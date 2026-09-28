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El homenaje cotidiano de Cande Tinelli a su perra Linda, a pocos días de su dolorosa despedida

La influencer mostró el detalle que incorporó a su rutina diaria para mantener presente a su compañera, que murió luego de atravesar una enfermedad

Cande Tinelli mostró el comportamiento de su perro Jesús tras la muerte de Linda: "Mi bebé"
Cande Tinelli mostró el comportamiento de su perro Jesús tras la muerte de Linda: "Mi bebé"
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A dos semanas de la muerte de Linda, Cande Tinelli la recordó en uno de los objetos de su rutina cotidiana: el mate. La influencer compartió este lunes una imagen de su desayuno, donde mostró un termo y un mate personalizado con la cara de su perra. El gesto sumó una nueva referencia a la mascota, que murió el 14 de septiembre tras atravesar una enfermedad.

La postal puso el foco en un elemento habitual de sus mañanas. Sobre el mate aparece el rostro de Linda, la perra que acompañó a la hija de Marcelo Tinelli durante 14 años. La publicación llegó después de varios mensajes en redes sociales con los que la cantante expresó su dolor y recuperó imágenes de la vida que compartieron.

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El mate con la imagen de Linda funcionó como un recuerdo presente en su día a día. Sin texto extenso ni una nueva carta de despedida, Tinelli eligió mostrar ese objeto personalizado en una fecha cercana a la pérdida. En las últimas semanas, sus redes reunieron postales de viajes, descansos en casa, paseos y momentos frente al mar junto a su compañera.

La historia de Linda ganó visibilidad durante los meses previos por los posteos en los que Cande relató la evolución de su salud. A la perra le detectaron un tumor maligno el año pasado. En un primer momento, los veterinarios desaconsejaron una cirugía por la complejidad del cuadro y por la edad del animal, según contó la artista en redes.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
A través de un recuerdo simple, la influencer homenajea día a día a su mascota recientemente fallecida

Con el paso de los meses, el estado de Linda se agravó y Cande decidió avanzar con la operación. La intervención dio un resultado favorable, aunque la perra quedó frágil por sus 14 años y el desgaste físico. A comienzos de septiembre, la influencer compartió un video donde la acariciaba y dejó una frase que anticipó la angustia de ese momento: “No nos queremos soltar”.

El 14 de septiembre, la cantante comunicó la muerte de Linda con una carta y una secuencia de fotos. Allí describió el vínculo que construyó con ella y se refirió a la despedida. “Nadie me amó tanto como lo hiciste vos. Incondicional. El amor más puro que sentí por un ser vivo”, escribió sobre su fiel compañera.

En esa despedida, la artista también explicó que acompañó a Linda en sus últimos instantes. “Gracias por darme tanto, hasta tu último suspiro y latido en mi pecho, en paz y rodeada de amor, como te lo merecías”, expresó. Además, mencionó que aún conservaba recuerdos físicos de la perra, como su olor y la suavidad de su pelo.

La mascota acompañó a la cantante durante catorce años y murió el catorce de septiembre tras enfrentar una enfermedad
La mascota acompañó a la cantante durante catorce años y murió el catorce de septiembre tras enfrentar una enfermedad

El dolor por la muerte de Linda también apareció en el mensaje de Coti Sorokin, expareja de la influencer. El músico publicó una foto junto a la mascota y escribió: “Siempre te voy a amar Linda de mi alma. Te quedaste en mí para siempre. Me enseñaste tanto”. La influencer respondió con un agradecimiento por los paseos, las risas, los mimos, los abrazos y las canciones que compartió con la mascota.

Antes de su muerte, Linda también formó parte de momentos públicos de la vida de su dueña. Durante el casamiento de la cantante con Sorokin, la perra y Jesús llevaron los anillos. Con la foto del mate, la presencia de Linda volvió a integrarse a una escena cotidiana de su dueña, esta vez desde el recuerdo.

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