Dieron a conocer los audios del VAR de la final entre Estudiantes y Rosario Central: la polémica que no se reveló

AFA difundió el diálogo entre Darío Herrera y Jorge Baliño

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En una final polémica, Rosario Central venció 3-1 a Estudiantes de La Plata y conquistó la Supercopa Internacional en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El partido quedó marcado por una gresca entre los jugadores en el cierre y los reclamos por parte del Pincha, al punto que Juan Sebastián Verón, su presidente, ingresó al terreno de juego para increpar a la terna arbitral. Dos días después del encuentro, la AFA dio a conocer los audios del diálogo del VAR con Darío Herrera, árbitro principal en el campo.

Los dos registros que se revelaron son el del penal sobre Enzo Copetti para el Canalla y una supuesta mano dentro del área de Central, que el cuadro de La Plata protestó. Lo llamativo es que no se difundieron las grabaciones del contacto de Franco Ibarra sobre Tomás Palacios, una jugada por la que Estudiantes pidió penal.

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La acción que determinó el segundo gol de Central ocurrió a los 52 minutos del segundo tiempo, cuando Enzo Copetti cayó sobre la línea del área tras una disputa con Leandro González Pirez y acusó un golpe del defensor. Darío Herrera consideró inicialmente que el delantero se dejó caer.

Sin embargo, el VAR, a cargo de Jorge Baliño, lo convocó a revisar la jugada y el árbitro modificó su decisión para sancionar penal por una infracción. “El jugador número catorce de Estudiantes comete una falta imprudente dentro de su propia área penal, golpeando con su rodilla en el muslo de un adversario”, indicó la AFA en la introducción de la jugada en el video que publicó en su cuenta de YouTube.

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“Nada, para mí nada”, advirtió Herrera en un arranque sobre la acción. “La rodilla en el muslo. Hay un contacto para mí imprudente. Darío, te voy a invitar porque para mí hay un contacto imprudente de González Pirez. Fijate que si bien Copetti viene corriendo por delante, él sigue en su carrera hacia adelante y González Pirez le termina impactando”, le comentó Baliño desde el VAR.

Herrera estuvo de acuerdo con la postura: “La pelota está adelante y él está ahí. Termina tocando atrás, está bien. Es rodilla en el muslo”. Una de las dudas que generó la acción fue si la infracción fue dentro o fuera del área, algo que en el audio VAR confirman en cuestión de segundos: “Tiene el pie sobre la línea”. Tras la confirmación, las cámaras enfocaron entonces a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, en una tribuna del estadio. El dirigente sonrió y aplaudió de manera irónica la decisión.

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AFA difundió el diálogo entre Darío Herrera y Jorge Baliño

La segunda controversia se produjo tras una falta del defensor Elías Verón sobre Adolfo Gaich. Los jugadores de Estudiantes reclamaron una amonestación que habría supuesto la expulsión de Verón, ya que el futbolista de Central tenía una tarjeta amarilla. Herrera sancionó la infracción, pero no mostró una segunda amonestación.

Como el árbitro de campo no mostró ninguna tarjeta ni la falta ameritaba una expulsión, el VAR no tenía la potestad de intervenir. Jorge Almirón había enviado a Verón al campo durante el entretiempo y lo reemplazó poco después para evitar una nueva falta que derivara en su expulsión.

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El segundo audio que reveló la AFA se centró en un cabezazo de Adolfo Gaich a los 44 minutos. El delantero conectó dentro del área y la pelota pareció impactar entre el pecho y el brazo de Ignacio Ovando, aunque no quedó definido si existió una mano sancionable. Los jugadores platenses pidieron la revisión de la acción, pero Herrera no acudió al VAR. La falta de una nueva revisión incrementó el enojo del plantel de Estudiantes mientras el equipo buscaba el empate.

*La falta de Verón por la que pudo ser expulsado por doble amarilla

“El balón golpea en el brazo del jugador de Rosario Central dentro de su propia área penal, en una acción de disputa aérea y donde el brazo se hallaba en una posición natural para la acción que realizaba. El jugador ya no tiene control de sus movimientos, sumado a la cercanía que existe entre el cabezazo del delantero y el brazo, y donde no existe un movimiento adicional de la mano hacia el balón. El árbitro interpreta correctamente que se trata de una mano no sancionable y permite que el juego continúe”, es la primera explicación de la AFA en el video difundido.

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Jorge Baliño, en el audio que publicó la Casa Madre del fútbol argentino, argumenta que no es una mano sancionable y existe un movimiento natural. “Para mí el movimiento es natural de la mano. Movimiento natural. Es movimiento natural cuando baja. Darío, está todo chequeado. Hay un balón que pega en la mano, pero es un movimiento natural. Está mirando hacia abajo. Cuando cabecea el rival, le pega en la mano cuando la viene cerrando, adelante de su cabeza”, explicó.

Una de las acciones que generaron malestar en el Pincha

La última acción que el Pincha reclamó ocurrió a los 47 minutos del complemento. Tras una disputa, Tomás Palacios cayó dentro del área por un supuesto contacto de Franco Ibarra. Herrera no cobró infracción y no recibió el llamado del VAR.

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Estudiantes abrió el marcador al minuto de juego con un gol de Alexis Castro. Ángel Di María igualó mediante un tiro libre y luego convirtió el penal que revirtió el resultado, antes de que Central sellara la diferencia final con el tanto de Julián Fernández. Los festejos y una cargada en medio del campo derivaron en una gresca generalizada entre futbolistas de ambos equipos. Hubo golpes y corridas hacia el vestuario, y el encuentro no tuvo un pitazo final.

Los jugadores regresaron más tarde al campo de juego, mientras la terna arbitral esperaba que se disipara el conflicto sin indicar los pasos posteriores. Verón ingresó al terreno de juego e increpó a Herrera con una frase: “Toda tuya”.

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Durante la entrega de medallas, Claudio Tapia no subió al escenario cuando fue premiado Estudiantes. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino sí participó de la ceremonia cuando recibieron sus medallas los árbitros y el plantel de Rosario Central.