Juan Pablo Vojvoda dejará de ser el entrenador de Racing tras la dura derrota contra Boca Juniors

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*Vojvoda dejará de ser el entrenador de Racing

Después de la histórica eliminación ante Boca Juniors en los cuartos de final de la Copa Argentina, la dirigencia de Racing tiene decidido prescindir de Juan Pablo Vojvoda tras la derrota 3-2 en Rosario.

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El técnico no presentó su renuncia, se fue sin hablar del Gigante de Arroyito, pero todo indica que no continuará en el cargo como DT. Así lo confirmó el periodista Tomás Dávila de ESPN: “La dirigencia tomó la decisión de que Vojvoda no siga”, comentó el periodista que cubre el día a día de la Academia. En el caso de que esta novedad se haga oficial, Sebastián Romero y Luciano Aued, entrenadores de la Reserva, asumirán de manera interina al frente del primer equipo.

La dupla podría permanecer hasta fin de año, mientras la dirigencia define al sucesor de Vojvoda de cara a la temporada 2027.

El ciclo del ex entrenador de Fortaleza y Santos en el fútbol de Brasil quedó comprometido por la mala campaña en el Torneo Clausura: Racing está penúltimo en la Zona B y ocupa el puesto 23° de la tabla anual, una posición que lo deja muy comprometido para la clasificación a copas internacionales.

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Por eso la Copa Argentina era el torneo señalado como el principal objetivo para el club, pero después de estar con dos goles de ventaja hasta el minuto 72 de partido, el equipo cayó ante el Xeneize, que lo dio vuelta antes del final del juego gracias a los tres tantos del ecuatoriano Enner Valencia.

*Vojvoda suspendió la conferencia de prensa tras la eliminación

Hasta el duelo contra Boca, Vojvoda dirigió 13 partidos, con tres triunfos, dos empates y siete derrotas. Su continuidad ya había quedado en duda dos semanas antes, tras la derrota frente a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, resultado que dejó al equipo en el último lugar entre los 30 participantes del Clausura. “Yo no veo un equipo que esté entregado, no veo un equipo que se desparrame en el campo de juego y que no tenga una idea o que no sepa jugar”, había comentado el DT.

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La victoria posterior ante Sarmiento por 3-1 en el Cilindro generó un alivio momentáneo en medio de la queja de los hinchas de Racing por la actualidad de su equipo. Después del encuentro en el Gigante de Arroyito, el técnico se retiró sin hacer declaraciones. Vojvoda regresó a Buenos Aires para reunirse con el presidente Diego Milito y el director deportivo Sebastián Saja, mientras el resto de su cuerpo técnico permaneció en Rosario porque tiene allí a sus familias.

¿Cómo sigue el futuro de Racing? Afrontará los seis partidos restantes con 18 puntos en disputa y dos metas: acceder a los playoffs, la fase eliminatoria del torneo, y obtener una plaza para las copas internacionales. En la Zona B ocupa el penúltimo lugar con 8 puntos, los mismos que Aldosivi, pero con peor diferencia de gol.

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El equipo está dos unidades por encima de Estudiantes de Río Cuarto, su próximo rival. En la Tabla Anual, se encuentra a 12 unidades de Estudiantes, último clasificado a la Copa Sudamericana 2027.

Después del encuentro en Córdoba, Racing recibirá a Belgrano y disputará el clásico de Avellaneda ante Independiente en el Cilindro. Luego visitará a River Plate en Núñez, volverá a enfrentar a Aldosivi en Mozart y Corbatta, y cerrará la fase de grupos ante Barracas Central.

Si no alcanza las instancias finales del Clausura, la temporada de Racing concluirá a mediados de noviembre. La chance de que dirija Romero permitiría postergar la contratación de un técnico y aguardar por candidatos que aún tienen compromisos vigentes, entre ellos Guillermo Barros Schelotto, a quien Milito ya había intentado incorporar cuando era secretario deportivo durante la presidencia de Víctor Blanco.

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El Xeneize avanzó a las semifinales de la Copa Argentina al imponerse en el Gigante de Arroyito