó durante Gran Hermano Generación Dorada. La relación se formó mientras ambos participaban del programa y continuó después de su salida.

Fuera de la casa, el vínculo avanzó con rapidez. A apenas tres meses de haberse conocido, decidieron convivir, una medida que marcó una nueva etapa para la pareja surgida en el ciclo televisivo.

La convivencia ocurrió después de que el romance lograra continuidad fuera del reality. La relación dejó de estar limitada al espacio del programa y pasó a desarrollarse en la vida cotidiana de ambos.

Captura de pantalla de una publicación de Instagram con texto en blanco sobre fondo negro de la cuenta de danelikstar
Danelik aclaró su ruptura y confirmó la separación de Brian Sarmiento mediante un comunicado en redes sociales en el que desmintió rumores de infidelidad

Con la confirmación de Danelik, esa etapa quedó cerrada. La influencer fue quien comunicó la separación y quien ofreció una versión sobre los motivos que llevaron al final del vínculo.

Poco después de su descargo, Danelik volvió a publicar contenido en redes sociales. La influencer compartió un video en el que apareció bailando una canción titulada “Wanda Nara”, de La Joaqui.

La publicación mostró una actitud distendida luego de la confirmación de la separación. Junto a las imágenes, expresó que no quería recibir comentarios sobre el duelo de la pareja.

El video fue publicado después de negar las versiones de infidelidad y explicar que la relación había terminado por la pérdida de conexión. La secuencia también siguió a la historia de Sarmiento, que había centrado su mensaje en el cuidado, el respeto y el amor propio.

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Brian SarmientoDanelikSeparaciónRupturaGran Hermano Generación Dorada

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