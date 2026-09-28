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Preocupación en Uruguay y en Flamengo por la fractura que sufrió Giorgian De Arrascaeta: el momento de la lesión

Ocurrió durante el amistoso que la Celeste le ganó 4-1 a Corea del Sur

La escalofriante lesión que sufrió De Arrascaeta
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La victoria de Uruguay por 4-1 ante Corea del Sur dejó una preocupación que trasciende a la selección: Giorgian de Arrascaeta sufrió una fractura en la muñeca izquierda, según confirmó Flamengo después de los estudios realizados al mediocampista en territorio surcoreano. El futbolista regresará a Brasil, donde será reevaluado antes de someterse a una intervención quirúrgica.

El episodio ocurrió en el tramo final del partido, cuando De Arrascaeta resbaló y cayó con el brazo izquierdo extendido. El volante mostró signos de dolor de inmediato y solicitó atención médica dentro del campo. Poco después, dejó el encuentro y fue reemplazado por Rodrigo Zalazar.

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La lesión puso fin de forma prematura a una actuación en la que el jugador había sido decisivo para la Celeste. De Arrascaeta convirtió el segundo gol del equipo y participó con una asistencia en el primer tanto, antes de abandonar el césped por el golpe en la zona de la muñeca.

La primera señal de alarma apareció apenas ocurrió la caída. El brazo del mediocampista presentó una inflamación visible, según relató el defensor Mathías Olivera, quien fue consultado al término del partido por el estado de su compañero. “No tenemos mucha idea, pero en la cancha se le inflamó enseguida. Ojalá que no sea nada, pero pintaba fea la verdad. Fue en la muñeca”, expresó el lateral de Napoli en declaraciones a AUF TV.

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Un comunicado digital con el título Boletín Médico - De Arrascaeta, un párrafo explicativo e íconos rojos para compartir en redes sociales
El cuerpo médico del Flamengo confirmó que el futbolista Giorgian de Arrascaeta sufrió una fractura en la muñeca izquierda

Luego del encuentro, De Arrascaeta fue trasladado a una clínica local acompañado por integrantes del equipo médico de la selección. Allí se sometió a estudios por imágenes para conocer el alcance de la lesión. La radiografía confirmó la fractura y descartó que se tratara únicamente de un traumatismo producto de la caída.

El comunicado inicial de Flamengo había informado que el jugador había sufrido un traumatismo en el antebrazo izquierdo y que se encontraba bajo evaluación. Horas más tarde, el club brasileño comunicó que los análisis detectaron una lesión ósea en la muñeca, por lo que el uruguayo necesitará una operación.

“El médico del Flamengo, Fernando Sassaki, acaba de recibir los resultados de las pruebas realizadas en Corea del Sur al centrocampista De Arrascaeta. Se ha confirmado una fractura en su muñeca izquierda, que requiere cirugía. El jugador regresará a Brasil, donde será reevaluado antes de la intervención y continuará su recuperación”, sentenció el informe del club brasileño.

La Impactante lesión de Giorgian De Arrascaeta
El futbolista salió del campo con evidentes gestos de dolor (AP)

La fractura en la muñeca izquierda obliga al futbolista a regresar a Brasil para continuar el tratamiento y definir los plazos de recuperación. El cuerpo médico de Flamengo revisará nuevamente al volante antes de establecer la fecha de la intervención y el posterior proceso de rehabilitación.

La confirmación de la lesión genera inquietud en Flamengo por la proximidad de los compromisos más importantes de la temporada. El equipo brasileño tiene previsto visitar a Estudiantes de La Plata el 15 de octubre, en el partido de ida de una de las semifinales de la Copa Libertadores. La revancha se disputará una semana después en el estadio Maracaná. La disponibilidad de De Arrascaeta para esa serie dependerá de la evolución que presente luego de la cirugía y de los tiempos que determine el departamento médico del club.

El uruguayo es una de las piezas habituales de Flamengo por su influencia en la creación de juego y su aporte en el área rival. Su ausencia, si se prolonga, también podría afectar una eventual presencia del equipo en la final del torneo continental, prevista para el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario.

De Arrascaeta quedó en duda para los dos partidos ante Estudiantes y para una posible final continental. Por ahora, Flamengo no difundió una estimación oficial sobre el período de recuperación ni precisó cuándo se realizará la operación.

La lesión también representa un contratiempo para Uruguay, que había encontrado en De Arrascaeta uno de los puntos altos del duelo ante Corea del Sur. El mediapunta había vuelto a ocupar un lugar central en el equipo tras ingresar desde el banco en el partido anterior frente a Japón. Ante el conjunto surcoreano, su participación resultó determinante en el desarrollo ofensivo. Marcó uno de los cuatro goles de Uruguay y habilitó a un compañero en otra de las conquistas.

El resumen del partido de Uruguay

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