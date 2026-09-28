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Se confirmó el horario de los amistosos de la selección argentina y del partido despedida de Lionel Messi

La AFA hizo oficial el cronograma para el combinado de Lionel Scaloni y del adios del astro rosarino en el Monumental

Lionel Messi se despedirá de la selección argentina el martes 6 de octubre a las 20 (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)
Lionel Messi se despedirá de la selección argentina el martes 6 de octubre a las 20 (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)
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La Asociación del Fútbol Argentino confirmó los horarios de los tres amistosos de la selección argentina en la fecha FIFA de septiembre-octubre. El partido de despedida de Lionel Messi será el martes 6 de octubre, a las 20:00, en el Estadio Monumental.

AFA también hizo oficial cuándo se disputarán los otros amistosos. El combinado de Lionel Scaloni, vigente subcampeón del mundo, abrirá su actividad el miércoles 30 de septiembre a las 21.00 ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego jugará el sábado 3 de octubre, también a las 21.00, contra Burkina Faso en el Monumental, antes del cierre frente a Benín el 6 del mismo mes.

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Messi no integrará la convocatoria para los dos primeros partidos, al igual que Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi. Los cuatro estarán disponibles únicamente para el duelo del 6 de octubre, mientras el capitán se destacó con un golazo de tiro libre en el último partido del Inter Miami en la Major League Soccer.

El encuentro será la 208ª y última presentación de Messi con la Mayor. El rosarino acumula 125 goles, 68 asistencias, 134 triunfos, 43 empates y 30 derrotas desde su debut con la camiseta celeste y blanca.

AFA confirmó los horarios de los tres amistosos de la selección argentina
AFA confirmó los horarios de los tres amistosos de la selección argentina

Lionel Scaloni explicó que la ausencia de De Paul y Lo Celso en los primeros amistosos responde a la intención de probar a futbolistas jóvenes. “Las puertas no están cerradas, bajo ningún punto de vista. Pero creemos que estos dos partidos sirven para que los chicos jóvenes puedan aportar lo suyo”, señaló el entrenador.

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El técnico también contó que impulsó la realización del homenaje a Messi durante esta ventana internacional. “Puse de mí para tratar de convencerlo de que era ahora, que más adelante no se sabía lo que podía pasar. Creo que él lo entendió y está bueno. Si hay que hacerle un homenaje, hay que hacerlo en este momento. Con él no va a parar nunca, pero después la magia a lo mejor en un tiempo no es la misma”, afirmó.

La definición del entrenador sobre la noche del 6 de octubre fue “melancolía pura”. También describió el vínculo deportivo que mantuvo con el capitán: “Lo que hice es sentarme y verlo jugar, porque entrenarlo a él, decir lo que tiene que hacer es prácticamente imposible. Es un lujo, disfrutémoslo porque lo vamos a ver una vez más con la camiseta de la selección”.

Para ese encuentro, la selección argentina utilizará una camiseta de edición especial centrada en una reinterpretación del Sol de Mayo. El diseño incorpora detalles dorados en el escudo de la AFA, la numeración y los remates de la indumentaria. La casaca tendrá el logo de Messi y otro distintivo conmemorativo: el número 10, ramas de laureles y el Sol de Mayo, todos en dorado.

Mientras define su continuidad, Scaloni encabezará los tres amistosos de la selección argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)
Mientras define su continuidad, Scaloni encabezará los tres amistosos de la selección argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

Hay que tener en cuenta que la Selección tiene sanciones pendientes para cuatro futbolistas tras la final del Mundial. FIFA informó que Leandro Paredes está suspendido por diez partidos, Nahuel Molina por siete y Thiago Almada por uno, además de las tres fechas de castigo que recibió el ayudante de campo de Scaloni, Roberto Fabián Ayala, luego de las peleas entre los futbolistas de Argentina y España en la final del Mundial. Enzo Fernández también debe cumplir una fecha de sanción por su expulsión ante La Roja. En ese contexto, la AFA confirmó que tuvo el visto bueno para que estos castigos se cumplan “en partidos amistosos de clase “A” y/o partidos oficiales, cualquiera de ellos ocurra primero". Por lo tanto, Ayala, Enzo y Almada quedarán al día con sus reprimendas en esta Fecha FIFA.

El calendario de la FIFA prevé otra ventana de amistosos entre el 9 y el 17 de noviembre de 2026, con un máximo de dos encuentros. Para 2027, la programación contempla dos partidos entre el 22 y el 30 de marzo, otros dos del 7 al 15 de junio, cuatro entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre y dos más del 8 al 16 de noviembre.

LA LISTA COMPLETA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Manchester City) y Santiago Beltrán (River Plate).

Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Juan Foyth (Villarreal), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata), Valentín Gómez (Betis, España) y Nicolás Otamendi (River Plate).

Mediocampistas: Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Santiago Simón (Toluca, México), Equi Fernández (Bayer Leverkusen, Alemania), Tobías Andrada (River Plate), Thiago Almada (River Plate).

Delanteros: Franco Mastantuono (Fiorentina), Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Gianluca Prestianni (Benfica), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Internazionale), Lionel Messi (Inter Miami) y Leonel Flores (Boca Juniors).

* Los futbolistas Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi acudirán para participar del último amistoso del día 6 de octubre

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