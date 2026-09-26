Juega gratis en Steam tres nuevos títulos en PC: cómo descargarlos

Steam ofrece de manera temporal acceso gratuito a Explosive Odds - Supporter Pack, Ship Graveyard Simulator y Squad. (Steam)

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Explosive Odds - Supporter Pack, Ship Graveyard Simulator y Squad están disponibles gratis en Steam por tiempo limitado, aunque cada propuesta tiene una modalidad diferente.

El primero puede sumarse de forma permanente a la biblioteca si se reclama antes del 29 de septiembre; los otros dos ofrecen acceso sin costo hasta el 28 de septiembre.

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La promoción de Explosive Odds - Supporter Pack corresponde a contenido adicional y requiere tener el juego base Explosive Odds para utilizarlo. Incluye tres paquetes con accesorios cosméticos para los personajes.

En cambio, Ship Graveyard Simulator y Squad se pueden probar sin pagar durante el fin de semana. Una vez finalizado ese plazo, será necesario adquirirlos para continuar con el acceso.

Una vez terminada la promoción, será necesario comprar ambos juegos para seguir utilizándolos. (Steam)

Cómo acceder a los juegos

Para reclamar o instalar los contenidos, los usuarios deben contar con una cuenta de Steam y tener descargado el cliente de la plataforma en la computadora.

En el caso de Explosive Odds - Supporter Pack, hay que ingresar a su página en Steam y seleccionar la opción para añadirlo a la cuenta antes de las 15:00 del 29 de septiembre.

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Tras completar ese paso, el contenido quedará asociado de manera permanente a la biblioteca, aunque será indispensable disponer del juego base.

Para Ship Graveyard Simulator y Squad, Steam habilitó el botón “Jugar” o “Play Game” en sus respectivas páginas. La instalación permitirá acceder a ambos hasta el 28 de septiembre. Al concluir la promoción, la plataforma solicitará la compra de cada título para conservar el acceso.

Para acceder a estas propuestas se requiere una cuenta activa y el cliente de Steam instalado en la PC. (Steam)

Ship Graveyard Simulator es un juego de simulación que sitúa al jugador en un desguace naval.

La tarea consiste en desmontar embarcaciones, cortar partes de sus estructuras, recuperar componentes y vender materiales para obtener herramientas que permitan avanzar en el trabajo.

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Por su parte, Squad es un juego de disparos táctico en primera persona centrado en partidas multijugador de gran escala.

Sus enfrentamientos reúnen a dos equipos de hasta 50 participantes, que deben coordinarse en escuadras, utilizar vehículos, desplegar fortificaciones y comunicarse para cumplir los objetivos de cada mapa.

El paquete de Explosive Odds suma sombreros y accesorios cosméticos, entre ellos versiones del personaje Pig Bot.

Quienes quieran conservar el Supporter Pack deben añadirlo a su cuenta antes de las 15:00 del 29 de septiembre. (Steam)

Steam indica que la oferta estará vigente hasta el 29 de septiembre, mientras que las pruebas gratuitas de Ship Graveyard Simulator y Squad terminan el 28 de septiembre.

Juegos gratuitos en Steam sin fecha límite

Arena Breakout Infinite

Worlds Beyond

Blue Archive

TMNT Arena

GeoGuessr Steam Edition

Eternal Return

Path of Exile: Mirage

Wuthering Waves

Brawlhalla

FC 24

The Finals

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Team Fortress 2

The Sims 4

Where Winds Meet

Bongo Cat

Heartopia

Marvel Rivals

Overwatch S1: Conquest

Warframe

VRChat

Cada título participa de la promoción bajo condiciones y plazos distintos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

NARAKA: Bladepoint

Delta Force

Counter-Strike 2

Dota 2

PUBG Battlegrounds

Apex Legends

War Thunder

Rainbow Six Siege

Sky

Lost Ark

Guild Wars 2

Reverse: 1999

Dark and Darker

Pixel Worlds

Cell to Singularity

Revolution Idle

La filtración Steam Teraleak reveló más de 12 TB de archivos antiguos, con prototipos de Portal 2, Left 4 Dead y Counter-Strike: Global Offensive. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Unturned

Fishing Planet

KARDS

Filtración de Steam de 12 TB con proyectos secretos

La filtración denominada Steam Teraleak expuso más de 12 TB de información procedente de antiguos servidores de Steam utilizados entre 2003 y 2013.

El conjunto reúne miles de “depots”, es decir, versiones de videojuegos que no llegaron a los servidores actuales, e incluye proyectos, prototipos y materiales preliminares de Valve y otras compañías.

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Los archivos habrían sido recopilados desde una API pública sin protección ni necesidad de credenciales. La base de datos corresponde al período anterior a la adopción de SteamPipe, sistema que Valve implementó en 2013.

Entre los hallazgos figuran una versión jugable de Portal 2, con diálogos eliminados de GLaDOS, armas descartadas y secuencias alternativas; una edición temprana de Left 4 Dead, con interfaz y líneas inéditas; y contenido alfa de Counter-Strike: Global Offensive.