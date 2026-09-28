Mica Lapegüe mostró la reacción que tuvo al amamantar por primera vez a su hija: “No creía la fuerza que tiene”

Mica Lapegüe compartió un video grabado desde la cama de un centro médico tras el nacimiento de su hija, donde registra sus gestos y expresiones faciales durante el inicio de la lactancia materna

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A una semana del nacimiento de Delfina, Mica Lapegüe compartió el video de la primera vez que pudo amamantar a su hija y dejó al descubierto una reacción que mezcló sorpresa, emoción y muchas caras. El momento ocurrió pocas horas después de la cesárea y quedó registrado por su papá, Sergio Lapegüe, quien no pudo ocultar su asombro frente a la determinación de su flamante nieta.

La actriz y creadora de contenido se convirtió en madre el sábado 19 de septiembre, cuando nació la primera hija que tuvo con Tomás Bartolomé. Desde entonces, la pareja comparte postales de los primeros días de la beba, que llegó para modificar las rutinas familiares y sumar un nuevo rol para Sergio Lapegüe y su esposa, Bochi: el de abuelos.

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La noticia del nacimiento había sido anunciada por la propia Mica en sus redes sociales, con una foto íntima de los primeros instantes junto a la recién nacida. “Te hiciste desear tanto. Te amamos con nuestra vida entera”, escribió entonces, junto a una imagen que mostró a Delfina sobre el pecho de su mamá y a Tomás cerca de ambas.

La publicación reunió mensajes de afecto de seguidores, amigos y colegas. También abrió una nueva etapa en las redes de la joven, que durante los últimos meses había compartido el avance de su embarazo, los preparativos para recibir a la beba y la emoción que atravesaba a la familia ante la llegada de una niña.

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Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé contemplan a su hija recién nacida durante la celebración de su primera semana de vida.

En las últimas horas, eligió mostrar una escena que ocurrió en la intimidad de la habitación, poco después de la intervención. En el breve video se la ve acostada, con Delfina en brazos, mientras intenta procesar el instante en el que la recién nacida se prende al pecho por primera vez.

“POV: mi reacción cuando se prendió a la teta por primera vez”, escribió la joven sobre las imágenes. No hizo falta que dijera demasiado más: su expresión, con los ojos muy abiertos y una sucesión de gestos de incredulidad, dio cuenta de la mezcla de sentimientos que atravesaba.

Según relató, todavía no podía hablar con comodidad a causa de la cesárea. Por eso, el registro quedó dominado por sus gestos. “Como no podía hablar todavía por la cesárea, fueron puras caras”, explicó después. En un momento mira a su hija, vuelve a dirigir la vista hacia quien filma y parece buscar una respuesta ante la fuerza con la que la beba inició la lactancia.

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El encargado de registrar la situación fue su padre, que acompañó en ese momento junto al resto de la familia. Desde detrás de cámara, el conductor intervino con una mezcla de humor y emoción. “¿Por qué hacés esa cara?”, le preguntó a Mica, mientras la actriz seguía sin encontrar palabras para describir la escena.

Mica Lapegüe sostiene en su pecho a su recién nacida para celebrar la primera semana de vida de la bebé junto a Tomás Bartolomé.

El periodista continuó con comentarios dirigidos a su nieta: “¡Ay, Dios mío, Delfi! ¡Qué personaje! Los ojos se te van a escapar. Tiene fuerza la nena. ¡Bendiciones! Qué lindo”. La secuencia sumó la risa de quienes estaban presentes y dejó registro del clima familiar que rodeó a las primeras horas de vida de la pequeña.

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“Mi papá filmó el momento en que se prendió por primera vez. No podía creer la fuerza que tiene”, escribió Mica en el texto que acompañó el video. La frase sintetizó el desconcierto que mostró frente a cámara y que luego convirtió en una publicación para sus seguidores.

Las fotos que acompañaron las publicaciones muestran distintas postales de esos días. En una de ellas, Mica aparece en la cama junto a Tomás mientras ambos miran a Delfina, que descansa sobre su mamá. La imagen deja ver el encuentro de los tres, en una escena atravesada por las sonrisas y la atención puesta por completo en la recién nacida.

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En otra postal, la actriz sostiene a su hija durante una toma de lactancia. La menor aparece con ropa blanca y una pulsera de identificación propia de las primeras horas posteriores al parto. Mica la abraza con una mano y la observa con una expresión de concentración y afecto.

Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé posan sonrientes en una habitación de hospital junto a la cuna de su hija recién nacida.

También hubo lugar para los abuelos. Bochi aparece con la bebé en brazos, recostada sobre su pecho, mientras la mira de cerca. Sergio, por su parte, posa con Delfina envuelta en una manta rosa y blanca. El conductor sostiene la cabeza de su nieta entre sus manos y sonríe mientras la contempla.

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Las imágenes mostraron una familia que acompañó de cerca a Mica durante la recuperación y los primeros cuidados de Delfina. En ese contexto, el nacimiento de la niña también quedó asociado a una nueva etapa para sus padres, que habían atravesado la espera con expectativa y la compartieron paso a paso con su comunidad digital.

A siete días de la llegada de su hija, la actriz volvió a expresar la sorpresa que le provoca la velocidad con la que transcurren las primeras jornadas de maternidad. Junto a una imagen familiar con Tomás y Delfina, dejó una pregunta que reflejó el estado de ánimo de esos días.

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“¿Cómo puede ser que haya pasado una semana desde que llegó ella? Alguien nos explica. ¿No se puede congelar este momento?”, escribió.

La publicación reunió la imagen de los padres alrededor de la beba, que permanece en el centro de cada escena. Para Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé, la primera semana con Delfina estuvo marcada por las horas de descanso interrumpido, las nuevas rutinas, las visitas familiares y los descubrimientos de una experiencia que ahora comparten con sus seguidores.