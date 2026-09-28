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El ataque de furia de una figura del tenis: golpeó su mano contra una caja y terminó con los dedos cubiertos de sangre

Andrey Rublev no pudo ocultar su furtración al ver cómo dejaba escapar una oportunidad clara durante el segundo set. Finalmente se impuso a Hugo Gaston y avanzó a las semifinales del ATP 250 de Hangzhou

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Andrey Rublev avanzó a las semifinales del ATP 250 de Hangzhou tras imponerse a Hugo Gastón por 6-7 (6), 7-6 (4) y 6-1, en un encuentro atravesado por una lesión que sufrió al golpear objetos ubicados al costado de la cancha.

El ruso, segundo preclasificado del torneo, revirtió un partido que tuvo cambios constantes de dominio y se extendió durante casi tres horas. La victoria le permitió acceder a los cuatro mejores del certamen, que abre la gira asiática del circuito, aunque su actuación quedó marcada por un episodio de frustración durante el segundo set.

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Rublev había perdido el primer parcial en el desempate, luego de caer por 7-6 (6), y afrontaba una segunda manga de alta tensión ante el tenista francés. El marcador estaba 5-5, pero el ruso había dejado escapar una ventaja de 5-2 que lo había puesto cerca de igualar el partido.

Al comienzo del undécimo juego del segundo set, Andrey Rublev exteriorizó su enojo. Golpeó un cartel publicitario y una caja de toallas. Como se pudo ver en la transmisión oficial, el impacto le provocó una herida en los nudillos, que terminaron cubiertos de sangre.

Un tenista con vestimenta morada sostiene una raqueta y muestra sangre en la mano izquierda
Rublev continuó jugando hasta que recibió atención médica

El tenista continuó durante algunos puntos, pero el juego se interrumpió cuando la sangre comenzó a salir de la zona afectada. En ese momento, solicitó un tiempo médico para recibir atención en la cancha. Los profesionales detuvieron la hemorragia y vendaron la mano antes de que el encuentro pudiera reanudarse.

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Tras el parate, Hugo Gastón ganó ese juego y tomó una ventaja momentánea en una instancia que podía resultar decisiva. Rublev, sin embargo, consiguió sostener su servicio, llevó el set a un nuevo tie-break y esta vez se quedó con la definición por 7-6 (4). El desenlace del segundo parcial modificó el desarrollo del encuentro. El ruso dejó atrás el momento de tensión y elevó su rendimiento en el tramo final, mientras que el francés no logró recuperar la regularidad que había mostrado en los dos primeros sets.

En el tercer set, Rublev encontró mayor precisión desde el fondo de la cancha y logró dos quiebres de servicio. Necesitó 38 minutos para imponerse por 6-1 y cerrar una remontada que le aseguró el pasaje a las semifinales del torneo disputado en Hangzhou, China.

Luego del partido, el ruso se refirió a su desempeño y destacó su reacción después de un duelo exigente. “Estoy muy contento con mi actuación de hoy, mi actitud y todo en general. Fue muy duro y por eso estoy muy orgulloso de mí mismo”, declaró en la entrevista posterior al encuentro brindada a ATP Tour.

Con este resultado, Rublev alcanzó una semifinal de un torneo ATP por sexta vez en la temporada. En la próxima ronda enfrentará al francés Kyrian Jacquet. Del otro lado del cuadro, Daniil Medvedev se medirá con Roman Safiullin por el otro lugar en la final.

Un tenista con cinta morada en la cabeza sostiene una raqueta con su mano izquierda, que presenta manchas rojas de sangre en los dedos
Rublev continuó jugando y ganó el partido

Lo ocurrido en Hangzhou se incorporó a otros momentos en los que Rublev tuvo dificultades para controlar sus reacciones dentro de la cancha. Durante el Masters 1000 de Indian Wells de esta temporada, el tenista se golpeó de forma reiterada las rodillas y una mano con las cuerdas de su raqueta, hasta que sus nudillos sangraron.

También figura en sus antecedentes la descalificación en el ATP de Dubái de 2024, cuando fue expulsado del torneo después de gritarle de cerca a un juez de línea. El partido ante Gastón volvió a mostrar esa tensión, aunque Rublev logró recomponerse para quedarse con una victoria que lo mantiene en carrera por el título en la gira asiática.

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