Cuba

“Ni se imaginan el estrés”: El testimonio de una creadora de contenido cubana que intenta no deprimirse tras días sin electricidad

Siete horas de electricidad en cuatro días. Esa fue la realidad de Yaneisy, quien vio afectada su rutina laboral, su alimentación y hasta su salud emocional por los cortes de suministro

Dibujo a lápices de colores de una mujer limpiando el suelo con una fregona en un salón equipado con sofás, mesa y lámparas de queroseno.
Una mujer limpia el suelo de su vivienda en Cuba como respuesta al estrés provocado por los prolongados cortes de electricidad en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una ciudadana cubana identificada como Yaneisy afirmó en redes sociales que su vivienda contó con apenas siete horas de electricidad durante cuatro días, una situación que, según relató, afectó la preparación de alimentos, la carga de baterías y su posibilidad de obtener ingresos mediante la creación de contenido digital.

“Ustedes ni se imaginan el nivel de estrés que tenemos nosotros”, expresó la joven en un video en el que pidió empatía con quienes enfrentan los apagones en Cuba. Según contó, el corte prolongado de energía impidió que recargara los equipos que utiliza en su vida cotidiana y en su trabajo desde casa.

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La falta de conexión afectó su fuente de ingresos

Yaneisy explicó que la interrupción eléctrica tiene una consecuencia directa sobre su actividad en redes sociales. “Sin electricidad no hay conexión y sin conexión no puedo subir mi contenido diario para ganar dinero”, sostuvo.

La joven señaló que genera ingresos a través de publicaciones destinadas a su audiencia y que la falta de internet impide mantener esa rutina. También indicó que el mal tiempo complicó una alternativa que utiliza durante los apagones: la carga mediante paneles solares.

“Había mal tiempo y no se podía cargar ni siquiera con los paneles solares”, afirmó. En su relato, describió que el tiempo sin suministro no alcanzó para recargar todas las baterías disponibles en la vivienda.

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Ilustración a lápiz de una mujer con una regleta eléctrica junto a un teléfono en trípode, un aro de luz y dos lámparas de queroseno.
Una joven en Cuba sostiene una toma múltiple desenchufada frente a su teléfono y un aro de luz durante un corte de energía eléctrica que le impide producir contenido para redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comida terminó en el carbón tras un nuevo corte

Cuando el servicio eléctrico regresó, la creadora de contenido conectó de inmediato los equipos y comenzó a preparar alimentos. La reposición, sin embargo, duró poco, según su testimonio.

“Puse todo a cargar rápidamente. Y por supuesto también enganché todas las ollas para empezar a hacer la comida”, relató. Poco después, aseguró que el suministro volvió a interrumpirse y que debió terminar la cocción con carbón.

La joven dijo que intentó mantener la calma y ocuparse en tareas domésticas para sobrellevar la tensión que le provocaron los cortes, esto a pesar de que su hogar ya se mostraba lo suficientemente limpio y ordenado para cuando logró grabarse en el video. Al cierre de su publicación, invitó a sus seguidores a comentar su experiencia y apeló a la comprensión ante las dificultades cotidianas que describió.

Ilustración a lápiz de una mujer apoyada en una mesa iluminada por una vela, con una hornilla portátil y una nota con texto manuscrito.
Una mujer cubana expresa frustración junto a una hornilla a gas en una habitación iluminada por velas debido a la falta de energía eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crisis energética en la isla

Cuba enfrentó su duodécimo apagón nacional en dos años debido al deterioro de la red eléctrica y de las centrales termoeléctricas, además de la escasez de combustible, según informó la semana pasada FRANCE 24 Español.

La crisis energética coincide con el aumento de la inflación de los alimentos básicos. La proporción de personas que viven por debajo del umbral de pobreza pasó del 45% del año pasado al 66% en 2026, mientras las autoridades deciden cómo distribuir la electricidad disponible.

Ante la falta de combustible para los generadores de respaldo, algunos hogares utilizan paneles solares portátiles para cargar celulares y mantener ventiladores encendidos. El deterioro del sistema se agravó desde que Washington impuso un bloqueo petrolero a Cuba, según la publicación, que también vinculó la reducción del suministro de crudo a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Los ingenieros trabajan para reactivar las centrales eléctricas mientras la población enfrenta los cortes recurrentes y la falta de recursos para cubrir sus necesidades básicas.

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