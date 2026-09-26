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Juega gratis en Steam tres nuevos títulos en PC: cómo descargarlos

Uno de los juegos disponibles es Squad, un shooter táctico en primera persona que propone enfrentamientos multijugador a gran escala

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Steam ofrece de manera temporal acceso gratuito a Explosive Odds - Supporter Pack, Ship Graveyard Simulator y Squad. (Steam)
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Explosive Odds - Supporter Pack, Ship Graveyard Simulator y Squad están disponibles gratis en Steam por tiempo limitado, aunque cada propuesta tiene una modalidad diferente.

El primero puede sumarse de forma permanente a la biblioteca si se reclama antes del 29 de septiembre; los otros dos ofrecen acceso sin costo hasta el 28 de septiembre.

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La promoción de Explosive Odds - Supporter Pack corresponde a contenido adicional y requiere tener el juego base Explosive Odds para utilizarlo. Incluye tres paquetes con accesorios cosméticos para los personajes.

En cambio, Ship Graveyard Simulator y Squad se pueden probar sin pagar durante el fin de semana. Una vez finalizado ese plazo, será necesario adquirirlos para continuar con el acceso.

Ficha del videojuego Squad en Steam con una captura de pantalla de un combate urbano e información de su lanzamiento
Una vez terminada la promoción, será necesario comprar ambos juegos para seguir utilizándolos. (Steam)

Cómo acceder a los juegos

Para reclamar o instalar los contenidos, los usuarios deben contar con una cuenta de Steam y tener descargado el cliente de la plataforma en la computadora.

En el caso de Explosive Odds - Supporter Pack, hay que ingresar a su página en Steam y seleccionar la opción para añadirlo a la cuenta antes de las 15:00 del 29 de septiembre.

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Tras completar ese paso, el contenido quedará asociado de manera permanente a la biblioteca, aunque será indispensable disponer del juego base.

Para Ship Graveyard Simulator y Squad, Steam habilitó el botón “Jugar” o “Play Game” en sus respectivas páginas. La instalación permitirá acceder a ambos hasta el 28 de septiembre. Al concluir la promoción, la plataforma solicitará la compra de cada título para conservar el acceso.

Captura de pantalla de una plataforma de videojuegos que muestra la ficha de Ship Graveyard Simulator con imágenes y texto descriptivo
Para acceder a estas propuestas se requiere una cuenta activa y el cliente de Steam instalado en la PC. (Steam)

Ship Graveyard Simulator es un juego de simulación que sitúa al jugador en un desguace naval.

La tarea consiste en desmontar embarcaciones, cortar partes de sus estructuras, recuperar componentes y vender materiales para obtener herramientas que permitan avanzar en el trabajo.

Por su parte, Squad es un juego de disparos táctico en primera persona centrado en partidas multijugador de gran escala.

Sus enfrentamientos reúnen a dos equipos de hasta 50 participantes, que deben coordinarse en escuadras, utilizar vehículos, desplegar fortificaciones y comunicarse para cumplir los objetivos de cada mapa.

El paquete de Explosive Odds suma sombreros y accesorios cosméticos, entre ellos versiones del personaje Pig Bot.

Captura de pantalla de la tienda Steam con la página de un contenido descargable, cuadros de texto informativo y capturas de personajes
Quienes quieran conservar el Supporter Pack deben añadirlo a su cuenta antes de las 15:00 del 29 de septiembre. (Steam)

Steam indica que la oferta estará vigente hasta el 29 de septiembre, mientras que las pruebas gratuitas de Ship Graveyard Simulator y Squad terminan el 28 de septiembre.

Juegos gratuitos en Steam sin fecha límite

  • Arena Breakout Infinite
  • Worlds Beyond
  • Blue Archive
  • TMNT Arena
  • GeoGuessr Steam Edition
  • Eternal Return
  • Path of Exile: Mirage
  • Wuthering Waves
  • Brawlhalla
  • FC 24
  • The Finals
  • Yu-Gi-Oh! Master Duel
  • Team Fortress 2
  • The Sims 4
  • Where Winds Meet
  • Bongo Cat
  • Heartopia
  • Marvel Rivals
  • Overwatch S1: Conquest
  • Warframe
  • VRChat
Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
Cada título participa de la promoción bajo condiciones y plazos distintos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • NARAKA: Bladepoint
  • Delta Force
  • Counter-Strike 2
  • Dota 2
  • PUBG Battlegrounds
  • Apex Legends
  • War Thunder
  • Rainbow Six Siege
  • Sky
  • Lost Ark
  • Guild Wars 2
  • Reverse: 1999
  • Dark and Darker
  • Pixel Worlds
  • Cell to Singularity
  • Revolution Idle
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La filtración Steam Teraleak reveló más de 12 TB de archivos antiguos, con prototipos de Portal 2, Left 4 Dead y Counter-Strike: Global Offensive. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Unturned
  • Fishing Planet
  • KARDS

Filtración de Steam de 12 TB con proyectos secretos

La filtración denominada Steam Teraleak expuso más de 12 TB de información procedente de antiguos servidores de Steam utilizados entre 2003 y 2013.

El conjunto reúne miles de “depots”, es decir, versiones de videojuegos que no llegaron a los servidores actuales, e incluye proyectos, prototipos y materiales preliminares de Valve y otras compañías.

Los archivos habrían sido recopilados desde una API pública sin protección ni necesidad de credenciales. La base de datos corresponde al período anterior a la adopción de SteamPipe, sistema que Valve implementó en 2013.

Entre los hallazgos figuran una versión jugable de Portal 2, con diálogos eliminados de GLaDOS, armas descartadas y secuencias alternativas; una edición temprana de Left 4 Dead, con interfaz y líneas inéditas; y contenido alfa de Counter-Strike: Global Offensive.

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