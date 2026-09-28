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Crece la crisis en Ferrari: un histórico rival de la F1 se postuló para dirigir el equipo y generó la reacción del jefe de la escudería

Fred Vasseur, director del equipo de Maranello, apuntó contra Christian Horner en medio de los malos resultados en pista de Lewis Hamilton y Charles Leclerc

Frederic Vasseur y Christian Horner, ahora enfrentados por el futuro de Ferrari (REUTERS/Amanda Perobelli)
Frederic Vasseur y Christian Horner, ahora enfrentados por el futuro de Ferrari (REUTERS/Amanda Perobelli)
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El director de Ferrari, Fred Vasseur, denunció que las versiones sobre su futuro y el interés de Christian Horner por encontrar un puesto afectan la tranquilidad del equipo. Su mirada se produce después de que Charles Leclerc y Lewis Hamilton terminaran cuarto y sexto, respectivamente, en el Gran Premio de Azerbaiyán.

El histórico equipo italiano pelea por el segundo lugar del Campeonato de Constructores cuando restan siete carreras, pero su responsable consideró que las especulaciones desplazan la atención de esa disputa. “Empujaré hasta la última curva”, prometió Vasseur.

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Ferrari llegó a Bakú con un chasis que podía estar entre los mejores de la parrilla, aunque la desventaja de su motor condicionó el resultado del fin de semana. Vasseur volvió a señalar ese problema como la principal explicación para las posiciones finales de sus dos autos en Bakú. La presión sobre su continuidad se intensificó tras una entrevista de Horner, histórico jefe todopoderoso de Red Bull, con The Times.

Consultado sobre la posibilidad de volver a dirigir una escudería de F1, Horner sostuvo que solo aceptaría renunciar a una participación accionaria por un equipo. Ese destino no fue nombrado de manera explícita, pero sus palabras apuntaron a Ferrari, al que definió como “el sueño” y “posiblemente el gigante dormido de la Fórmula 1”.

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Vasseur afirmó que la situación altera el clima de trabajo dentro de la escudería. “No trabajamos con total serenidad. Primero yo, pero también todo el equipo. Que el 50% de las preguntas de los medios sea sobre esto es una situación un poco frustrante”, dijo el directivo en diálogo con The Race.

El directivo francés remarcó que la discusión también llega al garaje mientras Ferrari intenta sostener su posición en el campeonato. “Estamos peleando por el segundo puesto y hablamos mucho de este asunto. Incluso para los mecánicos del garaje, hablar de esto es la mejor conversación que podemos tener”. Vasseur sostuvo que no puede controlar las versiones ni las aspiraciones de Horner. “El señor Horner está buscando trabajo; todo el mundo lo sabe, en todas partes”, afirmó.

La escudería italiana busca ganar su primera carrera del año en la F1 (REUTERS/Ramil Sitdikov)
La escudería italiana busca ganar su primera carrera del año en la F1 (REUTERS/Ramil Sitdikov)

El director de Ferrari explicó que su tarea consiste en mantener motivado al equipo y concentrarlo en las prioridades inmediatas. Según precisó, en cada jornada enfrenta el mismo tema hasta 25 veces durante sus entrevistas. También ratificó su compromiso con la escudería, a la que describió como “el mejor trabajo del mundo”. Sin embargo, añadió que quedan siete competencias y que su foco estará puesto en exigir al equipo hasta el final de la temporada.

Ante la posibilidad de trabajar con Horner dentro de Ferrari, Vasseur respondió con una broma: “Tienen que preguntarle a mi asistente”.

Lo que hay que mencionar es que Horner evalúa dirigir a Ferrari con el respaldo de Bernie Ecclestone, una incorporación que podría alterar la estructura de la escudería italiana, sin campeonatos mundiales desde 2008. La posibilidad cuenta con el apoyo del ex líder de la F1 de 95 años, quien fue padrino de boda de Horner y Geri Halliwell en 2015. El ex dirigente insiste en que Ferrari debería contratarlo de inmediato, según publicó el periodista Jonathan McEvoy en Daily Mail.

Horner acumuló 14 títulos en Red Bull, entre campeonatos de pilotos y constructores, durante los años en que Ferrari no logró recuperar la cima. La decisión, sin embargo, dependería del presidente John Elkann, quien duda sobre contratar a un director de equipo procedente del Reino Unido.

Piero Ferrari, vicepresidente e hijo del histórico de Enzo, fundador de la escudería, respalda la opción de incorporar a Horner. Elkann mantiene además una buena relación con el británico y lo apoyó tras su salida de Red Bull el año pasado, según la información que brindó el diario inglés.

El antecedente de Jean Todt alimenta el argumento a favor de buscar talento fuera de Italia. El francés dirigió Ferrari entre fines de la década de 1990 y los primeros años de este siglo, una etapa en la que Michael Schumacher conquistó cinco campeonatos de pilotos.

Ferrari todavía no ganó en lo que va del 2026 (REUTERS/Jakub Porzycki)
Ferrari todavía no ganó en lo que va del 2026 (REUTERS/Jakub Porzycki)

Otro dato relevante del periódico es que la ex Spice Girl Geri Halliwell también estaría dispuesta a acompañar una eventual mudanza a la zona de Maranello. La pareja dividiría su tiempo entre su finca de Oxfordshire y su casa de Highgate, en Londres, además de residir en Italia.

La eventual llegada de Horner exigiría autonomía plena para modificar la organización, contratar personal y prescindir de quienes no respondieran a su proyecto. Ecclestone planteó que el británico debería exigir un contrato de cinco años bajo sus propios términos: “Debería decirles: denme cinco años y lo haré a mi manera, con total libertad; si funciona, me quedo; si no funciona, se deshacen de mí”.

La alternativa surge mientras Vasseur enfrenta cuestionamientos internos pese a que Ferrari marcha detrás de Mercedes, gran dominador de la temporada de la mano del líder del campeonato de pilotos Kimi Antonelli y George Russell. La escudería no tendría posibilidades de conquistar ninguno de los dos títulos esta temporada y en Maranello ya habría inquietud por el futuro del francés.

Vasseur se ausentó durante una jornada del Gran Premio de Mónaco de este año por problemas cardíacos agravados por el estrés de su trabajo. También recibe críticas por no haber aprendido más que unas pocas palabras de italiano desde que asumió en la estructura italiana. Su experiencia previa en Fórmula 1 no incluyó victorias ni resultados destacados en el campeonato de constructores. Debutó como director de Renault en 2016, cuando el equipo terminó noveno entre 10 participantes, y al año siguiente pasó a Sauber, más tarde rebautizada Alfa Romeo.

La escudería terminó décima en la campaña de su llegada, octava durante los dos años posteriores, novena en el siguiente y sexta en el último. Vasseur había obtenido buenos resultados al frente de equipos de categorías formativas, aunque su gestión en la máxima categoría no logró llevar a Sauber a la mitad superior de la clasificación ni a una victoria.

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