Tecno

Freidora de aire vs horno: en qué se diferencian y qué comidas se pueden preparar en cada electrodoméstico

Cada uno permite preparar alimentos según el resultado buscado: uno favorece superficies doradas en porciones pequeñas, mientras el otro es apto para masas líquidas

Una freidora de aire negra abierta con filetes de salmón y verduras junto a un horno eléctrico con un pollo asado en su interior
Los dos aparatos son muy comunes en las cocinas por su utilidad para cocinar diferentes recetas. (Fotocomposición Infobae)
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Muchas personas equiparan la freidora de aire con un horno pequeño y suponen que ambos sirven para cualquier receta. La similitud existe: los dos cocinan mediante calor seco. La diferencia aparece en la velocidad con la que circula el aire, la intensidad del calor y el tipo de resultado que cada preparación requiere.

La elección entre una freidora de aire y un horno suele depender de dos factores: la cantidad de comida y la textura buscada. Las papas fritas, las alitas o las sobras que necesitan recuperar una capa crocante responden bien al aire caliente en movimiento. Las tortas, los panes con levadura y las preparaciones líquidas necesitan un espacio más estable.

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Qué diferencia a una freidora de aire de un horno

Según el fabricante Whirlpool, la freidora de aire utiliza calor intenso y un ventilador que impulsa el aire a gran velocidad alrededor de los alimentos.

Una freidora de aire negra con papas fritas al lado de un horno inteligente plateado que cocina pollo, pizza, vegetales y fruta deshidratada en una cocina.
La freidora de aire impulsa aire caliente con un ventilador, mientras que el horno convencional cocina con calor más estable y menor circulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese movimiento elimina parte de la humedad de la superficie y favorece una capa exterior dorada o crujiente. Por eso puede preparar papas, vegetales, milanesas, alitas de pollo o galletas con poco aceite o sin aceite añadido.

En cambio, el horno convencional suele operar con aire más estable y con resistencias que emiten calor desde la parte superior e inferior. Su cocción es más pausada y uniforme, con menor impacto directo sobre la superficie.

Cuáles comidas conviene preparar en la freidora de aire

La freidora de aire es útil para porciones pequeñas que deben cocinarse en poco tiempo. Allí entran las papas fritas, los bastones de vegetales, los nuggets, las croquetas, las empanadas congeladas, los filetes de pollo y el pescado rebozado.

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Papas, alitas, rebozados y vegetales pueden adquirir una superficie crocante con poco aceite y en tiempos más cortos en la freidora de aire. (Foto: Europa Press)
Papas, alitas, rebozados y vegetales pueden adquirir una superficie crocante con poco aceite y en tiempos más cortos en la freidora de aire. (Foto: Europa Press)

Además, puede utilizarse para recalentar pizza, pollo asado o papas ya cocidas, con una textura distinta de la que deja el microondas.

Los alimentos con piel o rebozado suelen beneficiarse de esta tecnología. La circulación rápida de aire ayuda a formar una superficie crocante mientras el interior puede conservar jugosidad, siempre que se controle el tiempo de cocción.

Qué platos requieren el uso del horno

Las masas líquidas, como las de tortas, budines o flanes, pueden sufrir con la corriente de aire intensa de una freidora. El ventilador puede mover la superficie antes de que la mezcla se afirme, lo que afecta su cocción o presentación. Los moldes grandes pueden no entrar en el compartimiento del electrodoméstico.

Manos enguantadas sujetan una bandeja de galletas de avena, chocolate y canela crudas sobre un horno encendido con la puerta abierta.
Las tortas, los panes con levadura y otras masas necesitan una cocción estable para conservar su volumen y textura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El horno ofrece condiciones más adecuadas para panes con levadura, bizcochuelos y otras preparaciones que deben crecer antes de fijar su forma.

La ausencia de un flujo fuerte de aire favorece el levado de las masas, mientras que el calor de las resistencias permite una cocción progresiva. Otra sugerencia es que es preferible para filetes finos y productos horneados delicados.

Cuál electrodoméstico cocina más rápido y con qué temperatura

En general, la freidora de aire reduce los tiempos respecto de un horno tradicional porque concentra el calor en un espacio menor y lo hace circular de forma constante. Esto permite cocinar o recalentar una cantidad limitada de alimentos sin necesidad de encender una cavidad grande durante un período prolongado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La circulación constante de aire permite que la freidora alcance resultados en menos tiempo para cantidades reducidas de alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el horno utiliza temperaturas más moderadas durante más tiempo, según el tipo de receta. En modelos con función de freidora de aire, el aparato activa el ventilador interior y, en algunos casos, resistencias adicionales para aumentar la intensidad del calor.

En qué momento la freidora de aire reemplaza por completo al horno

La respuesta depende del uso cotidiano. Para una persona sola, una pareja o una familia que necesita cocinar guarniciones, carnes en porciones pequeñas o alimentos congelados, la freidora puede resolver varias comidas diarias. Su tamaño facilita preparaciones rápidas y evita encender el horno para una cantidad reducida.

No obstante, el horno mantiene ventajas cuando se preparan fuentes grandes, varias bandejas a la vez o recetas de repostería. Una pizza familiar, un pan casero, una torta alta o una lasaña requieren espacio y una distribución de calor que la freidora no siempre puede ofrecer.

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