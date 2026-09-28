La cuenta regresiva para León XIV en Uruguay: 60.000 personas en el Centenario y una visita que costará USD 3 millones

El Papa León XIV saluda después de una vigilia de oración con jóvenes en el Stade de France en Saint-Denis, cerca de París, el viernes 25 de septiembre de 2026. (Foto AP/Thomas Padilla)

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Faltan 39 días para que León XIV llegue a Uruguay e inicie así su primera gira latinoamericana. Después del encuentro que tuvieron los obispos uruguayos con el papa en el Vaticano, la Conferencia Episcopal del Uruguay organizó una conferencia de prensa para dar detalles de la logística del regreso de un pontífice al país después de 38 años. Es que la organización de las actividades del sucesor de Pedro entró en la última etapa.

Uno de los primeros procesos que se habilitó fue la inscripción de voluntarios: van más de 1.000 inscriptos y los organizadores esperan duplicar esa cifra. Todavía no se han abierto los registros para participar de las actividades del papa porque falta saber el aforo que estará habilitado para cada una de las actividades. Las entradas serán gratuitas y se podrán canjear a partir de octubre.

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Se estima que en el Estadio Centenario se permitirá el ingreso de unas 60.000 personas en tres tribunas y en la cancha.

Montevideo, Florida y Paysandú, las ciudades uruguayas que visitará León XIV

“No hay venta de entradas para los eventos con el santo padre”, aclaró Sebastián Pinazzo, el coordinador de la organización, en esta conferencia de prensa realizada la semana pasada.

Son 50 los integrantes de la organización de la visita del papa León, a los que se le suman los equipos locales de Florida y Paysandú, dos de las tres ciudades que visitará durante su estadía.

La Iglesia Católica uruguaya apuesta a que la visita de León XIV trascienda las fronteras de los cristianos y resuene en “todo el país”, dijo el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla.

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El Papa León XIV llega para reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo como parte de su visita pastoral de cuatro días a Francia, el viernes 25 de septiembre de 2026. (Foto AP/Teresa Suarez, Pool)

Cuánto cuesta la llegada del papa

La organización de un evento masivo, que involucra a decenas de miles de personas, tiene un costo muy alto para los recursos con los que cuenta la iglesia uruguaya. Por eso se apelará a la voluntad de los católicos y de otros uruguayos.

Las comunidades católicas organizaron colectas en las misas para recaudar fondos e inició una nueva línea de financiación: la venta de rifas que como premio principal entrega una casa.

A través de la colecta, la Iglesia Católica uruguaya proyecta recaudar unos USD 300.000. Esta cifra es un 10% del gasto total que insume la llegada del papa.

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El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, el obispo Arturo Fajardo, y el papa León XIV, en el Vaticano (Los obispos uruguayos con el papa León XIV (@DanielSturla)

“Estamos tratando de consolidar los presupuestos, pero [el total] va a estar entre USD 2,5 millones y USD 3 millones seguramente. Será lo que la iglesia va a tener que aportar. Hay más costos, en tanto es una visita de Estado, que no están contabilizados en esa cantidad”, dijo Pinazzo.

El viernes 6 de noviembre, el papa partirá en avión desde Roma a las 07.00 (hora uruguaya) y llegará al aeropuerto internacional de Carrasco a ocho horas y media después.

A las 17.30 se realizará la ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia de Montevideo, la que da acceso al casco histórico de la capital uruguaya. Allí habrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático. Luego, León XIV se reunirá con el presidente de la República, Yamandú Orsi.

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El Papa León XIV con el presidente uruguayo Yamandú Orsi (EFE)

El pontífice recorrerá los 450 metros que separan la Plaza Independencia de la Plaza Matriz, en donde se encuentra la Catedral Metropolitana. En esa iglesia, a las 19.05, celebra las vísperas junto a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas.

El sábado 7 será un día intenso para la agenda del pontífice. Por la mañana, se trasladará en avión hasta Paysandú, un departamento limítrofe con Argentina ubicado a 375 kilómetros de Montevideo. A las 10.00 celebrará la Santa Misa en el Parque París Londres.

Miguel Suárez, párroco de Paysandú y coordinador de ese departamento, estimó que a esta actividad del papa llegarán muchos argentinos y brasileños. “Es muchísima la gente que me está llamando” desde la provincia de Entre Ríos, dijo el cura.

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La delegación del Vaticano en la ciudad de Florida; recorren el santuario nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay (@iglesiauy)

El papa estará unas tres horas en ese departamento. De regreso a Montevideo, recorrerá obras de la Iglesia Católica en Casavalle, un barrio de la periferia de Montevideo que sufre importantes problemas de seguridad. El papa estará en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

El itinerario establece que permanecerá allí una hora porque luego tiene que ir hasta la Universidad Católica del Uruguay. En esta casa de estudios, a las 18.00, está previsto que se encuentre con el mundo de la educación. Una hora más tarde, León XIV se trasladará hasta el Estadio Centenario para participar de una vigilia de oración.

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El domingo 8, el pontífice cerrará su visita por Uruguay. León XIV celebrará una misa a las 10.30 en la Plaza Asamblea, frente a la Catedral Basílica, donde está el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, la patrona del Uruguay.