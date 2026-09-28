Dyango habló de su nuevo proyecto entre Argentina y España: “Este es el país que me vio nacer artísticamente”

En una nueva visita al país que lo vio nacer artísticamente, Dyango expresó su gran cariño, sus inicios en la música y las figuras con las que se relacionó de cara a su tour (Infobae a las 9 – Infobae en Vivo)

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Para Dyango, volver a la Argentina no es una escala más dentro de una gira ni una visita ocasional a un país extranjero. Desde 1968, el cantante catalán mantiene una relación constante con el público argentino, una historia que comenzó mucho antes de que varias generaciones lo descubrieran a través de los cassettes, los discos y la televisión. En medio de una nueva visita al país, donde presenta Su amigo Dyango Vol. 2, el artista pasó por el estudio de Infobae a las 9 (Infobae en Vivo) y habló sobre su carrera, su vínculo con la música local, su fanatismo por el tango y los amigos que construyó durante décadas, entre ellos Sandro y el Polaco Goyeneche.

“Es una costumbre en mi vida: el llegar aquí”, expresó Dyango apenas ingresó al estudio. “Desde el año 68 que vengo asiduamente”, explicó. Asimismo, la relación con la Argentina también apareció vinculada con el nuevo proyecto del artista. En Su amigo Dyango Vol. 2, el cantante revisita parte de su repertorio y comparte sus icónicos temas junto a artistas argentinos. “Mis canciones, que los chicos jóvenes de aquí, o no tan jóvenes, quieren cantarlas y quieran hacerlo conmigo”, explicó. Para él, esa propuesta representa un gesto de reconocimiento mutuo: “Para mí creo que es un honor muy bonito el que quieran cantar con Dyango”.

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El músico contó que volvió a interpretar sus temas más conocidos junto a distintos compañeros de la canción. “Mis canciones de siempre, las tradicionales, las que la gente conoce más, pues las cantamos a dúo con varios compañeros”, señaló frente a las cámaras del estudio.

En una nueva visita al país, Dyango habló sobre los inicios de su carrera y cómo logró hacerse notas en tierras locales (Gustavo Gavotti)

A sus 86 años, Dyango mantuvo durante la charla un tono distendido y cargado de humor. Cuando le destacaron su vitalidad, respondió con una sonrisa y aseguró que una de las claves de su forma de vivir era su carácter. “La verdad es que me gusta reírme mucho”, contó.“No hay fórmula, es el carácter de cada persona. Si eres una persona huraña, triste, pues vas a ser siempre huraño y triste. Si eres una persona alegre, y yo soy alegre, muy alegre, además, y que me río de cualquier cosa, primero de mí mismo”, explicó.En ese punto, el cantante se permitió bromear sobre su edad y sobre su decisión de continuar cantando. “Y lo digo sobre mí mismo porque imagínate que querer cantar a los 86 años”, dijo.

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Cuando le preguntaron por qué creía que su relación con la Argentina había sido tan fuerte, el cantante respondió sin dudar: “Es el país que me vio nacer artísticamente”. Incluso reconoció que ese reconocimiento llegó antes en la Argentina que en España. El primer gran impulso ocurrió cuando la compañía RCA Víctor le otorgó un disco de oro por las ventas de “Lejos de los ojos”. “En ventas fue una locura”, recordó sobre aquella canción. Dyango explicó que el tema también había sido editado en España, pero que en la Argentina alcanzó una repercusión decisiva. “Aquí llegó a una oficina de uno de los principales de la RCA. Lo escuchan: ‘Oh, qué bonito, me gusta’. Lo sacaron y ese fue mi primer disco de oro”, relató. Para él, aquel reconocimiento significó una señal inesperada. “Eso fue como una bendición del cielo, porque nunca hubiese pensado llegar donde he llegado aquí”, expresó.

“Es el país que me vio nacer artísticamente”, reconoció Dyango con mucha emoción (Archivo)

Su vínculo con el país también se construyó a través del tango. “El tango tiene mucha similitud con el jazz”, señaló. Para el artista, el tango argentino reunió poesía, música y formación instrumental. “Aquí se hacía el tango desde la época del pedo y lo hacían de una cosa extraordinaria, unos poetas tremendos, unos músicos de conservatorio haciendo esas músicas”, sostuvo. “Mi mamá me enseñaba tango”, contó. “Creo que se ha tratado un poco mal. Hubo una época muy buena, muy brillante, donde el tango era lo más importante que tenían aquí en este país y que pasó las fronteras”, opinó. Además, destacó que grabó una gran cantidad de tangos y mencionó que incluso alguien llegó a decir: “Pues nos queda solamente Dyango cantando tango”.

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El cantante atribuyó parte de su cercanía con el género a los años que compartió con el Polaco Goyeneche. “Sí, será porque estuve mucho tiempo al lado del Polaco también”, explicó cuando le preguntaron por su manera de interpretar tangos. Dyango recordó que fue amigo del cantor y que llegó a visitarlo a su casa, incluso de madrugada, con la confianza suficiente como para pedirle un café a su esposa, Luisa.

La charla también incluyó recuerdos de Sandro, otro de los grandes amigos argentinos que Dyango hizo a lo largo de su trayectoria. El cantante contó que Roberto Sánchez lo esperaba en el teatro con una botella de champagne y copas preparadas para compartir con él y con Diana. “Sandro era un pesado tremendo”, dijo entre risas. Luego explicó que utilizaba esa palabra para referirse a alguien que podía quedarse durante horas contando historias.

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“Íbamos a comer, a cenar, mejor dicho, y podía estar hasta las cinco de la madrugada contando cuentos. ‘Vamos a dormir ya, nene. Pues no, no te aguanto más’. Pero era así”, relató. Según Dyango, Sandro tenía una capacidad extraordinaria para narrar anécdotas. “Yo creo que era mejor narrador de cuentos que cantante, incluso”, bromeó, aunque aclaró que se lo decía directamente a su amigo.

De cara a su nueva gira, el artista catalán volvió a sincerarse sobre su estrecho vínculo con el país (Captura de video)

El cantante también se refirió a su participación junto a Pimpinela y elogió a sus integrantes. Sobre Joaquín, autor de la canción que interpretaron, dijo que era “el tipo más listo que hay dentro de la música”. En cuanto a Lucía, aseguró que tenía “quizá la voz más hermosa” que había escuchado en su vida. Con su habitual humor, aclaró que Joaquín no cantaba tanto como su hermana, aunque sí tenía una enorme capacidad para construir relatos.

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Antes de finalizar la entrevista, Dyango habló sobre el tema que atravesó gran parte de su repertorio. “El amor no pasa nunca. La gente se enamora en cualquier momento de su vida y a cualquier edad”, sostuvo. Para él, centrarse en ese sentimiento fue una consecuencia natural de su propia sensibilidad artística. “Es que no sé cantar otra cosa tampoco. El tango es amor”, afirmó.

Finalmente, el cantante anunció parte de sus próximas presentaciones. El reencuentro de Dyango con el público argentino continuará por distintas ciudades: el 4 de octubre en Buenos Aires, el 9 en Junín, el 11 en Mar del Plata, el 16 en Rosario, el 18 en Mendoza, el 24 en Córdoba, el 29 en Salta, el 31 en Tucumán y el 10 de noviembre en La Rioja. En esas presentaciones también sonará su versión de “Alma, corazón y vida”, incluida en Su Amigo Dyango Vol. 2, el disco que además contó con la participación de Ricardo Mollo y que volvió a unir canción popular, tradición y memoria.

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Entrevista completa a Dyango

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