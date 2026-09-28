Honduras

El café de Honduras llega a manos del papa León XIV

Basilio Fuschich, vicepresidente de ADECAFEH, entregó al pontífice una muestra del café hondureño en un encuentro que puso en el centro a uno de los productos insignia de la economía nacional

La entrega de una muestra al pontífice abre una oportunidad de proyección internacional para la caficultura de Honduras. (Cortesía)
La entrega de una muestra al pontífice abre una oportunidad de proyección internacional para la caficultura de Honduras. (Cortesía)
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El café hondureño llegó al Vaticano como muestra de uno de los productos que más identifica a Honduras en los mercados internacionales.

Durante un encuentro con el papa León XIV, Basilio Fuschich, vicepresidente de la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (ADECAFEH), entregó al pontífice una muestra del denominado “grano de oro” producido en el país.

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El gesto permitió presentar ante el papa la calidad de un producto cultivado por miles de productores y familias en diferentes regiones de Honduras.

La entrega representa una oportunidad de proyección internacional para la caficultura hondureña, un sector que durante décadas construyó presencia en los mercados externos.

Detrás de cada taza de café hondureño existe una extensa cadena productiva que comienza en las fincas y continúa con los procesos de cosecha, selección, procesamiento y comercialización. Son miles de familias las que participan en esta actividad en distintas zonas del territorio nacional.

La muestra entregada al papa León XIV llevó consigo esa representación: el trabajo de los productores hondureños y el esfuerzo de un sector que busca posicionar la calidad del café nacional fuera de las fronteras del país.

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Una vitrina para la caficultura

Para ADECAFEH, el encuentro constituye un momento para mostrar ante una figura de alcance mundial uno de los productos que forman parte de la identidad económica y productiva de Honduras.

La industria construyó su reputación internacional a partir de la diversidad de cafés producidos en el país y del trabajo que realizan los productores durante todo el proceso.

La entrega realizada por Fuschich representa también un reconocimiento simbólico a quienes están detrás del producto: productores, trabajadores y familias que dependen de la caficultura hondureña.

La presencia del café hondureño en un encuentro de esta naturaleza refuerza el papel que desempeñan los productos nacionales como embajadores de la imagen del país. Para un sector cuya actividad está vinculada directamente con miles de familias, cada espacio de exposición internacional representa una oportunidad para fortalecer el reconocimiento de la calidad del café producido en Honduras.

Infografía sobre el café de Honduras con ilustraciones de la entrega al papa, familias agricultoras, sacos de granos y un diagrama de producción.
Una infografía de Infobae detalla la entrega de una muestra de café hondureño al papa León XIV en el Vaticano y resume la cadena productiva del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ADECAFEH destacó que este encuentro constituye un momento para la caficultura nacional y reafirmó su compromiso de continuar trabajando en sostenibilidad, excelencia y proyección internacional del café hondureño.

Más allá del simbolismo de la entrega, el encuentro colocó nuevamente en el escenario internacional a un sector que tiene en los productores su principal protagonista. Cada cosecha implica meses de trabajo en las zonas cafetaleras, desde el cuidado de las plantas hasta la recolección y el procesamiento del grano.

La SAG afirmó que el café sostiene la economía de más de 2.300 aldeas en el territorio hondureño.
La caficultura hondureña ya exportó 7,18 millones de quintales de café y superó el récord de la cosecha anterior antes del cierre del ciclo.

Por ello, la entrega del café hondureño ante el pontífice fue presentada como un reconocimiento al esfuerzo de quienes mantienen viva una de las actividades productivas más representativas del país.

La llegada del café hondureño hasta el papa León XIV ocurre en un momento en que el país mantiene un peso relevante en el comercio internacional del grano.

Honduras se posiciona como el cuarto mayor productor mundial de café arábica y como el principal exportador de la región centroamericana y México, con presencia en decenas de mercados.

Así, la muestra entregada en el Vaticano no solo representa a un producto emblemático, sino a una industria que conecta a miles de familias hondureñas.

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