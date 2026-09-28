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¿Juana Tinelli nuevamente enamorada?: quién es el joven emprendedor gastronómico que la habría conquistado

A meses de su ruptura con Tomás Mazza, algunas versiones comenzaron a señalar que la modelo habría iniciado un romance con un muchacho de 20 años. Los detalles

Fernanda Iglesias dio a conocer que Juana Tinelli habría vuelto a abrir su corazón ante Junior Hernández, un empresario gastronómico, cuyo vínculo habría comenzado meses atrás (Puro Show - El Trece)
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Después de la ruptura con Tomás Mazza, de varios proyectos personales y de un período en el que prefirió mantener su vida sentimental lejos de la exposición, Juana Tinelli habría vuelto a abrirle las puertas al amor. La hija de Marcelo Tinelli habría comenzado una relación con un joven que forma parte de su círculo cercano y que, según trascendió, llevaría varios meses junto a ella. La noticia cobró fuerza después de una publicación que la modelo compartió en sus redes sociales, en la que le dedicó un mensaje especial por su cumpleaños y sus seguidores interpretaron ese gesto como una demostración de la cercanía que existiría entre ambos.

Feliz cumpleaños mi Chuno, te elijo todos los días”, escribió Juanita en sus historias de Instagram. La frase fue acompañada de una fotografía en la que la modelo y el joven aparecieron abrazados y muy cerca uno del otro. Además, la joven modelo compartió otras imágenes relacionadas con él, en las que habría dejado ver el cariño que existiría entre ambos. Aunque no habría presentado formalmente al joven como su novio, la elección de compartir esas postales en una fecha especial habría funcionado como una señal sobre su presente sentimental.

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La noticia fue difundida en Puro Show (El Trece), donde Fernanda Iglesias brindó detalles sobre el supuesto romance. Según la periodista, Juana habría comenzado una relación con un joven llamado Junior Hernández, con quien ya llevaría varios meses. La panelista aseguró que mantuvo una conversación con la hija del conductor y que, según ella, recibió de primera mano algunos datos sobre el vínculo, aunque la modelo no realizó una presentación pública formal de su pareja.

Juana Tinelli habría vuelto a apostar al amor: quién es el joven emprendedor gastronómico que la conquistó
El posteo que Juana le dedicó al joven por su cumpleaños (Instagram)

La relación prosperó. Cuando fue el escándalo de Juanita y su ex en un boliche, medio que todo arrancó porque ella se estaba besando con un muchacho cerca de su ex. El chico en cuestión es este, su actual pareja”, explicó Iglesias en el programa. De acuerdo con su relato, aquel episodio habría marcado el inicio de una historia que luego habría avanzado hasta convertirse en un noviazgo. “Me dijo Juanita que salen desde mayo, así que están hace cuatro meses. Son novios y estuvieron un tiempo conviviendo en Nordelta. Hace poco dejaron la casa porque la alquilaban”, sumó.

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“(Él) tiene varios food trucks en la zona de Tigre. Es un emprendedor joven. Además está por sacar su propia marca de electrolitos”, contó Iglesias. Así, el joven no pertenece al ambiente artístico, sino que desarrolla sus actividades en el sector gastronómico y trabaja en nuevos proyectos vinculados con los electrolitos.

Juana Tinelli habría vuelto a apostar al amor: quién es el joven emprendedor gastronómico que la conquistó
Una de las románticas postales que Juanita subió con su presunta nueva pareja (Instagram)
Juana Tinelli habría vuelto a apostar al amor: quién es el joven emprendedor gastronómico que la conquistó
Junior, el joven emprendedor gastronómico que habría comenzado a salir con la modelo (Instagram)

“Se conocieron porque es el mejor amigo de su mejor amiga. Ya se conocían desde hacía tiempo, pero cada uno estaba en la suya, con otras parejas. Cuando cortaron se reencontraron y ahí surgió el amor. Ella está re bien, él parece ser un divino”, completó la periodista. De acuerdo con esa versión, el acercamiento se habría producido después de que ambos terminaron sus relaciones anteriores y volvieran a encontrarse desde otro lugar.

Después de la ruptura con Tomás Mazza, Juana mantuvo un perfil reservado sobre su vida sentimental. Durante ese período, la modelo concentró su atención en sus proyectos personales y en sus actividades cotidianas, mientras distintas versiones habrían intentado revelar si había vuelto a estar en pareja. Sin embargo, el mensaje que compartió por el cumpleaños de Junior habría renovado las especulaciones y habría generado nuevas repercusiones.

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