Tecno

CEO de Anthropic y Trump mantuvieron su primer encuentro en medio de la disputa por la inteligencia artificial

La cita llega tras el pedido de Amodei de frenar el desarrollo de la IA y su ausencia en la cena con el presidente de China, Xi Jinping

Anthropic prevé su salida a bolsa mientras la Casa Blanca busca consolidar el liderazgo de Estados Unidos en superinteligencia. REUTERS/Carlos Barria
Anthropic prevé su salida a bolsa mientras la Casa Blanca busca consolidar el liderazgo de Estados Unidos en superinteligencia. REUTERS/Carlos Barria
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, en una cena celebrada en la Casa Blanca, en el primer encuentro cara a cara conocido entre ambos. Al cierre de este artículo no se habían divulgado detalles precisos sobre los temas abordados, ni sobre eventuales conclusiones de la conversación.

El encuentro se produjo después de meses de fricciones públicas entre la administración Trump y el responsable de una de las principales compañías de inteligencia artificial.

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Amodei no había asistido a la cena de Estado ofrecida por Trump, días pasados, en honor al presidente chino, Xi Jinping. A esa velada sí concurrieron Sam Altman, de OpenAI y Mark Zuckerberg, de Meta. Según la información publicada, el mandatario lo invitó personalmente tras esa ausencia, atribuida a un conflicto de agenda.

Dario Amodei, director de Anthropic, hablando en una entrevista con Lex Fridman sobre los avances, desafíos y riesgos de la inteligencia artificial.
Dario Amodei propuso moderar el ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial mediante un ensayo publicado en septiembre de 2026. (Lex Fridman Podcast)

La relación había quedado marcada por el debate sobre la IA

A comienzos de septiembre de 2026, Amodei difundió un ensayo en el que propuso moderar el ritmo de mejora de los modelos de IA. El texto apareció después de la renuncia de un investigador vinculado a los riesgos de la tecnología.

“Debemos desacelerar el ritmo al que mejoramos las capacidades de los modelos de IA. El avance seguirá pareciendo rápido, y tenemos que aprovechar con inteligencia el tiempo que ganemos”, escribió el ejecutivo.

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Trump replicó el 14 de septiembre de 2026, a través de su red social Truth Social. “El gobierno frenó a los ‘personajes’ de la IA para que no hagan cosas malas, como Dario (¡Anthropic!), que ahora se hace pasar por un ‘angelito perfecto’, y vamos a seguir haciéndolo”.

El Pentágono clasificó a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro debido a sus restricciones para el uso militar de Claude.(Foto AP/Carolyn Kaster, archivo)
El Pentágono clasificó a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro debido a sus restricciones para el uso militar de Claude.(Foto AP/Carolyn Kaster, archivo)

El Pentágono había elevado la disputa de la IA a los tribunales

El desacuerdo entre la empresa y el Gobierno estadounidense también involucraba al Departamento de Defensa. A fines de febrero, el Pentágono clasificó a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro, después de que la compañía reclamara límites para el empleo militar de Claude.

Entre las restricciones planteadas figuraban la prohibición de utilizar el sistema para vigilancia masiva y ataques autónomos. Funcionarios de Defensa, incluido el secretario Pete Hegseth, calificaron a Claude de “IA woke”. La empresa impugnó la designación ante la Justicia.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, había impuesto en junio controles temporales de exportación sobre dos de los modelos más avanzados de la compañía. Este mes sostuvo que Anthropic ya estaba “del lado correcto”.

El presidente estadounidense invitó personalmente al empresario tras su ausencia en la cena de Estado ofrecida a Xi Jinping. REUTERS/Nathan Howard
El presidente estadounidense invitó personalmente al empresario tras su ausencia en la cena de Estado ofrecida a Xi Jinping. REUTERS/Nathan Howard

La cita se produjo bajo presión política y empresarial

Antes del encuentro, críticos de Amodei hicieron circular en la Casa Blanca un informe adverso sobre el ejecutivo, redactado con un estilo similar al de las publicaciones de Trump en redes sociales. El documento le atribuía “un largo historial de ataques a Trump” y “vínculos profundos con el Partido Demócrata”.

También, cuestionaba la proyección de Amodei de que la IA eliminaría la mitad de los empleos de nivel inicial durante este año. El empresario respaldó a Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024 y había cuestionado públicamente a Trump.

La compañía, valuada en cientos de miles de millones de dólares y con planes de salir a bolsa, mantiene una posición relevante en el sector tecnológico estadounidense. Un funcionario de la Casa Blanca había resumido el objetivo de la administración: “El presidente Trump ha sido claro: Estados Unidos liderará el mundo en Superinteligencia, mientras protege a los consumidores estadounidenses”.

La cena quedó como antesala de una reunión prevista entre Trump, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson y los principales directores ejecutivos del sector. Por ahora, la Casa Blanca y Anthropic no habían informado si el encuentro modificó sus diferencias sobre regulación, exportaciones y uso militar de la inteligencia artificial.

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